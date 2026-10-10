Verstappen v Singapure potvrdzuje rýchlosť. V kvalifikácii dosiahol veľký miľník

Formula 1 - Veľká cena Singapuru 2026
Kvalifikácia - výsledky:
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Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Max Verstappen
Red Bull
1:31,373 min
2.
Charles Leclerc
Ferrari
+ 0,054 s
3.
Lewis Hamilton
Ferrari
+ 0,123 s
Holandský pretekár Max Verstappen na Red Bulle zvíťazil v kvalifikácii na nedeľnú Veľkú cenu Singapuru.
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Verstappen získal jubilejnú 50. pole position v kariére. Druhý skončil Leclerc na Ferrari, tretí jeho kolega Lewis Hamilton.
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