    Antonelliho chyby otvorili Norrisovi cestu k víťazstvu. Mercedes aj tak oslavuje trofej

    Lando Norris
    Fotogaléria (8)
    Lando Norris (Autor: TASR/AP)
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    Sportnet, TASR|8. nov 2026 o 19:42
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    Lando Norris na McLarene zaznamenal tretí triumf v sezóne F1.

    Formula 1 - Veľká cena Brazílie 2026

    Preteky - výsledky:

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    1.

    GBR

    Lando Norris

    McLaren

    2.

    NLD

    Max Verstappen

    Red Bull

    3.

    FRA

    Isack Hadjar

    Red Bull

    Britský jazdec Lando Norris sa stal víťazom Veľkej ceny Brazílie v seriáli formuly 1.

    Pilot McLarenu triumfoval pred jazdcami Red Bullu, druhý skončil Holanďan Verstappen, tretí Francúz Hadjar.

    Mercedes spečatil zisk Pohára konštruktérov. V sezóne 2026 tak zaknihoval oba tituly, ten jazdecký spečatil 1. novembra Kimi Antonelli.

    Čerstvý majster sveta Antonelli a jeho tímový kolega George Russell vrátili tento primát nemeckému tímu po piatich rokoch.

    Pre Mercedes ide o ôsmy titul, v historických tabuľkách sa dotiahol na tretí Williams a oba primáty berie premiérovo od sezóny 2020

    „Strieborné šípy“ majú po VC Sao Paula na ikonickom Interlagose náskok 142 bodov pred Ferrari, pričom v zostávajúcich troch pretekoch sa dá získať maximálne 129.

    Priebeh pretekov

    Vlaňajší šampión Norris premenil štart z pole position na 14. triumf v kariére, tretí v tejto sezóne a premiérový od augustovej VC Holandska.

    Šancu na víťazstvo živil značnú časť pretekov aj Hadjar, pre ktorého by bolo prvé vôbec. Na pódiu skončil štvrtýkrát v kariére.

    Preteky sa začali na mokrej trati a Norris prišiel o vedenie hneď na štarte, keď ho predbehol druhý Anotnelli a onedlho aj Lawson z Racing Bulls.

    VIDEO: Štart Veľkej ceny Brazílie 2026

    V tom čase mali všetci jazdci obuté pneumatiky do prechodného mokra, pričom dvojica popredných jazdcov Hamilton a Verstappen štartovala v dôsledku technických trestov až z konca štartového poľa.

    Ani jedného však neodradil mokré podmienky od stíhacej jazdy, Hamilton spravil v priebehu prvého kola jedenásť pozícií.

    Vzruch priniesli prvé zastávky v boxoch okolo 19. kola, keď celé štartové pole prezulo na mäkkú zmes.

    Fotogaléria z Veľkej ceny Brazílie (formula 1 2026)
    Veľká cena Brazílie 2026
    Isack Hadjar počas Veľkej ceny Brazílie 2026
    Lando Norris počas Veľkej ceny Brazílie 2026
    Liam Lawson počas Veľkej ceny Brazílie 2026
    8 fotografií
    Andrea Kimi Antonelli počas Veľkej ceny Brazílie 2026Andrea Kimi Antonelli počas Veľkej ceny Brazílie 2026Andrea Kimi Antonelli po štarte Veľkej ceny Brazílie 2026Veľká cena Brazílie 2026

    Problémy mal práve spomínaný Mercedes, keď dostal Russell hodiny v zúženej časti na výjazde z boxov a jeho tímový kolega o kolo neskôr, na konci cieľovej rovinky.

    Prvý menovaný sa prepadol až na desiate miesto, no predieral sa dopredu, Antonellimu sa nepodarilo udržať pódiové priečky. Titul zaistili svojmu tímu štvrtým a piatym miestom.

    Druhé zastávky znamenali len prezutie na ďalšiu zmes mäkkých gúm, no o desať kôl neskôr (60.) sa vrátil dážď. Niekoľko jazdcov zamierilo opäť po „intermadiálky“, čo sa ukázalo ako správna voľba, ktorú do dvoch kôl nasledovali všetci.

    Dráma ani havárie s výnimkou Hamiltonvoho šmyku sa tak nekonali. Jazdci Ferrari získali dovedna šesť bodov za siedme (Leclerc) a deviate (Hamilton) miesto.

    To bolo o 16 menej ako Mercedes, pričom na udržanie šance na zisk Pohára konštruktérov nesmeli stratiť viac ako dva.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Formula 1

    Lando Norris
    Lando Norris
    Antonelliho chyby otvorili Norrisovi cestu k víťazstvu. Mercedes aj tak oslavuje trofej
    dnes 19:42
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