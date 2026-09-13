    Novú trať ovládol nezastaviteľný Antonelli. Hamiltonovi zlyhali brzdy, Norrisa zarezal safety car

    Andrea Kimi Antonelli s trofejou po víťazstve na Veľkej cene Španielska.
    Fotogaléria (51)
    Andrea Kimi Antonelli s trofejou po víťazstve na Veľkej cene Španielska. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR, ČTK|13. sep 2026 o 16:39
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    Jazdec Mercedesu navýšil svoje vedenie na čele šampionátu.

    Formula 1 - Veľká cena Španielska 2026

    Preteky - výsledky (57 kôl, 1 kolo: 5,416 km, celkovo: 308,5):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    ITA

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    1:34:23,754 h

    2.

    NLD

    Max Verstappen

    Red Bull

    + 4,351 s

    3.

    GBR

    Lando Norris

    McLaren

    + 5,089 s

    4.

    MCO

    Charles Leclerc

    Ferrari

    + 29,116 s

    5.

    GBR

    George Russell

    Mercedes

    + 29,829 s

    6.

    NZL

    Liam Lawson

    Red Bull

    + 1:26,746 min

    7.

    ARG

    Franco Colapinto

    Alpine

    + 1:34,281 min

    8.

    AUS

    Oscar Piastri

    McLaren

    + 1:35,839 min

    9.

    GBR

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    + 1 kolo

    10.

    DEU

    Nico Hulkenberg

    Audi

    + 1 kolo

    Taliansky pretekár Kimi Antonelli na Mercedese zvíťazil na Veľkej cene Španielska, štrnástych pretekoch seriálu MS F1.

    V premiére okruhu Madring v Madride finišoval pred Holanďanom Maxom Verstappenom na Red Bulle a víťazom kvalifikácie Britom Landom Norrisom na McLarene. Antonelli tak zvýšil náskok na čele celkového poradia.

    Antonelli dosiahol siedme víťazstvo v sezóne a zároveň aj v kariére. Na čele seriálu MS má už 81-bodový náskok.

    Po kvalifikácii nastalo niekoľko zmien na štartovom rošte. Domáci Sainz sa prepadol zo 17. miesta na 20. po tom, čo blokoval Bottasa.

    Penalizácii sa nevyhol ani Bearman, ktorý odštartoval z boxovej uličky, keďže od svojej stajne Haas dostal nový monokok aj pohonnú jednotku.

    Fotogaléria z Veľkej ceny Španielska (Formula 1 2026)
    Štart Veľkej ceny Španielska
    Štart Veľkej ceny Španielska
    Španielsky kráľ Filip VI. v hľadisku pretekov
    McLaren driver Lando Norris of Britain steers his car during the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - f1autoz26
    51 fotografií
    Aston Martin driver Fernando Alonso of Spain steers his car during the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain steers his car during the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain during the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain steers his car during the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - f1autoz26Audi driver Nico Hulkenberg of Germany steers his car during the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain leads the field after the start of the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain leads the field after the start of the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain leads the field after the start of the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain steers his car during the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain and Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steer their cars during the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain leads the field after the start of the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain, right, and Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steer their cars during the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain, center right, leads the field after the start of the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - f1autoz26Cadillac driver Sergio Perez of Mexico steers his car during the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - f1autoz26Williams driver Alexander Albon of Thailand steers his car during the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - f1autoz26Haas driver Esteban Ocon of France steers his car during the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - f1autoz26The car of Aston Martin driver Lance Stroll of Canada towed after a crash during the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain steers his car during the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain steers his car during the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain gets a pit service during the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy gets a pit service during the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - f1autoz26Aston Martin driver Fernando Alonso of Spain steers his car during the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain steers his car during the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands celebrates on the podium after placing second during the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain celebrate on the podium after placing third during the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates after winning the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after winning the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates after winning the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands, center, and McLaren driver Lando Norris of Britain gestures on the podium after the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain steers his car during the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates after winning the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands, right, congratulates Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy winning the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands, right, congratulates Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy winning the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates after winning the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy crosses the finish line to win the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (Violeta Santos Moura/Pool Photo via AP) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy crosses the finish line to win the Spanish Formula One Grand Prix race in Madrid, Sunday, Sept. 13, 2026. (Violeta Santos Moura/Pool Photo via AP) - f1autoz26

    Priebeh pretekov na VC Španielska F1

    Väčšina pretekárov odštartovala na stredne tvrdých pneumatikách vrátane držiteľa pole position Norrisa a aj Antonelliho, ktorý dosiahol druhý najlepší kvalifikačný čas.

    Verstappen a Hamilton, ktorí štartovali z druhého radu, začali preteky na mäkkých.

    Norris sa po štarte udržal na čele a hoci úvod pretekov nepriniesol žiadnu kolíziu, o rušné momenty sa postarali viacerí jazdci, ktorí sa nevošli na trať a po prejazde skratkami museli vrátiť pozície.

    VIDEO: Štart VC Španielska

    Piastri, ktorý mal dva kontakty s Russellom, si poškodil predné krídlo a technický problém hlásil aj Hamilton. Ten sa v následných kolách prepadol až na posledné miesto a pre problémy s brzdami odstúpil v 7. kole.

    Po 10. kole bola na čele trojica Norris, Antonelli, Verstappen. Onedlho sa preteky skončili aj pre Strolla, ktorý mal takisto problém s brzdami a odstúpil.

    Následný virtuálny safety car využil Antonelli na návštevu boxov, zatiaľ čo jeho konkurenti Norris či Leclerc zostali na trati. Žltá vlajka pomohla aj Alonsovi, ktorého mechanici mu vymenili poškodené predné krídlo.

    Norris išiel prezuť až po stiahnutí virtuálneho safety caru. Dovtedajší líder pretekov stratil ďalšie sekundy aj pre zaváhanie mechanikov, ktorým príliš dlho trvala výmena pravej prednej pneumatiky. Po návrate na trať bol piaty.

    VIDEO: Lando Norris v boxoch počas VC Španielska

    Na čele sa ocitol Leclerc, ktorý však nebol v boxoch. Medzitým dostal Sainz 5-sekundovú penalizáciu za incident s Alonsom a prepadol sa na posledné miesto.

    V 33. kole odstúpil z pretekov Perez. Po 40. kole sa prvá štvorica Leclerc, Antonelli, Verstappen a Norris vošla do deviatich sekúnd, zatiaľ čo piaty Russell mal priepastnú 40-sekundovú stratu.

    Až v 43. kole zamieril do boxov Piastri, po návrate bol jedenásty. K jazdcom, ktorí predčasne odstúpili, sa v 46. kole pridal Sainz.

    Vo Ferrari čakali na možný safety car, no v 48. kole sa už rozhodli povolať do boxov dovtedajšieho lídra Leclerca. Jeho mechanici boli rýchli a po návrate sa zaradil na 4. miesto.

    Do čela sa posunul Antonelli a vedúcu pozíciu si udržal až do konca. V 56. kole Norris zaútočil na Verstappena, ale ten si udržal pozíciu.

    Hlasy po pretekoch

    Kimi Antonelli, víťaz: „Rozhodne to neboli jednoznačné preteky, naopak, veľmi náročné. Musel som si kontrolovať pneumatiky. Máme za sebou vydarený víkend. Max (Verstappen) mal dobré tempo. Ďakujem divákom za všetku energiu. Som rád, že prišli v takom počte a už sa teším na budúcoročné preteky na tejto trati. Teraz ešte nechcem myslieť na titul. Berieme preteky za pretekmi a uvidíme, ako to dopadne.“

    Max Verstappen, 2. miesto: „Je to skvelý výsledok. Lando (Norris) mal smolu na virtuálny safety car. Na tejto trati sa prakticky nedá predbiehať a tak som ho udržal za sebou. Kľúčové bolo ísť stredom trate.“

    Lando Norris, 3. miesto: „Virtuálny safety car vyhlásili až po tom, čo som prešiel okolo nájazdu do boxov. Žiaľ, nepriala nám šťastena. Snažil som sa bojovať, no na tejto trati je ťažké predbiehať, keď jazdec pred vami nespraví chybu. Možno sme si zaslúžili lepší výsledok, no také je pretekanie. Musíme to brať. Tvrdo pracujeme a z monopostu dostávame maximum.“

    Formula 1 (F1) - poradie jednotlivcov

    Po 14 z 22 pretekov:

    #

    Meno

    Tím

    Body

    1.

    ITA

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    292

    2.

    GBR

    George Russell

    Mercedes

    211

    3.

    GBR

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    191

    4.

    GBR

    Lando Norris

    McLaren

    186

    5.

    MCO

    Charles Leclerc

    Ferrari

    167

    6.

    NLD

    Max Verstappen

    Red Bull

    145

    7.

    AUS

    Oscar Piastri

    McLaren

    120

    8. 

    FRA

    Isack Hadjar

    Red Bull

    71

    9.

    NZL

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    59

    10.

    FRA

    Pierre Gasly

    Alpine

    41

    11.

    GBR

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    31

    12.

    ARG

    Franco Colapinto

    Alpine

    27

    13.

    GBR

    Oliver Bearman

    Haas

    18

    14.

    BRA

    Gabriel Bortoleto

    Audi

    10

    15.

    DEU

    Nico Hülkenberg

    Audi

    7

    16.

    ESP

    Carlos Sainz

    Williams

    6

    17.

    THA

    Alex Albon

    Williams

    5

    18.

    FRA

    Esteban Ocon

    Haas

    3

    19.

    ESP

    Fernando Alonso

    Aston Martin

    3

    20.

    JPN

    Júki Cunoda

    Racing Bulls

    1

    Pohár konštruktérov

    Po 14 z 22 pretekov:

    #

    Tím

    Body

    1.

    Mercedes

    503

    2.

    Ferrari

    358

    3.

    McLaren

    306

    4.

    Red Bull

    230

    5.

    Racing Bulls

    77

    6.

    Alpine

    68

    7.

    Haas

    21

    8.

    Audi

    17

    9.

    Williams

    11

    10.

    Aston Martin

    3

    11.

    Cadillac

    0

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Andrea Kimi Antonelli s trofejou po víťazstve na Veľkej cene Španielska.
    Andrea Kimi Antonelli s trofejou po víťazstve na Veľkej cene Španielska.
    Novú trať ovládol nezastaviteľný Antonelli. Hamiltonovi zlyhali brzdy, Norrisa zarezal safety car
    dnes 16:39
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    Domov»Formula 1»Novú trať ovládol nezastaviteľný Antonelli. Hamiltonovi zlyhali brzdy, Norrisa zarezal safety car