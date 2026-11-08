Bezzecchi si podmanil okruh v Katare. Marquez navýšil náskok na čele poradia

MotoGP - Veľká cena Kataru
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Marco Bezzecchi
Aprilia
41:29,173 min
2.
Marc Marquez
Ducati
+3,083 s
3.
Raul Fernandez
Trackhouse Aprilia
+3,614 s
Talian Marco Bezzecchi sa stal víťazom nedeľnej Veľkej ceny Kataru v seriáli majstrovstiev sveta v triede MotoGP.
Líder šampionátu Marc Marquez zo Španielska obsadil druhé miesto a zisk ôsmeho titulu v kariére si môže zaistiť o dva týždne na VC Portugalska.
Tridsaťtriročný Marquez má na čele poradia už 60-bodový náskok pred svojím krajanom Jorgem Martinom, ktorý vynechal minulotýždňové preteky v Malajzii pre zlomeninu zápästia. V Katare skončil siedmy.
Pódium v nedeľu doplnil ďalší španielsky pretekár Raul Fernandez.
Preteky v Lusaili sa uskutočnili napriek konfliktu na Blízkom východe, pripomenula agentúra DPA. Yamaha svojich jazdcov z podujatia stiahla.