Antonelliho titul je na spadnutie. Leclerc ukázal výbornú rýchlosť a pokoril Verstappena

Formula 1 - Veľká cena USA 2026
Preteky - výsledky (Austin, 56 kôl po 5,513 km, celkovo 308,432 km):
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
1:35:16,650 h
2.
Charles Leclerc
Ferrari
+ 13,078 s
3.
Max Verstappen
Red Bull
+ 17,485 s
4.
Lewis Hamilton
Ferrari
+ 18,515 s
5.
Lando Norris
McLaren
+ 30,521 s
6.
Isack Hadjar
Red Bull
+ 34,373 s
7.
Oscar Piastri
McLaren
+ 52,674 s
8.
George Russell
Mercedes
+ 54,303 s
9.
Liam Lawson
Racing Bulls
+ 1:19,183 min
10.
Pierre Gasly
Alpine
+ 1:27,516 min
Taliansky pretekár Kimi Antonelli zvíťazil v nedeľnej Veľkej cene USA šampionátu Formuly 1. Dvadsaťročný jazdec tímu Mercedes si pripísal deviaty triumf v sezóne aj v kariére.
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Z majstrovského titulu sa ešte neradoval. Druhú priečku obsadil Charles Leclerc na Ferrari a pódium doplnil Max Verstappen z Red Bullu.
Priebeh pretekov Veľkej ceny USA
Očakávaný útok minuloročného víťaza VC USA Verstappena v prvej zákrute na víťaza kvalifikácie Antonelliho sa nekonal.
Naopak, výborne odštartovali obe Ferrari a Leclerc sa cez Holanďana dostal.
Ale iba nakrátko, Verstappen si zobral druhú pozíciu späť, no to už Antonelli stihol využiť súboje za sebou a vypracovať si náskok.
VIDEO: Štart Veľkej ceny USA
George Russell sa po zastávke v boxoch s odpykaním si 5-sekundového trestu za získanie výhody jazdou mimo trate prepadol na 10. pozíciu, čo s priebežnou 5. priečkou Lewisa Hamiltona hralo do karát Antonelliho majstrovskému scenáru.
Talian na rozdiel od Verstappena absolvoval stratégiu s jediným pit stopom a po druhom Holanďanovom sa vrátil na čelo. Hamilton a Russell si však polepšili, čo znamenalo odklad majstrovských osláv.
Antonelli totiž potreboval, aby Hamilton skončil prinajlepšom piaty a Russell zároveň obsadil deviatu alebo horšiu pozíciu.
Preteky v Austine patrili najmä strategickým súbojom, ale jeden atraktívny priamo na trati predviedli Verstappen, Leclerc a Lando Norris.
Jazdec Red Bullu a víťaz predošlých dvoch VC si vybojoval späť druhé miesto, to mu ale v 49. kole zobral Leclerc.
Situáciu v záverečných kolách ešte upokojil virtuálny safety car po odstúpení Valtteriho Bottasa.
Hlasy po pretekoch
Kimi Antonelli, víťaz: „Bol to výsledok, ktorý sme potrebovali. Celý tím si ho veľmi zaslúžil, lebo tvrdo pracoval na tom, aby priniesol vylepšenia, ktoré konečne priniesli výsledok. Výborne sme zrealizovali stratégiu na jeden pit stop. Viem, že som veľmi blízko k zisku majstrovskému titulu a dúfam, že ho spečatím čo najskôr.“
Charles Leclerc, 2. miesto: „Boli to dobré preteky. Nepodarilo sa nám zvíťaziť, čo bol náš cieľ, ale napokon tieto preteky vnímam pozitívne, mali sme dobré tempo. Kimi išiel na jednu zastávku, s čím sme veľmi nerátali, ale pretekali sme sa s Maxom, čo bolo zábavné.“
Max Verstappen, 3. miesto: „Naše celkové tempo nebolo najlepšie a rovnako ani pneumatiky, ktoré sme zvolili. V predošlých dvoch pretekoch nám všetko vyšlo, tentokrát nie, ale stále to stačilo na pódium. Možno som mal trochu smolu na virtuálny safety car v závere, ale tento výsledok beriem.“
Poradie šampionátu
Po 18 z 23 pretekov:
#
Meno
Tím
Body
1.
Kimi Antonelli
Mercedes
365
2.
George Russell
Mercedes
242
3.
Lewis Hamilton
Ferrari
241
4.
Max Verstappen
Red Bull
236
5.
Charles Leclerc
Ferrari
233
6.
Lando Norris
McLaren
211
7.
Oscar Piastri
McLaren
144
8.
Isack Hadjar
Red Bull
105
9.
Liam Lawson
Racing Bulls
77
10.
Pierre Gasly
Alpine
42
11.
Arvid Lindblad
Racing Bulls
38
12.
Franco Colapinto
Alpine
27
13.
Oliver Bearman
Haas
23
14.
Nico Hülkenberg
Audi
13
15.
Gabriel Bortoleto
Audi
10
16.
Esteban Ocon
Haas
7
17.
Fernando Alonso
Aston Martin
7
18.
Carlos Sainz
Williams
7
19.
Alex Albon
Williams
5
20.
Júki Cunoda
Racing Bulls
1
Pohár konštruktérov
#
Tím
Body
1.
Mercedes
607
2.
Ferrari
474
3.
McLaren
355
4.
Red Bull
355
5.
Racing Bulls
105
6.
Alpine
69
7.
Haas
30
8.
Audi
23
9.
Williams
12
10.
Aston Martin
7
11.
Cadillac
0