Verstappen sa dočkal vytúženého triumfu. V Singapure zvíťazil prvýkrát v kariére

Formula 1 - Veľká cena Singapuru 2026
Výsledky pretekov (Singapur, 62 kôl po 4,927 km, celkovo 305,337 km):
#
Krajina
Meno
Tím
čas
1.
Max Verstappen
Red Bull
1:42:00,785 h
2.
Charles Leclerc
Ferrari
+7,335 s
3.
Kimi Antonelli
Mercedes
+24,573 s
4.
Lando Norris
McLaren
+40,506 s
5.
Oscar Piastri
McLaren
+49,644 s
6.
Lewis Hamilton
Ferrari
+53,188 s
7.
Liam Lawson
Racing Bulls
+81,666 s
8.
Nico Hülkenberg
Audi
+83,386 s
9.
George Russell
Mercedes
+84,677 s
10.
Isack Hadjar
Red Bull
+90,862 s
Víťazom Veľkej ceny Singapuru seriálu majstrovstiev sveta F1 sa stal Holanďan Max Verstppen.
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Dvadsaťdeväťročný pilot Red Bullu vôbec premiérovo vo svojej kariére triumfoval na tomto okruhu.
Štvornásobný svetový šampión tak nadviazal na triumf z predchádzajúceho víkendu na Veľkej cene Bahrajnu v Malajzii.
Zostavu na pódiu skompletizoval Monačan Charles Leclerc na Ferrari a Talian Kimi Antonelli na Mercedese.
Antonelli opätovne využil situáciu z pohľadu priebežného poradia šampionátu, na tímového kolegu Brita Georgea Russella získal ďalších 13 bodov a na čele tak má po Singapure 102-bodový náskok.
Priebeh pretekov
Z boxov štartovalo trio Alonso, Hadjar a Stroll, Ferrari sa rozhodlo pre odlišné stratégie do hlavných pretekov. Úvodné kolo sa zaobišlo bez incidentov, Verstappenovi nevyšiel podľa predstáv štart, ale do prvej zákruty napokon udržal post lídra pred Leclercom.
Monačan sa však v ďalších kolách držal na dostrel a vyčkával na svoju šancu. Predbiehacie manévre boli hlavne v druhej časti poľa, úspešnú stíhaciu jazdu za bodmi predvádzal Russell.
VIDEO: Štart pretekov
Holanďanovi neuškodil ani virtuálny safety car, od Leclerca dokázal postupne odskakovať a len potvrdzoval, že aktuálne dokáže ťažiť zo svojho Red Bullu maximum.
Poradie na bodovaných miestach bolo ustálené, čakalo sa tak na zastávky u mechanikov. Verstappen si išiel svoje vlastné preteky, ale o zostávajúcom poradí na pódiových priečkach nebolo ani zďaleka rozhodnuté.
Odpovede nedalo ani dianie v boxoch, taktické rošády sa neudiali ani po predčasných koncoch pilotov. Na predných priečkach prišlo k rošádam v 54. kole.
Hamiltonove pneumatiky už mali odjazdených veľa kôl, z celej situácie najviac vyťažil Antonelli. V priebehu jedného kola predbehol nielen jazdca Ferrari, ale aj Norrisa a dostal sa tak na tretiu pozíciu.
Jazdec Mercedesu musel pridať v koncovke do tempa, keďže očakával päťsekundový trest za porušenie traťových limitov. Verstappen si napokon bez akýchkoľvek starostí prišiel za premiérovým víťazstvom v Singapure.
Hlasy po pretekoch
Max Verstappen (Red Bull), víťaz: „Istú dobu to trvalo, ale tieto preteky boli veľmi dobré. Mali sme také tempo, aké sme mali mať na oboch druhoch pneumatík. Vyšlo to, som preto veľmi šťastný. Na štarte sa snažíte urobiť maximum a našťastie teraz to stačilo.
Posledné dve veľké ceny boli veľmi pozitívne. Sme motivovaní a snažíme sa dosiahnuť na ďalšie výsledky. Sme dobrá skupina ľudí, užívam si s nimi spoluprácu a verím, že si to ešte užijeme do konca sezóny.“
Charles Leclerc (Ferrari), 2. miesto: „Na začiatku sme boli celkom silní, ale potom sme sa rozhodli pre odlišnú stratégiu. Tlačil som, ale pneumatiky sa znehodnocovali viac v porovnaní s ostatnými. Dal som do toho všetko, nič neľutujem, viac asi nebolo možné urobiť.“
Kimi Antonelli (Mercedes), 3. miesto: „Boli to veľmi ťažké preteky, preto som veľmi šťastný z pódiového umiestnenia. Dokázal som vyťažiť zo súboja Norrisa s Hamiltonom, takže tretie miesto je pekným výsledkom pre tím. Netreba sa trápiť tým, či môžem v USA získať titul. Budeme sa snažiť urobiť veci najlepšie a dokončiť našu robotu.“
Poradie šampionátu
Po 17 z 22 pretekov:
#
Meno
Tím
Body
1.
Kimi Antonelli
Mercedes
340
2.
George Russell
Mercedes
238
3.
Lewis Hamilton
Ferrari
229
4.
Max Verstappen
Red Bull
221
5.
Charles Leclerc
Ferrari
215
6.
Lando Norris
McLaren
201
7.
Oscar Piastri
McLaren
138
8.
Isack Hadjar
Red Bull
97
9.
Liam Lawson
Racing Bulls
75
10.
Pierre Gasly
Alpine
41
11.
Arvid Lindblad
Racing Bulls
38
12.
Franco Colapinto
Alpine
27
13.
Oliver Bearman
Haas
23
14.
Nico Hülkenberg
Audi
13
15.
Gabriel Bortoleto
Audi
10
16.
Esteban Ocon
Haas
7
17.
Fernando Alonso
Aston Martin
7
18.
Carlos Sainz
Williams
7
19.
Alex Albon
Williams
5
20.
Júki Cunoda
Racing Bulls
1
Pohár konštruktérov
#
Tím
Body
1.
Mercedes
578
2.
Ferrari
444
3.
McLaren
339
4.
Red Bull
332
5.
Racing Bulls
100
6.
Alpine
68
7.
Haas
30
8.
Audi
23
9.
Williams
12
10.
Aston Martin
7
11.
Cadillac
0