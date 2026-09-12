    Norris šokoval konkurentov famóznym kolom. Svoju pole position označil za najlepšiu v kariére

    Lando Norris na McLarene.
    Lando Norris na McLarene. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR, ČTK|12. sep 2026 o 17:05
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    Z prvého miesta odsunul aktuálneho lídra šampionátu Antonelliho.

    Formula 1 - Veľká cena Španielska 2026

    Kvalifikácia - výsledky:

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    GBR

    Lando Norris

    McLaren

    1:31,824 s

    2.

    ITA

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    + 0,011 s

    3.

    NLD

    Max Verstappen

    Red Bull

    + 0,140 s

    4.

    GBR

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    + 0,189 s

    5.

    MCO

    Charles Leclerc

    Ferrari

    + 0,195 s

    6.

    GBR

    George Russell

    Mercedes

    + 0,325 s

    7.

    AUS

    Oscar Piastri

    McLaren

    + 0,470 s

    8.

    NZL

    Liam Lawson

    Red Bull

    + 0,492 s

    9.

    ARG

    Franco Colapinto

    Alpine

    + 1,079 s

    10.

    GBR

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    + 1,217 s

    Britský pretekár Lando Norris na McLarene zvíťazil v kvalifikácii Veľkej ceny Španielska, štrnásteho podujatia MS F1.

    Štart z prvého miesta si zabezpečil napriek problémom s prevodovkou, kvôli ktorým v druhom piatkovom tréningu neodjazdil ani jedno kolo.

    Na štarte nedeľňajších pretekov bude v prvom rade aj líder priebežného poradia Talian Kimi Antonelli na Mercedese, ktorý zaostal za víťazom kvalifikácie o 0,011 s. Tretí najlepší čas dosiahol Holanďan Max Verstappen na Red Bulle.

    Norris dosiahol na úplne novom okruhu v Madride svoju tretiu pole position v sezóne a 19. v kariére.

    "Som v šoku a prekvapený. Myslím, že to bolo jedno z najlepších kôl, aké som kedy v kariére zajazdil, "povedal dvadsaťšesťročný Norris, ktorý sa na trati dlho trápil, potom však všetkých v poslednom kole zaskočil.

    "Bolo to jedno z tých kôl, keď sa jednoducho všetko zišlo. Vy sa potom len v cieli pozriete na čas a poviete: Sakra, tak to sa podarilo, "dodal Norris, ktorý nadviazal na kvalifikačné úspechy z pretekov v Maďarsku a Holandsku.

    Oba štarty z čela Norris premenil na víťazstvo a v priebežnom poradí mu patrí so 171 bodmi štvrté miesto. Na prvej priečke je Antonelli (267), druhý je jeho kolega z Mercedesu George Russell (201), ktorý bol dnes šiesty.

    Preteky sú na programe v nedeľu od 15.00 h.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Lando Norris na McLarene.
    Lando Norris na McLarene.
    Norris šokoval konkurentov famóznym kolom. Svoju pole position označil za najlepšiu v kariére
    dnes 17:05
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