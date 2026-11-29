Formula 1 - Veľká cena Kataru 2026
Preteky - výsledky:
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Kimi Antonelli
Mercedes
2.
George Russell
Mercedes
+ 31,476 s
3.
Oscar Piastri
McLaren
+ 33,017 s
4.
Max Verstappen
Red Bull
+ 34,254 s
5.
Lando Norris
McLaren
+ 39,131 s
6.
Lewis Hamilton
Ferrari
+ 57,518 s
7.
Charles Leclerc
Ferrari
+ 58,001 s
8.
Isack Hadjar
Red Bull
+ 59,323 s
9.
Liam Lawson
Racing Bulls
+ 1 kolo
10.
Gabriel Bortoleto
Audi
+ 1 kolo
Taliansky jazdec Kimi Antonelli vyhral nedeľňajšiu Veľkú cenu Kataru šampionátu Formuly 1.
- ONLINE: Veľká cena Kataru 2026, formula 1 2026
- Formula 1 (F1) - Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
Tohtoročný majster sveta si tak pripísal už desiate víťazstvo. Druhý finišoval jeho britský tímový kolega z Mercedesu a víťaz kvalifikácie George Russell. Pódium doplnil Austrálčan Oscar Piastri v službách McLarenu.
Priebeh pretekov
Russell si po štarte držal prvú priečku a tlačil na neho Antonelli, no šéf tímu Toto Wolff obom jazdcom následne zakázal súboje.
Situácia na čele tak bola stabilizovaná až do pit stopov, pričom vedenie F1 nariadilo pre jazdcov dve povinné zastávky v boxoch.
VIDEO: Súboj jazdcov Mercedesu
Russella pripravil o prvú pozíciu dlhý pit stop v dôsledku poškodenia monopostu, ktoré ho limitovalo od 2. kola, a Antonelli mal na čele komfortný náskok.
Talian sa ponúkal, že nechá zvíťaziť svojho tímového kolegu, lenže odstup medzi nimi už bol priepastný a tím sa rozhodol pre držanie pozícií.
Piastri si medzitým držal tretie miesto, ktoré si vybojoval po štarte a obsadil ho v druhých pretekoch za sebou.