Albonova nehoda spustila v Baku totálny chaos. Norris: Niektorí nemajú v F1 čo robiť

Formula 1 - Veľká cena Azerbajdžanu 2026
Preteky - výsledky (51 kôl):
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
George Russell
Mercedes
1:38:02,143 h
2.
Max Verstappen
Red Bull
+ 0,196 s
3.
Isack Hadjar
Red Bull
+ 10,704 s
4.
Charles Leclerc
Ferrari
+ 14,136 s
5.
Kimi Antonelli
Mercedes
+ 14,152 s
6.
Lewis Hamilton
Ferrari
+ 22,382 s
7.
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+ 31,159 s
8.
Esteban Ocon
Haas
+ 31,189 s
9.
Oliver Bearman
Haas
+ 31,929 s
10.
Carlos Sainz
Williams
+ 31,416 s
Britský pretekár George Russell na Mercedese zvíťazil na Veľkej cene Azerbajdžanu, pätnástych pretekoch seriálu MS F1.
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V sobotných pretekoch si na mestskom okruhu v Baku pripísal tretí triumf v sezóne.
Druhý prišiel do cieľa Holanďan Max Verstappen a tretí finišoval jeho francúzsky tímový kolega z Red Bullu Isack Hadjar.
Russell z náskoku lídra šampionátu a tímového kolegu z Mercedesu Kimiho Antonelliho ukrojil 15 bodov a aktuálne ich stráca 66.
Priebeh pretekov na VC Azerbajdžanu F1
Russell si vyjazdil pole position s priepastným náskokom, vyše osem desatín sekundy, a štart zvládol podľa predstáv, keď sa poradie miešalo iba za ním.
Brit si vytvoril náskok, zatiaľ čo cez Charlesa Leclerca sa okamžite dostal na druhú priečku Austrálčan Oscar Piastri z McLarenu.
O pár kôl neskôr predbehli Monačana na Ferrari aj navrátilec po zranení ruky Hadjar a víťaz minuloročnej VC Azerbajdžanu Verstappen, ktorý štartoval z 8. pozície.
Hadjar splnil tímový pokyn a pustil Verstappena pred seba na tretie miesto, aby mohol tlačiť na Piastriho.
Antonelli nezvládol kvalifikáciu, keď už v jej prvej časti trafil múr a poškodil svoj monopost natoľko, že už nemohol pokračovať.
Dvadsaťročný Talian tak odštartoval až zo 16. miesta a dúfal, že napodobní stíhaciu jazdu z Monzy, kde s novým motorom triumfoval po štarte z 19. priečky. Antonelliho postup vpred však tentokrát neprebiehal tak hladko a do prvej desiatky sa pozrel až v 17. kole.
Medzitým sa situácia na čelných pozíciách stabilizovala. Russell navyšoval náskok a za ním nasledovali Piastri, Verstappen a Hadjar.
VIDEO: Štart Veľkej ceny Azerbajdžanu
Priebeh pretekov nechcene okorenil v 31. kole Alexander Albon, ktorý so svojím Williamsom nabúral do bariéry a na trať vyšiel safety car.
Následné zastávky v boxoch poradím vpredu nezamiešali, no ihneď po reštarte sa Verstappen dostal cez Piastriho a kolízia viacerých monopostov za nimi zapríčinila ďalší výjazd safety caru.
Na vine bol Franco Colapinto, ktorý trafil kolegu z tímu Alpine Pierra Gaslyho a Argentínčanovu chybu si odniesol aj úradujúci šampión Lando Norris z McLarenu.
Gasly bol nesmierne sklamaný a mrzelo ho, že Colapinto takto odpálil pre Alpine množstvo bodov. Rozladený bol aj Norris, ktorý po pretekoch povedal: "Niektorí jazdci nemajú vo F1 čo robiť."
VIDEO: Nehoda po reštartovaní pretekov
O ďalšiu kolíziu tímových kolegov sa postaral Arvid Lindblad, keď vystrčil z trati Liama Lawsona, ale obaja jazdci Racing Bulls pokračovali.
Preteky sa opäť rozbehli a Piastri sa svojím prebrzdením v prvej zákrute vyradil z boja o pódium. Tieto udalosti pomohli Antonellimu, ktorý naďalej minimalizoval škody a napokon finišoval na piatom mieste.
Russell zas sledoval v spätných zrkadlách Verstappena, ale jeho tlak v samom závere ustál a zvíťazil spôsobom štart - cieľ. Hadjar si pripísal druhé pódiové umiestnenie v službách Red Bullu.
F1 na svojom webe po pretekoch informovala o trestoch pre dvoch jazdcov. Colapinto za spôsobenie kolízie dostal trest prepadu o päť pozícii na štarte v nasledujúcej VC Bahrajnu, ktorá sa uskutoční v Malajzii.
Brazílčana Gabriela Bortoleta z Audi usvedčili z predbiehania počas žltých vlajok a udelili mu 10-sekundový trest, ktorý ho odsunul z 13. na 15. miesto.
Hlasy po pretekoch
George Russell, víťaz: „Je to úžasné, byť späť na najvyššom stupienku. Poďakovanie patrí tímu, pretože mi veril napriek náročnému obdobiu, ktorým som si prechádzal. Prvá polovica pretekov išla hladko, navyšoval som náskok, ale po výjazdoch safety caru, keď som videl Maxa za sebou, som vedel, že to nebude jednoduché. Situáciu mi skomplikovala žltá vlajka v záverečnom kole, nemal som potrebný výkon a Max ma takmer predbehol na cieľovej čiare.
Koniec koncov to bol však úžasný víkend. Z pohľadu boja o titul potrebujem vyhrať každé zostávajúce preteky, taký je plán. Môj kolega má neuveriteľnú sezónu, ale teraz prichádza kľúčové obdobie a budem sa sústrediť na seba, aby som pokračoval v takýchto výkonoch. Ak sa mi to podarí, tak budem šťastný, nech už to dopadne akokoľvek.“
Max Verstappen, 2. miesto: „Boli to dobré preteky. V prvej polovici som sa trochu trápil s pneumatikami stredne tvrdej zmesi, ale stále som sa držal na tretej priečke. Potom som mal dobrý reštart, dostal som sa na druhé miesto, snažil som sa držať na dostrel prvej priečky a v poslednom kole po žltej vlajke som sa nalepil na Georgea, ale nestačilo to.“
Isack Hadjar, 3. miesto: „Som šťastný. Bolo to veľmi náročných šesť týždňov, odkedy som sa zranil, a cítil som, že je správny čas, aby som sa vrátil v plnej sile. Išiel som krok za krokom a som veľmi spokojný s tým, čo som predviedol.“
Formula 1 (F1) - poradie jednotlivcov
Po 15 z 22 pretekov:
#
Meno
Tím
Body
1.
Kimi Antonelli
Mercedes
302
2.
George Russell
Mercedes
236
3.
Lewis Hamilton
Ferrari
199
4.
Lando Norris
McLaren
186
5.
Charles Leclerc
Ferrari
179
6.
Max Verstappen
Red Bull
163
7.
Oscar Piastri
McLaren
120
8.
Isack Hadjar
Red Bull
86
9.
Liam Lawson
Racing Bulls
59
10.
Pierre Gasly
Alpine
41
11.
Arvid Lindblad
Racing Bulls
37
12.
Franco Colapinto
Alpine
27
13.
Oliver Bearman
Haas
20
14.
Gabriel Bortoleto
Audi
10
15.
Nico Hülkenberg
Audi
7
16.
Esteban Ocon
Haas
7
17.
Carlos Sainz
Williams
7
18.
Alex Albon
Williams
5
19.
Fernando Alonso
Aston Martin
3
20.
Júki Cunoda
Racing Bulls
1
Pohár konštruktérov
Po 15 z 22 pretekov:
#
Tím
Body
1.
Mercedes
538
2.
Ferrari
378
3.
McLaren
306
4.
Red Bull
263
5.
Racing Bulls
83
6.
Alpine
68
7.
Haas
27
8.
Audi
17
9.
Williams
12
10.
Aston Martin
3
11.
Cadillac
0