Bezzecchi si podmanil okruh v Katare. Marquez navýšil náskok na čele poradia

Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi (Autor: TASR/AP)
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TASR|8. nov 2026 o 22:43
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Preteky sa uskutočnili v Katare napriek vojne na Blízkom východe.

MotoGP - Veľká cena Kataru

Poradie

Krajina

Meno

Tím

Čas

1.

ITA

Marco Bezzecchi

Aprilia

41:29,173 min

2.

ESP

Marc Marquez

Ducati

+3,083 s

3.

ESP

Raul Fernandez

Trackhouse Aprilia

+3,614 s

Talian Marco Bezzecchi sa stal víťazom nedeľnej Veľkej ceny Kataru v seriáli majstrovstiev sveta v triede MotoGP.

Líder šampionátu Marc Marquez zo Španielska obsadil druhé miesto a zisk ôsmeho titulu v kariére si môže zaistiť o dva týždne na VC Portugalska.

Tridsaťtriročný Marquez má na čele poradia už 60-bodový náskok pred svojím krajanom Jorgem Martinom, ktorý vynechal minulotýždňové preteky v Malajzii pre zlomeninu zápästia. V Katare skončil siedmy.

Pódium v nedeľu doplnil ďalší španielsky pretekár Raul Fernandez.

Preteky v Lusaili sa uskutočnili napriek konfliktu na Blízkom východe, pripomenula agentúra DPA. Yamaha svojich jazdcov z podujatia stiahla.

MotoGP

    Marco Bezzecchi
    Marco Bezzecchi
    Bezzecchi si podmanil okruh v Katare. Marquez navýšil náskok na čele poradia
    dnes 22:43
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