Novú trať ovládol nezastaviteľný Antonelli. Hamiltonovi zlyhali brzdy, Norrisa zarezal safety car

Formula 1 - Veľká cena Španielska 2026
Preteky - výsledky (57 kôl, 1 kolo: 5,416 km, celkovo: 308,5):
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Kimi Antonelli
Mercedes
1:34:23,754 h
2.
Max Verstappen
Red Bull
+ 4,351 s
3.
Lando Norris
McLaren
+ 5,089 s
4.
Charles Leclerc
Ferrari
+ 29,116 s
5.
George Russell
Mercedes
+ 29,829 s
6.
Liam Lawson
Red Bull
+ 1:26,746 min
7.
Franco Colapinto
Alpine
+ 1:34,281 min
8.
Oscar Piastri
McLaren
+ 1:35,839 min
9.
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+ 1 kolo
10.
Nico Hulkenberg
Audi
+ 1 kolo
Taliansky pretekár Kimi Antonelli na Mercedese zvíťazil na Veľkej cene Španielska, štrnástych pretekoch seriálu MS F1.
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V premiére okruhu Madring v Madride finišoval pred Holanďanom Maxom Verstappenom na Red Bulle a víťazom kvalifikácie Britom Landom Norrisom na McLarene. Antonelli tak zvýšil náskok na čele celkového poradia.
Antonelli dosiahol siedme víťazstvo v sezóne a zároveň aj v kariére. Na čele seriálu MS má už 81-bodový náskok.
Po kvalifikácii nastalo niekoľko zmien na štartovom rošte. Domáci Sainz sa prepadol zo 17. miesta na 20. po tom, čo blokoval Bottasa.
Penalizácii sa nevyhol ani Bearman, ktorý odštartoval z boxovej uličky, keďže od svojej stajne Haas dostal nový monokok aj pohonnú jednotku.
Priebeh pretekov na VC Španielska F1
Väčšina pretekárov odštartovala na stredne tvrdých pneumatikách vrátane držiteľa pole position Norrisa a aj Antonelliho, ktorý dosiahol druhý najlepší kvalifikačný čas.
Verstappen a Hamilton, ktorí štartovali z druhého radu, začali preteky na mäkkých.
Norris sa po štarte udržal na čele a hoci úvod pretekov nepriniesol žiadnu kolíziu, o rušné momenty sa postarali viacerí jazdci, ktorí sa nevošli na trať a po prejazde skratkami museli vrátiť pozície.
VIDEO: Štart VC Španielska
Piastri, ktorý mal dva kontakty s Russellom, si poškodil predné krídlo a technický problém hlásil aj Hamilton. Ten sa v následných kolách prepadol až na posledné miesto a pre problémy s brzdami odstúpil v 7. kole.
Po 10. kole bola na čele trojica Norris, Antonelli, Verstappen. Onedlho sa preteky skončili aj pre Strolla, ktorý mal takisto problém s brzdami a odstúpil.
Následný virtuálny safety car využil Antonelli na návštevu boxov, zatiaľ čo jeho konkurenti Norris či Leclerc zostali na trati. Žltá vlajka pomohla aj Alonsovi, ktorého mechanici mu vymenili poškodené predné krídlo.
Norris išiel prezuť až po stiahnutí virtuálneho safety caru. Dovtedajší líder pretekov stratil ďalšie sekundy aj pre zaváhanie mechanikov, ktorým príliš dlho trvala výmena pravej prednej pneumatiky. Po návrate na trať bol piaty.
VIDEO: Lando Norris v boxoch počas VC Španielska
Na čele sa ocitol Leclerc, ktorý však nebol v boxoch. Medzitým dostal Sainz 5-sekundovú penalizáciu za incident s Alonsom a prepadol sa na posledné miesto.
V 33. kole odstúpil z pretekov Perez. Po 40. kole sa prvá štvorica Leclerc, Antonelli, Verstappen a Norris vošla do deviatich sekúnd, zatiaľ čo piaty Russell mal priepastnú 40-sekundovú stratu.
Až v 43. kole zamieril do boxov Piastri, po návrate bol jedenásty. K jazdcom, ktorí predčasne odstúpili, sa v 46. kole pridal Sainz.
Vo Ferrari čakali na možný safety car, no v 48. kole sa už rozhodli povolať do boxov dovtedajšieho lídra Leclerca. Jeho mechanici boli rýchli a po návrate sa zaradil na 4. miesto.
Do čela sa posunul Antonelli a vedúcu pozíciu si udržal až do konca. V 56. kole Norris zaútočil na Verstappena, ale ten si udržal pozíciu.
Hlasy po pretekoch
Kimi Antonelli, víťaz: „Rozhodne to neboli jednoznačné preteky, naopak, veľmi náročné. Musel som si kontrolovať pneumatiky. Máme za sebou vydarený víkend. Max (Verstappen) mal dobré tempo. Ďakujem divákom za všetku energiu. Som rád, že prišli v takom počte a už sa teším na budúcoročné preteky na tejto trati. Teraz ešte nechcem myslieť na titul. Berieme preteky za pretekmi a uvidíme, ako to dopadne.“
Max Verstappen, 2. miesto: „Je to skvelý výsledok. Lando (Norris) mal smolu na virtuálny safety car. Na tejto trati sa prakticky nedá predbiehať a tak som ho udržal za sebou. Kľúčové bolo ísť stredom trate.“
Lando Norris, 3. miesto: „Virtuálny safety car vyhlásili až po tom, čo som prešiel okolo nájazdu do boxov. Žiaľ, nepriala nám šťastena. Snažil som sa bojovať, no na tejto trati je ťažké predbiehať, keď jazdec pred vami nespraví chybu. Možno sme si zaslúžili lepší výsledok, no také je pretekanie. Musíme to brať. Tvrdo pracujeme a z monopostu dostávame maximum.“
Formula 1 (F1) - poradie jednotlivcov
Po 14 z 22 pretekov:
#
Meno
Tím
Body
1.
Kimi Antonelli
Mercedes
292
2.
George Russell
Mercedes
211
3.
Lewis Hamilton
Ferrari
191
4.
Lando Norris
McLaren
186
5.
Charles Leclerc
Ferrari
167
6.
Max Verstappen
Red Bull
145
7.
Oscar Piastri
McLaren
120
8.
Isack Hadjar
Red Bull
71
9.
Liam Lawson
Racing Bulls
59
10.
Pierre Gasly
Alpine
41
11.
Arvid Lindblad
Racing Bulls
31
12.
Franco Colapinto
Alpine
27
13.
Oliver Bearman
Haas
18
14.
Gabriel Bortoleto
Audi
10
15.
Nico Hülkenberg
Audi
7
16.
Carlos Sainz
Williams
6
17.
Alex Albon
Williams
5
18.
Esteban Ocon
Haas
3
19.
Fernando Alonso
Aston Martin
3
20.
Júki Cunoda
Racing Bulls
1
Pohár konštruktérov
Po 14 z 22 pretekov:
#
Tím
Body
1.
Mercedes
503
2.
Ferrari
358
3.
McLaren
306
4.
Red Bull
230
5.
Racing Bulls
77
6.
Alpine
68
7.
Haas
21
8.
Audi
17
9.
Williams
11
10.
Aston Martin
3
11.
Cadillac
0