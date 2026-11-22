Formula 1 - Veľká cena Las Vegas 2026
Preteky - výsledky:
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Max Verstappen
Red Bull
1:27:39,624 hod
2.
Lando Norris
McLaren
+ 0,639 s
3.
Oscar Piastri
McLaren
+ 1,529 s
4.
Kimi Antonelli
Mercedes
+ 2,574 s
5.
Pierre Gasly
Alpine
+ 2,927 s
6.
Franco Colapinto
Alpine
+ 7,955 s
7.
Lewis Hamilton
Ferrari
+ 12,795 s
8.
Carlos Sainz
Williams
+ 12,938 s
9.
George Russell
Mercedes
+ 13,192 s
10.
Charles Leclerc
Ferrari
+ 17,554 s
Holandský pretekár Max Verstappen zvíťazil v nedeľnej Veľkej cene Las Vegas šampionátu formuly 1.
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Jazdec tímu Red Bull si pripísal štvrtý triumf v sezóne, keď finišoval pred pilotmi McLarenu. Druhý skončil Brit Lando Norris a tretí Austrálčan Oscar Piastri.
Verstappen odštartoval z pole position, hoci najrýchlejší v kvalifikácii bol Talian Kimi Antonelli na Mercedese.
Už istý najmladší majster sveta F1 v histórii totiž dostal penalizáciu odsunu piatich miest na štarte pre výmenu motora.
Priebeh pretekov
Štart bol pokojný a bez kolízie, ale jazdci na čelných priečkach následne rozpútali súboje, ktoré miešali poradím.
Verstappenovi sa nedarilo odpútať od prenasledovateľov, ktorí sa držali za sebou v tesných odstupoch, no držal si prvú pozíciu, aj keď George Russell na Mercedese sa pred neho párkrát nakrátko dostal.
VIDEO: Kolízia jazdcov Ferrari
Po kolízii Sergia Pereza z Cadillacu s Rafaelom Camarom z Haasu vyšiel na trať safety car, ktorý ponúkol príležitosť na pit stopy.
Po nich sa poradie opäť premiešalo a Lewis Hamilton sa po odpykaní si 10-sekundového trestu za získanie výhody jazdou mimo trate vrátil na bodované priečky.
Britský sedemnásobný šampión bojoval aj s tímovým kolegom Charlesom Leclerom a v 38. kole dokonca diváci videli kontakt oboch Ferrari, ktoré však boli schopné pokračovať ďalej. V tomto prípade dostal 10-sekundový trest Leclerc.
Verstappena v 40. kole predbehol Antonelli, ale Holanďan opäť dokázal získať pozíciu lídra pretekov späť.
Vyše dve kolá pred koncom sa z hry o prvenstvo vyradil Russell, keď urobil chybu a skončil v bariére.
Pódiovú priečku si napokon neudržal ani Antonelli, pred ktorého sa v poslednom kole dostali obaja jazdci McLarenu.
Hlasy po pretekoch
Max Verstappen, víťaz: „Vo Formule 1 som takéto preteky ešte nezažil. Bolo to šialené, surreálne. Zvolili sme dobré nastavenie, ale ľudia sledujú, učia sa a v jeden moment som sa už nedokázal vrátiť na čelo pred štart-cieľovou čiarou. Desať kôl pred koncom som sa preto na to pýtal, ale napokon sme to zvládli. To množstvo súbojov bolo šialené a bolo nemožné odpútať sa od ostatných. Zároveň bolo bláznivé, koľko jazdcov sa držalo za mnou.“
Lando Norris, 2. miesto: „Myslím si, že to mohli byť najchaotickejšie preteky v histórii F1. Vôbec som netušil, čo sa deje a ako to dopadne, či budem bojovať o víťazstvo, alebo skončím posledný. Bolo to náročné, dobre načasovať veci a vrátiť sa dopredu. Bolo dôležité nerobiť chyby, ktoré viacerí jazdci robili. Bol to zábavný deň. Chaotický, ale zábavný. A je to výborný výsledok pre tím.“
Oscar Piastri, 3. miesto: „Hovorí sa, že Las Vegas ja hlavné mesto zábavy a bolo naozaj zábavné byť súčasťou týchto pretekov. Po štarte zo 17. priečky som netušil, ako to pôjde, ale postupoval som vpred celkom rýchlo a jazdci vpredu zostali pokope. Dvojitá zastávka v boxoch nám nevyšla, ale všetci boli blízko seba a bolo to bizarné, byť súčasťou takýchto pretekov. Bolo to náhodné, raz predbehnete niekoho úplne jednoducho a na ďalšej rovinke sa trápite. Šialené preteky, ale som veľmi rád, že som na pódiu.“