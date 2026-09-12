Norris šokoval konkurentov famóznym kolom. Svoju pole position označil za najlepšiu v kariére

Formula 1 - Veľká cena Španielska 2026
Kvalifikácia - výsledky:
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Lando Norris
McLaren
1:31,824 s
2.
Kimi Antonelli
Mercedes
+ 0,011 s
3.
Max Verstappen
Red Bull
+ 0,140 s
4.
Lewis Hamilton
Ferrari
+ 0,189 s
5.
Charles Leclerc
Ferrari
+ 0,195 s
6.
George Russell
Mercedes
+ 0,325 s
7.
Oscar Piastri
McLaren
+ 0,470 s
8.
Liam Lawson
Red Bull
+ 0,492 s
9.
Franco Colapinto
Alpine
+ 1,079 s
10.
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+ 1,217 s
Britský pretekár Lando Norris na McLarene zvíťazil v kvalifikácii Veľkej ceny Španielska, štrnásteho podujatia MS F1.
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Štart z prvého miesta si zabezpečil napriek problémom s prevodovkou, kvôli ktorým v druhom piatkovom tréningu neodjazdil ani jedno kolo.
Na štarte nedeľňajších pretekov bude v prvom rade aj líder priebežného poradia Talian Kimi Antonelli na Mercedese, ktorý zaostal za víťazom kvalifikácie o 0,011 s. Tretí najlepší čas dosiahol Holanďan Max Verstappen na Red Bulle.
Norris dosiahol na úplne novom okruhu v Madride svoju tretiu pole position v sezóne a 19. v kariére.
"Som v šoku a prekvapený. Myslím, že to bolo jedno z najlepších kôl, aké som kedy v kariére zajazdil, "povedal dvadsaťšesťročný Norris, ktorý sa na trati dlho trápil, potom však všetkých v poslednom kole zaskočil.
"Bolo to jedno z tých kôl, keď sa jednoducho všetko zišlo. Vy sa potom len v cieli pozriete na čas a poviete: Sakra, tak to sa podarilo, "dodal Norris, ktorý nadviazal na kvalifikačné úspechy z pretekov v Maďarsku a Holandsku.
Oba štarty z čela Norris premenil na víťazstvo a v priebežnom poradí mu patrí so 171 bodmi štvrté miesto. Na prvej priečke je Antonelli (267), druhý je jeho kolega z Mercedesu George Russell (201), ktorý bol dnes šiesty.
Preteky sú na programe v nedeľu od 15.00 h.