    Albonova nehoda spustila v Baku totálny chaos. Norris: Niektorí nemajú v F1 čo robiť

    Britský pilot F1 Lando Norris nedokončil Veľkú cenu Azerbajdžanu.
    Fotogaléria (40)
    Britský pilot F1 Lando Norris nedokončil Veľkú cenu Azerbajdžanu. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR, ČTK|26. sep 2026 o 14:42 (aktualizované 26. sep 2026 o 19:41)
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    Mestský okruh v Baku dopadol katastrofálne pre Alpine.

    Formula 1 - Veľká cena Azerbajdžanu 2026

    Preteky - výsledky (51 kôl):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    GBR

    George Russell

    Mercedes

    1:38:02,143 h

    2.

    NLD

    Max Verstappen

    Red Bull

    + 0,196 s

    3.

    FRA

    Isack Hadjar

    Red Bull

    + 10,704 s

    4.

    MCO

    Charles Leclerc

    Ferrari

    + 14,136 s

    5.

    ITA

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    + 14,152 s

    6.

    GBR

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    + 22,382 s

    7.

    GBR

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    + 31,159 s

    8.

    FRA

    Esteban Ocon

    Haas

    + 31,189 s

    9.

    GBR

    Oliver Bearman

    Haas

    + 31,929 s

    10.

    ESP

    Carlos Sainz

    Williams

    + 31,416 s

    Britský pretekár George Russell na Mercedese zvíťazil na Veľkej cene Azerbajdžanu, pätnástych pretekoch seriálu MS F1.

    V sobotných pretekoch si na mestskom okruhu v Baku pripísal tretí triumf v sezóne.

    Druhý prišiel do cieľa Holanďan Max Verstappen a tretí finišoval jeho francúzsky tímový kolega z Red Bullu Isack Hadjar.

    Russell z náskoku lídra šampionátu a tímového kolegu z Mercedesu Kimiho Antonelliho ukrojil 15 bodov a aktuálne ich stráca 66.

    Fotogaléria z Veľkej ceny Azerbajdžanu (formula 1 2026)
    Mercedes driver George Russell of Britain leads the field after the start of the Azerbaijan F1 Grand Prix auto race, in Baku, Azerbaijan, Saturday, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26
    Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco gets pushed to the starting grid prior to the Azerbaijan F1 Grand Prix auto race, in Baku, Azerbaijan, Saturday, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26
    Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain prepares on the starting grid prior to the Azerbaijan F1 Grand Prix auto race, in Baku, Azerbaijan, Saturday, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26
    Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain jumps from the pit wall prior to the Azerbaijan F1 Grand Prix auto race, in Baku, Azerbaijan, Saturday, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26
    40 fotografií
    Mercedes driver George Russell of Britain prepares on the starting grid prior to the Azerbaijan F1 Grand Prix auto race, in Baku, Azerbaijan, Saturday, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Red Bull driver Isack Hadjar of France prepares on the starting grid prior to the Azerbaijan F1 Grand Prix auto race, in Baku, Azerbaijan, Saturday, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain gets pushed to the starting grid prior to the Azerbaijan F1 Grand Prix auto race, in Baku, Azerbaijan, Saturday, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands gets pushed to the starting grid prior to the Azerbaijan F1 Grand Prix auto race, in Baku, Azerbaijan, Saturday, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain gets pushed to the starting grid prior to the Azerbaijan F1 Grand Prix auto race, in Baku, Azerbaijan, Saturday, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26McLaren driver Oscar Piastri of Australia gets pushed to the starting grid prior to the Azerbaijan F1 Grand Prix auto race, in Baku, Azerbaijan, Saturday, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain, center, walks down pit lane following his crash during the Azerbaijan F1 Grand Prix auto race, in Baku, Azerbaijan, Saturday, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Pavel Bednyakov) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy gets a pit service during the Azerbaijan F1 Grand Prix auto race, in Baku, Azerbaijan, Saturday, Sept. 26, 2026. (Andrej Isakovic/PoolÂ via AP) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain gets a pit service during the Azerbaijan F1 Grand Prix auto race, in Baku, Azerbaijan, Saturday, Sept. 26, 2026. (Andrej Isakovic/PoolÂ via AP) - f1autoz26Alpine driver Franco Colapinto of Argentina walks down pit lane following his crash during the Azerbaijan F1 Grand Prix auto race, in Baku, Azerbaijan, Saturday, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Pavel Bednyakov) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain gets a pit service during the Azerbaijan F1 Grand Prix auto race, in Baku, Azerbaijan, Saturday, Sept. 26, 2026. (Andrej Isakovic/PoolÂ via AP) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain gets out of his car after a crash during the Azerbaijan F1 Grand Prix auto race, in Baku, Azerbaijan, Saturday, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain's car is taken from the track after a crash during the Azerbaijan F1 Grand Prix auto race, in Baku, Azerbaijan, Saturday, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain gets out of his car after a crash during the Azerbaijan F1 Grand Prix auto race, in Baku, Azerbaijan, Saturday, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Williams driver Alexander Albon of Thailand steers his car during the Azerbaijan F1 Grand Prix auto race, in Baku, Azerbaijan, Saturday, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain steers his car followed by Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain during the Azerbaijan F1 Grand Prix auto race, in Baku, Azerbaijan, Saturday, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26McLaren driver Oscar Piastri of Australia steers his car during the Azerbaijan F1 Grand Prix auto race, in Baku, Azerbaijan, Saturday, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Azerbaijan F1 Grand Prix auto race, in Baku, Azerbaijan, Saturday, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Williams driver Alexander Albon of Thailand steers his car during the Azerbaijan F1 Grand Prix auto race, in Baku, Azerbaijan, Saturday, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Pavel Bednyakov) - f1autoz26Williams driver Carlos Sainz of Spain gets a pit service during the Azerbaijan F1 Grand Prix auto race, in Baku, Azerbaijan, Saturday, Sept. 26, 2026. (Andrej Isakovic/PoolÂ via AP) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain steers his car during the Azerbaijan F1 Grand Prix auto race, in Baku, Azerbaijan, Saturday, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Azerbaijan F1 Grand Prix auto race, in Baku, Azerbaijan, Saturday, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the Azerbaijan F1 Grand Prix auto race, in Baku, Azerbaijan, Saturday, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26People watch the Azerbaijan F1 Grand Prix auto race, in Baku, Azerbaijan, Saturday, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Pavel Bednyakov) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Azerbaijan F1 Grand Prix auto race, in Baku, Azerbaijan, Saturday, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain steers his car during the Azerbaijan F1 Grand Prix auto race, in Baku, Azerbaijan, Saturday, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Azerbaijan F1 Grand Prix auto race, in Baku, Azerbaijan, Saturday, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Mechanics push car of Aston Martin driver Fernando Alonso of Spain during the Azerbaijan F1 Grand Prix auto race, in Baku, Azerbaijan, Saturday, Sept. 26, 2026. (Andrej Isakovic/PoolÂ via AP) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Azerbaijan F1 Grand Prix auto race, in Baku, Azerbaijan, Saturday, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Red Bull driver Isack Hadjar of France steers his car during the Azerbaijan F1 Grand Prix auto race, in Baku, Azerbaijan, Saturday, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Azerbaijan F1 Grand Prix auto race, in Baku, Azerbaijan, Saturday, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Pavel Bednyakov) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car followed by Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco during the Azerbaijan F1 Grand Prix auto race, in Baku, Azerbaijan, Saturday, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Azerbaijan F1 Grand Prix auto race, in Baku, Azerbaijan, Saturday, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain steers his car during the Azerbaijan F1 Grand Prix auto race, in Baku, Azerbaijan, Saturday, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Racing Bulls driver Liam Lawson of New Zealand steers his car during the Azerbaijan F1 Grand Prix auto race, in Baku, Azerbaijan, Saturday, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26McLaren driver Oscar Piastri of Australia steers his car followed by Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco during the Azerbaijan F1 Grand Prix auto race, in Baku, Azerbaijan, Saturday, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26

    Priebeh pretekov na VC Azerbajdžanu F1

    Russell si vyjazdil pole position s priepastným náskokom, vyše osem desatín sekundy, a štart zvládol podľa predstáv, keď sa poradie miešalo iba za ním.

    Brit si vytvoril náskok, zatiaľ čo cez Charlesa Leclerca sa okamžite dostal na druhú priečku Austrálčan Oscar Piastri z McLarenu.

    O pár kôl neskôr predbehli Monačana na Ferrari aj navrátilec po zranení ruky Hadjar a víťaz minuloročnej VC Azerbajdžanu Verstappen, ktorý štartoval z 8. pozície.

    Hadjar splnil tímový pokyn a pustil Verstappena pred seba na tretie miesto, aby mohol tlačiť na Piastriho.

    Antonelli nezvládol kvalifikáciu, keď už v jej prvej časti trafil múr a poškodil svoj monopost natoľko, že už nemohol pokračovať.

    Dvadsaťročný Talian tak odštartoval až zo 16. miesta a dúfal, že napodobní stíhaciu jazdu z Monzy, kde s novým motorom triumfoval po štarte z 19. priečky. Antonelliho postup vpred však tentokrát neprebiehal tak hladko a do prvej desiatky sa pozrel až v 17. kole.

    Medzitým sa situácia na čelných pozíciách stabilizovala. Russell navyšoval náskok a za ním nasledovali Piastri, Verstappen a Hadjar.

    VIDEO: Štart Veľkej ceny Azerbajdžanu

    Priebeh pretekov nechcene okorenil v 31. kole Alexander Albon, ktorý so svojím Williamsom nabúral do bariéry a na trať vyšiel safety car.

    Následné zastávky v boxoch poradím vpredu nezamiešali, no ihneď po reštarte sa Verstappen dostal cez Piastriho a kolízia viacerých monopostov za nimi zapríčinila ďalší výjazd safety caru.

    Na vine bol Franco Colapinto, ktorý trafil kolegu z tímu Alpine Pierra Gaslyho a Argentínčanovu chybu si odniesol aj úradujúci šampión Lando Norris z McLarenu.

    Gasly bol nesmierne sklamaný a mrzelo ho, že Colapinto takto odpálil pre Alpine množstvo bodov. Rozladený bol aj Norris, ktorý po pretekoch povedal: "Niektorí jazdci nemajú vo F1 čo robiť."

    VIDEO: Nehoda po reštartovaní pretekov

    O ďalšiu kolíziu tímových kolegov sa postaral Arvid Lindblad, keď vystrčil z trati Liama Lawsona, ale obaja jazdci Racing Bulls pokračovali.

    Preteky sa opäť rozbehli a Piastri sa svojím prebrzdením v prvej zákrute vyradil z boja o pódium. Tieto udalosti pomohli Antonellimu, ktorý naďalej minimalizoval škody a napokon finišoval na piatom mieste.

    Russell zas sledoval v spätných zrkadlách Verstappena, ale jeho tlak v samom závere ustál a zvíťazil spôsobom štart - cieľ. Hadjar si pripísal druhé pódiové umiestnenie v službách Red Bullu.

    F1 na svojom webe po pretekoch informovala o trestoch pre dvoch jazdcov. Colapinto za spôsobenie kolízie dostal trest prepadu o päť pozícii na štarte v nasledujúcej VC Bahrajnu, ktorá sa uskutoční v Malajzii.

    Brazílčana Gabriela Bortoleta z Audi usvedčili z predbiehania počas žltých vlajok a udelili mu 10-sekundový trest, ktorý ho odsunul z 13. na 15. miesto.

    Hlasy po pretekoch

    George Russell, víťaz: „Je to úžasné, byť späť na najvyššom stupienku. Poďakovanie patrí tímu, pretože mi veril napriek náročnému obdobiu, ktorým som si prechádzal. Prvá polovica pretekov išla hladko, navyšoval som náskok, ale po výjazdoch safety caru, keď som videl Maxa za sebou, som vedel, že to nebude jednoduché. Situáciu mi skomplikovala žltá vlajka v záverečnom kole, nemal som potrebný výkon a Max ma takmer predbehol na cieľovej čiare.

    Koniec koncov to bol však úžasný víkend. Z pohľadu boja o titul potrebujem vyhrať každé zostávajúce preteky, taký je plán. Môj kolega má neuveriteľnú sezónu, ale teraz prichádza kľúčové obdobie a budem sa sústrediť na seba, aby som pokračoval v takýchto výkonoch. Ak sa mi to podarí, tak budem šťastný, nech už to dopadne akokoľvek.“

    Max Verstappen, 2. miesto: „Boli to dobré preteky. V prvej polovici som sa trochu trápil s pneumatikami stredne tvrdej zmesi, ale stále som sa držal na tretej priečke. Potom som mal dobrý reštart, dostal som sa na druhé miesto, snažil som sa držať na dostrel prvej priečky a v poslednom kole po žltej vlajke som sa nalepil na Georgea, ale nestačilo to.“

    Isack Hadjar, 3. miesto: „Som šťastný. Bolo to veľmi náročných šesť týždňov, odkedy som sa zranil, a cítil som, že je správny čas, aby som sa vrátil v plnej sile. Išiel som krok za krokom a som veľmi spokojný s tým, čo som predviedol.“

    Formula 1 (F1) - poradie jednotlivcov

    Po 15 z 22 pretekov:

    #

    Meno

    Tím

    Body

    1.

    ITA

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    302

    2.

    GBR

    George Russell

    Mercedes

    236

    3.

    GBR

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    199

    4.

    GBR

    Lando Norris

    McLaren

    186

    5.

    MCO

    Charles Leclerc

    Ferrari

    179

    6.

    NLD

    Max Verstappen

    Red Bull

    163

    7.

    AUS

    Oscar Piastri

    McLaren

    120

    8. 

    FRA

    Isack Hadjar

    Red Bull

    86

    9.

    NZL

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    59

    10.

    FRA

    Pierre Gasly

    Alpine

    41

    11.

    GBR

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    37

    12.

    ARG

    Franco Colapinto

    Alpine

    27

    13.

    GBR

    Oliver Bearman

    Haas

    20

    14.

    BRA

    Gabriel Bortoleto

    Audi

    10

    15.

    DEU

    Nico Hülkenberg

    Audi

    7

    16.

    FRA

    Esteban Ocon

    Haas

    7

    17.

    ESP

    Carlos Sainz

    Williams

    7

    18.

    THA

    Alex Albon

    Williams

    5

    19.

    ESP

    Fernando Alonso

    Aston Martin

    3

    20.

    JPN

    Júki Cunoda

    Racing Bulls

    1

    Pohár konštruktérov

    Po 15 z 22 pretekov:

    #

    Tím

    Body

    1.

    Mercedes

    538

    2.

    Ferrari

    378

    3.

    McLaren

    306

    4.

    Red Bull

    263

    5.

    Racing Bulls

    83

    6.

    Alpine

    68

    7.

    Haas

    27

    8.

    Audi

    17

    9.

    Williams

    12

    10.

    Aston Martin

    3

    11.

    Cadillac

    0

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