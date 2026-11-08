Antonelliho chyby otvorili Norrisovi cestu k víťazstvu. Mercedes aj tak oslavuje trofej

Formula 1 - Veľká cena Brazílie 2026
Preteky - výsledky:
#
Krajina
Meno
Tím
1.
Lando Norris
McLaren
2.
Max Verstappen
Red Bull
3.
Isack Hadjar
Red Bull
Britský jazdec Lando Norris sa stal víťazom Veľkej ceny Brazílie v seriáli formuly 1.
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Pilot McLarenu triumfoval pred jazdcami Red Bullu, druhý skončil Holanďan Verstappen, tretí Francúz Hadjar.
Mercedes spečatil zisk Pohára konštruktérov. V sezóne 2026 tak zaknihoval oba tituly, ten jazdecký spečatil 1. novembra Kimi Antonelli.
Čerstvý majster sveta Antonelli a jeho tímový kolega George Russell vrátili tento primát nemeckému tímu po piatich rokoch.
Pre Mercedes ide o ôsmy titul, v historických tabuľkách sa dotiahol na tretí Williams a oba primáty berie premiérovo od sezóny 2020
„Strieborné šípy“ majú po VC Sao Paula na ikonickom Interlagose náskok 142 bodov pred Ferrari, pričom v zostávajúcich troch pretekoch sa dá získať maximálne 129.
Priebeh pretekov
Vlaňajší šampión Norris premenil štart z pole position na 14. triumf v kariére, tretí v tejto sezóne a premiérový od augustovej VC Holandska.
Šancu na víťazstvo živil značnú časť pretekov aj Hadjar, pre ktorého by bolo prvé vôbec. Na pódiu skončil štvrtýkrát v kariére.
Preteky sa začali na mokrej trati a Norris prišiel o vedenie hneď na štarte, keď ho predbehol druhý Anotnelli a onedlho aj Lawson z Racing Bulls.
VIDEO: Štart Veľkej ceny Brazílie 2026
V tom čase mali všetci jazdci obuté pneumatiky do prechodného mokra, pričom dvojica popredných jazdcov Hamilton a Verstappen štartovala v dôsledku technických trestov až z konca štartového poľa.
Ani jedného však neodradil mokré podmienky od stíhacej jazdy, Hamilton spravil v priebehu prvého kola jedenásť pozícií.
Vzruch priniesli prvé zastávky v boxoch okolo 19. kola, keď celé štartové pole prezulo na mäkkú zmes.
Problémy mal práve spomínaný Mercedes, keď dostal Russell hodiny v zúženej časti na výjazde z boxov a jeho tímový kolega o kolo neskôr, na konci cieľovej rovinky.
Prvý menovaný sa prepadol až na desiate miesto, no predieral sa dopredu, Antonellimu sa nepodarilo udržať pódiové priečky. Titul zaistili svojmu tímu štvrtým a piatym miestom.
Druhé zastávky znamenali len prezutie na ďalšiu zmes mäkkých gúm, no o desať kôl neskôr (60.) sa vrátil dážď. Niekoľko jazdcov zamierilo opäť po „intermadiálky“, čo sa ukázalo ako správna voľba, ktorú do dvoch kôl nasledovali všetci.
Dráma ani havárie s výnimkou Hamiltonvoho šmyku sa tak nekonali. Jazdci Ferrari získali dovedna šesť bodov za siedme (Leclerc) a deviate (Hamilton) miesto.
To bolo o 16 menej ako Mercedes, pričom na udržanie šance na zisk Pohára konštruktérov nesmeli stratiť viac ako dva.