    Verstappen v Singapure potvrdzuje rýchlosť. V kvalifikácii dosiahol veľký miľník

    Max Verstappen
    Max Verstappen (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|10. okt 2026 o 16:40
    ShareTweet0

    Najrýchlejších jazdcov delilo len päť stotín sekundy.

    Formula 1 - Veľká cena Singapuru 2026

    Kvalifikácia - výsledky:

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    NLD

    Max Verstappen

    Red Bull

    1:31,373 min

    2.

    MCO

    Charles Leclerc

    Ferrari

    + 0,054 s

    3.

    GBR

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    + 0,123 s

    Holandský pretekár Max Verstappen na Red Bulle zvíťazil v kvalifikácii na nedeľnú Veľkú cenu Singapuru.

    Verstappen získal jubilejnú 50. pole position v kariére. Druhý skončil Leclerc na Ferrari, tretí jeho kolega Lewis Hamilton.

    Správu aktualizujeme.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Formula 1

    Max Verstappen
    Max Verstappen
    Verstappen v Singapure potvrdzuje rýchlosť. V kvalifikácii dosiahol veľký miľník
    dnes 16:40
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»Verstappen v Singapure potvrdzuje rýchlosť. V kvalifikácii dosiahol veľký miľník