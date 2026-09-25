Antonelli rozbil monopost v úvode kvalifikácie. Russell s obrovským náskokom deklasoval súperov

Formula 1 - Veľká cena Azerbajdžanu 2026
Kvalifikácia - výsledky:
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Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
George Russell
Mercedes
1:42,526 min
2.
Charles Leclerc
Ferrari
+ 0,837 s
3.
Oscar Piastri
McLaren
+ 0,838 s
4.
Isack Hadjar
Red Bull
+ 0,974 s
5.
Lando Norris
McLaren
+ 1,146 s
6.
Lewis Hamilton
Ferrari
+ 1,332 s
7.
Pierre Gasly
Alpine
+ 1,521 s
8.
Max Verstappen
Red Bull
+ 1,555 s
9.
Carlos Sainz
Williams
+ 2,040 s
10.
Franco Colapinto
Alpine
+ 15,204 s
Britský pretekár George Russell obsadil prvú priečku v piatkovej kvalifikácii Veľkej ceny Azerbajdžanu šampionátu Formuly 1.
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Na mestskom okruhu v Baku bol jazdec tímu Mercedes rýchlejší až o 0,837 sekundy ako druhý Monačan Charles Leclerc na Ferrari. So stratou 0,838 s skončil na 3. mieste Austrálčan Oscar Piastri z McLarenu.
Russel tak má vďaka piatej pole position v sezóne priaznivú pozíciu na to, aby ukrojil z 81-bodového náskoku jeho tímového kolegu Kimiho Antonelliho.
Taliansky líder šampionátu totiž kvalifikáciu nedokončil, keď už v jej prvej časti ľavým predným kolesom trafil múr a svoj monopost poškodil natoľko, že už nemohol pokračovať.
Antonelli ale môže napodobniť svoju stíhaciu jazdu z Monzy, kde triumfoval po štarte z 19. priečky.
Brita prekvapil až nezvyčajne veľký náskok, vyše osem desatín sekundy, s ktorým kvalifikáciu vyhral.
„Je to pravdepodobne najväčší náskok, aký som mal v celej kariére, a to aj vrátane F2 a F3. Bolo to 'sladké' kolo, z auta som mal veľmi dobrý pocit. Keď sa vám takto podarí kolo na takejto trati, tak je to úžasný pocit.
V Baku sa môže stať čokoľvek, Charles Leclerc bude určite namotivovaný a bude to zaujímavé v prvej zákrute, ale čokoľvek sa stane, som sebavedomý,“ povedal Russell v rozhovore pre televízny prenos.
Holandský víťaz minuloročnej VC Azerbajdžanu Max Verstappen bol až na 8. pozícii, zatiaľ čo jeho francúzsky kolega z Red Bullu Isack Hadjar po návrate po pauze zapríčinenej zranením skončil na 4. priečke.
Preteky sú na programe netradične už v sobotu od 13.00 h.