    Antonelliho titul je na spadnutie. Leclerc ukázal výbornú rýchlosť a pokoril Verstappena

    Andrea Kimi Antonelli a v pozadí Max Verstappen počas Veľkej ceny USA.
    Fotogaléria (70)
    Andrea Kimi Antonelli a v pozadí Max Verstappen počas Veľkej ceny USA. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|25. okt 2026 o 22:39
    ShareTweet0

    Najväčší vyzývateľ mladého Taliana George Russell obsadil až 8. priečku.

    Formula 1 - Veľká cena USA 2026

    Preteky - výsledky (Austin, 56 kôl po 5,513 km, celkovo 308,432 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    ITA

    Andrea Kimi Antonelli

    Mercedes

    1:35:16,650 h

    2.

    MCO

    Charles Leclerc

    Ferrari

    + 13,078 s

    3.

    NLD

    Max Verstappen

    Red Bull

    + 17,485 s

    4.

    GBR

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    + 18,515 s

    5.

    GBR

    Lando Norris

    McLaren

    + 30,521 s

    6.

    FRA

    Isack Hadjar

    Red Bull

    + 34,373 s

    7.

    AUS

    Oscar Piastri

    McLaren

    + 52,674 s

    8.

    GBR

    George Russell

    Mercedes

    + 54,303 s

    9.

    NZL

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    + 1:19,183 min

    10.

    FRA

    Pierre Gasly

    Alpine

    + 1:27,516 min

    Taliansky pretekár Kimi Antonelli zvíťazil v nedeľnej Veľkej cene USA šampionátu Formuly 1. Dvadsaťročný jazdec tímu Mercedes si pripísal deviaty triumf v sezóne aj v kariére.

    Z majstrovského titulu sa ešte neradoval. Druhú priečku obsadil Charles Leclerc na Ferrari a pódium doplnil Max Verstappen z Red Bullu.

    Priebeh pretekov Veľkej ceny USA

    Očakávaný útok minuloročného víťaza VC USA Verstappena v prvej zákrute na víťaza kvalifikácie Antonelliho sa nekonal.

    Naopak, výborne odštartovali obe Ferrari a Leclerc sa cez Holanďana dostal.

    Ale iba nakrátko, Verstappen si zobral druhú pozíciu späť, no to už Antonelli stihol využiť súboje za sebou a vypracovať si náskok.

    VIDEO: Štart Veľkej ceny USA

    George Russell sa po zastávke v boxoch s odpykaním si 5-sekundového trestu za získanie výhody jazdou mimo trate prepadol na 10. pozíciu, čo s priebežnou 5. priečkou Lewisa Hamiltona hralo do karát Antonelliho majstrovskému scenáru.

    Talian na rozdiel od Verstappena absolvoval stratégiu s jediným pit stopom a po druhom Holanďanovom sa vrátil na čelo. Hamilton a Russell si však polepšili, čo znamenalo odklad majstrovských osláv.

    Antonelli totiž potreboval, aby Hamilton skončil prinajlepšom piaty a Russell zároveň obsadil deviatu alebo horšiu pozíciu.

    Fotogaléria z Veľkej ceny USA (formula 1 2026)
    Drivers take part in the drivers' parade ahead of the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26
    Drivers take part in the drivers' parade ahead of the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26
    Drivers take part in the drivers' parade ahead of the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26
    Drivers take part in the drivers parade ahead of the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26
    70 fotografií
    Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco arrives to the paddock ahead of the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Cadillac team principal Marcin Budkowski arrives to the paddock ahead the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy arrives to the paddock ahead of the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes team principal Toto Wolff arrives too the paddock during the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Williams driver Carlos Sainz of Spain arrives to the paddock before the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy, center, leads the field after the start of the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy, center, leads the field after the start of the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy, center, leads the field after the start of the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy leads the field after the start of the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy leads the field after the start of the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy leads the field after the start of the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Cars race during the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy gets a pit service during the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (Dustin Safranek/Pool Photo via AP) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his after a pit service during the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (Dustin Safranek/Pool Photo via AP) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain gets a pit service during the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (Dustin Safranek/Pool Photo via AP) - f1autoz26Red Bull driver Isack Hadjar of France steers his car during the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Red Bull driver Isack Hadjar of France steers his car during the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands celebrates on the podium his third place at the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Team members cheer as Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy crosses the finish line to win the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy, center is flanked on the podium with Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco, left, and Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands after the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Vryn) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy crosses the finish line to win the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (Dustin Safranek/Pool Photo via AP) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy crosses the finish line to win the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (Dustin Safranek/Pool Photo via AP) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy, center, leads the field after the start of the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Formula One U.S. Grand Prix auto race, with second placed Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco, and third Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands, in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands celebrates on the podium after placing third at the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Formula One U.S. Grand Prix auto race, with second placed Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco, and third Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands, in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco celebrates on the podium after placing second at the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy, right, celebrates with second placed Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco on the podium after winning the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy, center,, celebrates with second placed Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco, left, and Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands on the podium after winning the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy, center,, celebrates with second placed Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco, left, and Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands on the podium after winning the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy, right, celebrates with second placed Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco on the podium after winning the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Formula One U.S. Grand Prix auto race, with second placed Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco, and third Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands, in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Vryn) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Vryn) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy, right, celebrates on the podium after winning the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Formula One U.S. Grand Prix auto race, with second placed Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco, and third Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands, in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Formula One U.S. Grand Prix auto race in Austin, Texas, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - f1autoz26

    Preteky v Austine patrili najmä strategickým súbojom, ale jeden atraktívny priamo na trati predviedli Verstappen, Leclerc a Lando Norris.

    Jazdec Red Bullu a víťaz predošlých dvoch VC si vybojoval späť druhé miesto, to mu ale v 49. kole zobral Leclerc.

    Situáciu v záverečných kolách ešte upokojil virtuálny safety car po odstúpení Valtteriho Bottasa.

    Hlasy po pretekoch

    Kimi Antonelli, víťaz: „Bol to výsledok, ktorý sme potrebovali. Celý tím si ho veľmi zaslúžil, lebo tvrdo pracoval na tom, aby priniesol vylepšenia, ktoré konečne priniesli výsledok. Výborne sme zrealizovali stratégiu na jeden pit stop. Viem, že som veľmi blízko k zisku majstrovskému titulu a dúfam, že ho spečatím čo najskôr.“

    Charles Leclerc, 2. miesto: „Boli to dobré preteky. Nepodarilo sa nám zvíťaziť, čo bol náš cieľ, ale napokon tieto preteky vnímam pozitívne, mali sme dobré tempo. Kimi išiel na jednu zastávku, s čím sme veľmi nerátali, ale pretekali sme sa s Maxom, čo bolo zábavné.“

    Max Verstappen, 3. miesto: „Naše celkové tempo nebolo najlepšie a rovnako ani pneumatiky, ktoré sme zvolili. V predošlých dvoch pretekoch nám všetko vyšlo, tentokrát nie, ale stále to stačilo na pódium. Možno som mal trochu smolu na virtuálny safety car v závere, ale tento výsledok beriem.“

    Poradie šampionátu

    Po 18 z 23 pretekov:

    #

    Meno

    Tím

    Body

    1.

    ITA

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    365

    2.

    GBR

    George Russell

    Mercedes

    242

    3.

    GBR

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    241

    4.

    NLD

    Max Verstappen

    Red Bull

    236

    5.

    MCO

    Charles Leclerc

    Ferrari

    233

    6.

    GBR

    Lando Norris

    McLaren

    211

    7.

    AUS

    Oscar Piastri

    McLaren

    144

    8. 

    FRA

    Isack Hadjar

    Red Bull

    105

    9.

    NZL

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    77

    10.

    FRA

    Pierre Gasly

    Alpine

    42

    11.

    GBR

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    38

    12.

    ARG

    Franco Colapinto

    Alpine

    27

    13.

    GBR

    Oliver Bearman

    Haas

    23

    14.

    DEU

    Nico Hülkenberg

    Audi

    13

    15.

    BRA

    Gabriel Bortoleto

    Audi

    10

    16.

    FRA

    Esteban Ocon

    Haas

    7

    17.

    ESP

    Fernando Alonso

    Aston Martin

    7

    18.

    ESP

    Carlos Sainz

    Williams

    7

    19.

    THA

    Alex Albon

    Williams

    5

    20.

    JPN

    Júki Cunoda

    Racing Bulls

    1

    Pohár konštruktérov

    #

    Tím

    Body

    1.

    Mercedes

    607

    2.

    Ferrari

    474

    3.

    McLaren

    355

    4.

    Red Bull

    355

    5.

    Racing Bulls

    105

    6.

    Alpine

    69

    7.

    Haas

    30

    8.

    Audi

    23

    9.

    Williams

    12

    10.

    Aston Martin

    7

    11.

    Cadillac

    0

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Formula 1

    Andrea Kimi Antonelli a v pozadí Max Verstappen počas Veľkej ceny USA.
    Andrea Kimi Antonelli a v pozadí Max Verstappen počas Veľkej ceny USA.
    Antonelliho titul je na spadnutie. Leclerc ukázal výbornú rýchlosť a pokoril Verstappena
    ne 22:39
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»Antonelliho titul je na spadnutie. Leclerc ukázal výbornú rýchlosť a pokoril Verstappena