    V prospech Hamiltona hrali tisícinky. S Ferrari získal premiérovú pole position

    Lewis Hamilton
    Lewis Hamilton (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|31. okt 2026 o 23:31
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    Ferrari má za sebou vydarenú kvalifikáciu na Veľkú cenu Mexika.

    Formula 1 - Veľká cena Mexika 2026

    Kvalifikácia - výsledky:

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    GBR

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    1:16,514 min

    2.

    GBR

    George Russell

    Mercedes

    +0,009 s

    3.

    MCO

    Charles Leclerc

    Ferrari

    +0,119 s

    4.

    NLD

    Max Verstappen 

    Red Bull

    +0,178 s

    5.

    ITA

    Andrea Kimi Antonelli

    Mercedes

    +0,193 s

    6.

    GBR

    Lando Norris

    McLaren

    +0,310 s

    7.

    FRA

    Isack Hadjar

    Red Bull

    +0,386 s

    8.

    NLZ

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    +0,515 s

    9.

    GBR

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    +0,603 s

    10.

    FRA

    Pierre Gasly

    Alpine

    +0,639 s

    Britský pretekár Lewis Hamilton si vybojoval pole position na nedeľnú Veľkú cenu Mexika šampionátu Formuly 1.

    Štyridsaťjedenročný jazdec Ferrari zvíťazil v sobotňajšej kvalifikácii pred krajanom Georgeom Russellom z Mercedesu a monackým tímovým kolegom Charlesom Leclercom.

    Pre Hamiltona je to 105. pole position v kariére, ale prvá v službách Ferrari.

    „Nemám slov. Je to skvelý pocit. Bol to náročný víkend, ale urobili sme dobrú prácu s nastavením. Rozdiely medzi nami všetkými však boli veľmi tesné, ale vau, získať pole position tu, ani si neviem spomenúť na moju lepšiu tu v Mexiku. Prvá vo Ferrari a 105. celkovo, to je pekné číslo,“ povedal Hamilton v televíznom prenose.

    Sedemnásobný majster sveta sa stal zároveň najstarším jazdcom, ktorý si vyjazdil pole position od roku 1982, kedy sa to podarilo Mariovi Andrettimu.

    „Je to všetko o mysli. Pravidelne sa otužujem v ľadovom kúpeli a robím všetky tie veci, ktoré ma udržujú mladého a fit. V prvom rade však milujem to, čo robím, a tá láska nie je preč. Myslím na to každý deň, keď sa zobudím, snívam o tom. Mám úžasnú podporu po celom svete, ktorá ma ženie vpred a verím, že pre týchto úžasných ľudí to v nedeľu dokážem,“ reagoval Hamilton.

    Priebežný líder šampionátu Kimi Antonelli na Mercedese skončil v kvalifikácii až na piatej pozícii, ale do VC vyštartuje zo štvrtej.

    Holandský pilot Max Verstappen z Red Bullu, ktorý obsadil v kvalifikácii štvrtú priečku, a Novozélanďan Liam Lawson z Racing Bulls dostali po vzájomnej kolízii v piatkovom druhom tréningu penalizáciu posunu o jedno miesto dozadu na štartovom rošte.

    Do záverečnej časti kvalifikácie sa prekvapivo nedostal austrálsky pilot McLarenu Oscar Piastri.

    V nedeľu môže Antonelli získať titul majstra sveta, pričom mu na to stačí umiestnenie na deviatom mieste.

    Vďaka tomu by na poste najmladšieho šampióna v histórii vystriedal Sebastiana Vettela. Ten mal v roku 2010, keď získal prvý zo svojich štyroch titulov, vyše 23 rokov.

    Antonelli má momentálne náskok 123 bodov pred svojím tímovým kolegom Georgeom Russellom a 124 bodov pred rekordným šampiónom Lewisom Hamiltonom.

    Dvadsaťročný jazdec Mercedesu sa prvým talianskym majstrom sveta po 73 rokoch stane v nedeľu v Mexiku aj v prípade, že skončí na 10. mieste a Russell nevyhrá, alebo nezaboduje a zároveň nezvíťazí Russell ani Hamilton.

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    Lewis Hamilton
    V prospech Hamiltona hrali tisícinky. S Ferrari získal premiérovú pole position
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