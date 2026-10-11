    Verstappen sa dočkal vytúženého triumfu. V Singapure zvíťazil prvýkrát v kariére

    Max Verstappen sa teší z triumfu
    Fotogaléria (33)
    Max Verstappen sa teší z triumfu (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|11. okt 2026 o 15:58
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    Holanďan využil štart z pole position.

    Formula 1 - Veľká cena Singapuru 2026

    Výsledky pretekov (Singapur, 62 kôl po 4,927 km, celkovo 305,337 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    čas

    1.

    NLD

    Max Verstappen

    Red Bull

    1:42:00,785 h

    2.

    MCO

    Charles Leclerc

    Ferrari

    +7,335 s

    3.

    ITA

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    +24,573 s

    4.

    GBR

    Lando Norris

    McLaren

    +40,506 s

    5.

    AUS

    Oscar Piastri

    McLaren

    +49,644 s

    6.

    GBR

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    +53,188 s

    7.

    NZL

     Liam Lawson

    Racing Bulls

    +81,666 s

    8.

    DEU

    Nico Hülkenberg

    Audi

    +83,386 s

    9.

    GBR

    George Russell

    Mercedes

    +84,677 s

    10.

    FRA

    Isack Hadjar

    Red Bull

    +90,862 s

    Víťazom Veľkej ceny Singapuru seriálu majstrovstiev sveta F1 sa stal Holanďan Max Verstppen.

    Dvadsaťdeväťročný pilot Red Bullu vôbec premiérovo vo svojej kariére triumfoval na tomto okruhu.

    Štvornásobný svetový šampión tak nadviazal na triumf z predchádzajúceho víkendu na Veľkej cene Bahrajnu v Malajzii.

    Zostavu na pódiu skompletizoval Monačan Charles Leclerc na Ferrari a Talian Kimi Antonelli na Mercedese.

    Fotogaléria z Veľkej ceny Singapuru (formula 1 2026)
    Max Verstappen počas Veľkej ceny Singapuru 2026.
    Lewis Hamilton počas Veľkej ceny Singapuru 2026.
    Max Verstappen počas Veľkej ceny Singapuru 2026.
    Max Verstappen počas Veľkej ceny Singapuru 2026.
    33 fotografií
    Liam Lawson počas Veľkej ceny Singapuru 2026. Lewis Hamilton počas Veľkej ceny Singapuru 2026. Liam Lawson počas Veľkej ceny Singapuru 2026. Max Verstappen počas Veľkej ceny Singapuru 2026. Haas driver Esteban Ocon of France steers his car during the Singapore Formula One Grand Prix race in Singapore, Sunday, Oct. 11, 2026. (AP Photo/Vincent Thian) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Singapore Formula One Grand Prix race in Singapore, Sunday, Oct. 11, 2026. (AP Photo/Vincent Thian) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Singapore Formula One Grand Prix race in Singapore, Sunday, Oct. 11, 2026. (AP Photo/Vincent Thian) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands leads the field after the start of the Singapore Formula One Grand Prix race in Singapore, Sunday, Oct. 11, 2026. (AP Photo/Vincent Thian) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Singapore Formula One Grand Prix race in Singapore, Sunday, Oct. 11, 2026. (AP Photo/Vincent Thian) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Singapore Formula One Grand Prix race in Singapore, Sunday, Oct. 11, 2026. (AP Photo/Vincent Thian) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Singapore Formula One Grand Prix race in Singapore, Sunday, Oct. 11, 2026. (AP Photo/Vincent Thian) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain steers his car during the Singapore Formula One Grand Prix race in Singapore, Sunday, Oct. 11, 2026. (AP Photo/Vincent Thian) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Singapore Formula One Grand Prix race in Singapore, Sunday, Oct. 11, 2026. (AP Photo/Vincent Thian) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Singapore Formula One Grand Prix race in Singapore, Sunday, Oct. 11, 2026. (AP Photo/Vincent Thian) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Singapore Formula One Grand Prix race in Singapore, Sunday, Oct. 11, 2026. (AP Photo/Vincent Thian) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Singapore Formula One Grand Prix race in Singapore, Sunday, Oct. 11, 2026. (AP Photo/Vincent Thian) - f1autoz26McLaren driver Oscar Piastri of Australia steers his car during the Singapore Formula One Grand Prix race in Singapore, Sunday, Oct. 11, 2026. (AP Photo/Vincent Thian) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Singapore Formula One Grand Prix race in Singapore, Sunday, Oct. 11, 2026. (AP Photo/Vincent Thian) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Singapore Formula One Grand Prix race in Singapore, Sunday, Oct. 11, 2026. (AP Photo/Vincent Thian) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Singapore Formula One Grand Prix race in Singapore, Sunday, Oct. 11, 2026. (AP Photo/Vincent Thian) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain steers his car during the Singapore Formula One Grand Prix race in Singapore, Sunday, Oct. 11, 2026. (AP Photo/Vincent Thian) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Singapore Formula One Grand Prix race in Singapore, Sunday, Oct. 11, 2026. (AP Photo/Vincent Thian) - f1autoz26Alpine driver Pierre Gasly of France steers his car during the Singapore Formula One Grand Prix race in Singapore, Sunday, Oct. 11, 2026. (AP Photo/Vincent Thian) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Singapore Formula One Grand Prix race in Singapore, Sunday, Oct. 11, 2026. (AP Photo/Vincent Thian) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Singapore Formula One Grand Prix race in Singapore, Sunday, Oct. 11, 2026. (AP Photo/Vincent Thian) - f1autoz26Red Bull driver Isack Hadjar of France steers his car during the Singapore Formula One Grand Prix race in Singapore, Sunday, Oct. 11, 2026. (AP Photo/Vincent Thian) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Singapore Formula One Grand Prix race in Singapore, Sunday, Oct. 11, 2026. (AP Photo/Vincent Thian) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands leads the field after the start of the Singapore Formula One Grand Prix race in Singapore, Sunday, Oct. 11, 2026. (AP Photo/Vincent Thian) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands leads the field after the start during the Singapore Formula One Grand Prix race in Singapore, Sunday, Oct. 11, 2026. (AP Photo/Vincent Thian) - f1autoz26

    Antonelli opätovne využil situáciu z pohľadu priebežného poradia šampionátu, na tímového kolegu Brita Georgea Russella získal ďalších 13 bodov a na čele tak má po Singapure 102-bodový náskok.

    Priebeh pretekov

    Z boxov štartovalo trio Alonso, Hadjar a Stroll, Ferrari sa rozhodlo pre odlišné stratégie do hlavných pretekov. Úvodné kolo sa zaobišlo bez incidentov, Verstappenovi nevyšiel podľa predstáv štart, ale do prvej zákruty napokon udržal post lídra pred Leclercom.

    Monačan sa však v ďalších kolách držal na dostrel a vyčkával na svoju šancu. Predbiehacie manévre boli hlavne v druhej časti poľa, úspešnú stíhaciu jazdu za bodmi predvádzal Russell.

    VIDEO: Štart pretekov

    Holanďanovi neuškodil ani virtuálny safety car, od Leclerca dokázal postupne odskakovať a len potvrdzoval, že aktuálne dokáže ťažiť zo svojho Red Bullu maximum.

    Poradie na bodovaných miestach bolo ustálené, čakalo sa tak na zastávky u mechanikov. Verstappen si išiel svoje vlastné preteky, ale o zostávajúcom poradí na pódiových priečkach nebolo ani zďaleka rozhodnuté.

    Odpovede nedalo ani dianie v boxoch, taktické rošády sa neudiali ani po predčasných koncoch pilotov. Na predných priečkach prišlo k rošádam v 54. kole.

    Hamiltonove pneumatiky už mali odjazdených veľa kôl, z celej situácie najviac vyťažil Antonelli. V priebehu jedného kola predbehol nielen jazdca Ferrari, ale aj Norrisa a dostal sa tak na tretiu pozíciu.

    Jazdec Mercedesu musel pridať v koncovke do tempa, keďže očakával päťsekundový trest za porušenie traťových limitov. Verstappen si napokon bez akýchkoľvek starostí prišiel za premiérovým víťazstvom v Singapure.

    Hlasy po pretekoch

    Max Verstappen (Red Bull), víťaz: „Istú dobu to trvalo, ale tieto preteky boli veľmi dobré. Mali sme také tempo, aké sme mali mať na oboch druhoch pneumatík. Vyšlo to, som preto veľmi šťastný. Na štarte sa snažíte urobiť maximum a našťastie teraz to stačilo.

    Posledné dve veľké ceny boli veľmi pozitívne. Sme motivovaní a snažíme sa dosiahnuť na ďalšie výsledky. Sme dobrá skupina ľudí, užívam si s nimi spoluprácu a verím, že si to ešte užijeme do konca sezóny.“

    Charles Leclerc (Ferrari), 2. miesto: „Na začiatku sme boli celkom silní, ale potom sme sa rozhodli pre odlišnú stratégiu. Tlačil som, ale pneumatiky sa znehodnocovali viac v porovnaní s ostatnými. Dal som do toho všetko, nič neľutujem, viac asi nebolo možné urobiť.“

    Kimi Antonelli (Mercedes), 3. miesto: „Boli to veľmi ťažké preteky, preto som veľmi šťastný z pódiového umiestnenia. Dokázal som vyťažiť zo súboja Norrisa s Hamiltonom, takže tretie miesto je pekným výsledkom pre tím. Netreba sa trápiť tým, či môžem v USA získať titul. Budeme sa snažiť urobiť veci najlepšie a dokončiť našu robotu.“

    Poradie šampionátu

    Po 17 z 22 pretekov:

    #

    Meno

    Tím

    Body

    1.

    ITA

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    340

    2.

    GBR

    George Russell

    Mercedes

    238

    3.

    GBR

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    229

    4.

    NLD

    Max Verstappen

    Red Bull

    221

    5.

    MCO

    Charles Leclerc

    Ferrari

    215

    6.

    GBR

    Lando Norris

    McLaren

    201

    7.

    AUS

    Oscar Piastri

    McLaren

    138

    8. 

    FRA

    Isack Hadjar

    Red Bull

    97

    9.

    NZL

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    75

    10.

    FRA

    Pierre Gasly

    Alpine

    41

    11.

    GBR

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    38

    12.

    ARG

    Franco Colapinto

    Alpine

    27

    13.

    GBR

    Oliver Bearman

    Haas

    23

    14.

    DEU

    Nico Hülkenberg

    Audi

    13

    15.

    BRA

    Gabriel Bortoleto

    Audi

    10

    16.

    FRA

    Esteban Ocon

    Haas

    7

    17.

    ESP

    Fernando Alonso

    Aston Martin

    7

    18.

    ESP

    Carlos Sainz

    Williams

    7

    19.

    THA

    Alex Albon

    Williams

    5

    20.

    JPN

    Júki Cunoda

    Racing Bulls

    1

    Pohár konštruktérov

    #

    Tím

    Body

    1.

    Mercedes

    578

    2.

    Ferrari

    444

    3.

    McLaren

    339

    4.

    Red Bull

    332

    5.

    Racing Bulls

    100

    6.

    Alpine

    68

    7.

    Haas

    30

    8.

    Audi

    23

    9.

    Williams

    12

    10.

    Aston Martin

    7

    11.

    Cadillac

    0

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