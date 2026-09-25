    Antonelli rozbil monopost v úvode kvalifikácie. Russell s obrovským náskokom deklasoval súperov

    George Russell počas kvalifikácie na Veľkej cene Azerbajdžanu.
    George Russell počas kvalifikácie na Veľkej cene Azerbajdžanu. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|25. sep 2026 o 15:08
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    Preteky sú na programe netradične už v sobotu od 13.00 h.

    Formula 1 - Veľká cena Azerbajdžanu 2026

    Kvalifikácia - výsledky:

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    GBR

    George Russell

    Mercedes

    1:42,526 min

    2.

    MCO

    Charles Leclerc

    Ferrari

    + 0,837 s

    3.

    AUS

    Oscar Piastri

    McLaren

    + 0,838 s

    4.

    FRA

    Isack Hadjar

    Red Bull

    + 0,974 s

    5.

    GBR

    Lando Norris

    McLaren

    + 1,146 s

    6.

    GBR

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    + 1,332 s

    7.

    FRA

    Pierre Gasly

    Alpine

    + 1,521 s

    8.

    NLD

    Max Verstappen

    Red Bull

    + 1,555 s

    9.

    ESP

    Carlos Sainz

    Williams

    + 2,040 s

    10.

    ARG

    Franco Colapinto

    Alpine

    + 15,204 s

    Britský pretekár George Russell obsadil prvú priečku v piatkovej kvalifikácii Veľkej ceny Azerbajdžanu šampionátu Formuly 1.

    Na mestskom okruhu v Baku bol jazdec tímu Mercedes rýchlejší až o 0,837 sekundy ako druhý Monačan Charles Leclerc na Ferrari. So stratou 0,838 s skončil na 3. mieste Austrálčan Oscar Piastri z McLarenu.

    Russel tak má vďaka piatej pole position v sezóne priaznivú pozíciu na to, aby ukrojil z 81-bodového náskoku jeho tímového kolegu Kimiho Antonelliho.

    Taliansky líder šampionátu totiž kvalifikáciu nedokončil, keď už v jej prvej časti ľavým predným kolesom trafil múr a svoj monopost poškodil natoľko, že už nemohol pokračovať.

    Antonelli ale môže napodobniť svoju stíhaciu jazdu z Monzy, kde triumfoval po štarte z 19. priečky.

    Brita prekvapil až nezvyčajne veľký náskok, vyše osem desatín sekundy, s ktorým kvalifikáciu vyhral.

    „Je to pravdepodobne najväčší náskok, aký som mal v celej kariére, a to aj vrátane F2 a F3. Bolo to 'sladké' kolo, z auta som mal veľmi dobrý pocit. Keď sa vám takto podarí kolo na takejto trati, tak je to úžasný pocit.

    V Baku sa môže stať čokoľvek, Charles Leclerc bude určite namotivovaný a bude to zaujímavé v prvej zákrute, ale čokoľvek sa stane, som sebavedomý,“ povedal Russell v rozhovore pre televízny prenos.

    Holandský víťaz minuloročnej VC Azerbajdžanu Max Verstappen bol až na 8. pozícii, zatiaľ čo jeho francúzsky kolega z Red Bullu Isack Hadjar po návrate po pauze zapríčinenej zranením skončil na 4. priečke.

    Preteky sú na programe netradične už v sobotu od 13.00 h.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Formula 1

    George Russell počas kvalifikácie na Veľkej cene Azerbajdžanu.
    George Russell počas kvalifikácie na Veľkej cene Azerbajdžanu.
    Antonelli rozbil monopost v úvode kvalifikácie. Russell s obrovským náskokom deklasoval súperov
    pi 15:08
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    Domov»Formula 1»Antonelli rozbil monopost v úvode kvalifikácie. Russell s obrovským náskokom deklasoval súperov