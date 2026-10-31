V prospech Hamiltona hrali tisícinky. S Ferrari získal premiérovú pole position

Formula 1 - Veľká cena Mexika 2026
Kvalifikácia - výsledky:
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Lewis Hamilton
Ferrari
1:16,514 min
2.
George Russell
Mercedes
+0,009 s
3.
Charles Leclerc
Ferrari
+0,119 s
4.
Max Verstappen
Red Bull
+0,178 s
5.
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
+0,193 s
6.
Lando Norris
McLaren
+0,310 s
7.
Isack Hadjar
Red Bull
+0,386 s
8.
Liam Lawson
Racing Bulls
+0,515 s
9.
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+0,603 s
10.
Pierre Gasly
Alpine
+0,639 s
Britský pretekár Lewis Hamilton si vybojoval pole position na nedeľnú Veľkú cenu Mexika šampionátu Formuly 1.
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Štyridsaťjedenročný jazdec Ferrari zvíťazil v sobotňajšej kvalifikácii pred krajanom Georgeom Russellom z Mercedesu a monackým tímovým kolegom Charlesom Leclercom.
Pre Hamiltona je to 105. pole position v kariére, ale prvá v službách Ferrari.
„Nemám slov. Je to skvelý pocit. Bol to náročný víkend, ale urobili sme dobrú prácu s nastavením. Rozdiely medzi nami všetkými však boli veľmi tesné, ale vau, získať pole position tu, ani si neviem spomenúť na moju lepšiu tu v Mexiku. Prvá vo Ferrari a 105. celkovo, to je pekné číslo,“ povedal Hamilton v televíznom prenose.
Sedemnásobný majster sveta sa stal zároveň najstarším jazdcom, ktorý si vyjazdil pole position od roku 1982, kedy sa to podarilo Mariovi Andrettimu.
„Je to všetko o mysli. Pravidelne sa otužujem v ľadovom kúpeli a robím všetky tie veci, ktoré ma udržujú mladého a fit. V prvom rade však milujem to, čo robím, a tá láska nie je preč. Myslím na to každý deň, keď sa zobudím, snívam o tom. Mám úžasnú podporu po celom svete, ktorá ma ženie vpred a verím, že pre týchto úžasných ľudí to v nedeľu dokážem,“ reagoval Hamilton.
Priebežný líder šampionátu Kimi Antonelli na Mercedese skončil v kvalifikácii až na piatej pozícii, ale do VC vyštartuje zo štvrtej.
Holandský pilot Max Verstappen z Red Bullu, ktorý obsadil v kvalifikácii štvrtú priečku, a Novozélanďan Liam Lawson z Racing Bulls dostali po vzájomnej kolízii v piatkovom druhom tréningu penalizáciu posunu o jedno miesto dozadu na štartovom rošte.
Do záverečnej časti kvalifikácie sa prekvapivo nedostal austrálsky pilot McLarenu Oscar Piastri.
V nedeľu môže Antonelli získať titul majstra sveta, pričom mu na to stačí umiestnenie na deviatom mieste.
Vďaka tomu by na poste najmladšieho šampióna v histórii vystriedal Sebastiana Vettela. Ten mal v roku 2010, keď získal prvý zo svojich štyroch titulov, vyše 23 rokov.
Antonelli má momentálne náskok 123 bodov pred svojím tímovým kolegom Georgeom Russellom a 124 bodov pred rekordným šampiónom Lewisom Hamiltonom.
Dvadsaťročný jazdec Mercedesu sa prvým talianskym majstrom sveta po 73 rokoch stane v nedeľu v Mexiku aj v prípade, že skončí na 10. mieste a Russell nevyhrá, alebo nezaboduje a zároveň nezvíťazí Russell ani Hamilton.