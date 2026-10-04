Odložený štart aj nečakaný chaos. Verstappen dosiahol prvé víťazstvo v sezóne

Formula 1 - Veľká cena Bahrajnu 2026
Výsledky pretekov (Sepang/Mal., 55 kôl po 5,543 km, celkovo - 304,865 km):
#
Krajina
Meno
Tím
čas
1.
Max Verstappen
Red Bull
1:47:14,808 h
2.
Kimi Antonelli
Mercedes
+2,307 s
3.
Lewis Hamilton
Ferrari
+4,919 s
4.
Charles Leclerc
Ferrari
+7,258 s
5.
Isack Hadjar
Red Bull
+8,571 s
6.
Oscar Piastri
McLaren
+9,454 s
7.
Liam Lawson
Racing Bulls
+12,753 s
8.
Fernando Alonso
Aston Martin
+13,372 s
9.
Lando Norris
McLaren
+13,993 s
10.
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+15,928 s
Holanďan Max Verstappen sa stal víťazom Veľkej ceny Bahrajnu seriálu majstrovstiev sveta F1.
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Pre 29-ročného pilota Red Bullu a štvornásobného svetového šampióna to bol premiérový triumf v tomto ročníku, z prvenstva sa radoval prvýkrát od decembra 2025.
Na malajzijskom okruhu Sepang finišoval pred Talianom Kimim Antonellim na Mercedese a Britom Hamiltonom na Ferrari.
Antonelli využil predčasný koniec tímového kolegu Brita Georgea Russella a v priebežnom poradí má na čele už 84-bodový náskok.
Priebeh pretekov
Podujatie, ktoré sa v dôsledku vojenskej situácie na Blízkom východe napokon zorganizovalo v malajzijskom Sepangu, odštartovalo po dvoch odloženiach až s takmer dvojhodinovým oneskorením.
Najskôr sa piloti nemohli vydať na trať v dôsledku vytrvalého a silného dažďa, pri druhom pokuse o štart hlásila v zahrievacom kole technické problémy väčšina monopostov.
Chaotické dianie na okruhu v Sepangu pokračovalo aj po dvoch odloženiach, po dvoch zahrievacích kolách sa napokon štartovalo z pevných pozícií. Podmienky na trati priniesli rôzne stratégie, čo sa ukázalo už v úvodnom ostrom kole.
Zatiaľ čo Mercedesu a Williamsu vyšiel začiatok, tak Ferrari sa prepadlo na spodné priečky. Diváci boli svedkami početných zastávok v boxoch a tiež predbiehacích manévrov. Na čele sa usadil Antonelli, ktorý odrážal útoky Verstapenna.
Lídrovi šampionátu v tomto smere pomohol výjazd Bottasa z trate, keďže na trať vyrazil safety car. Reštart však nedopadol podľa jeho predstáv, Verstappen si vyčkal na svoju šancu a veľmi rýchlo šiel na prvé miesto.
Následne sa Antonelli prepadol na tretiu pozíciu, keď situáciu využil aj tímový kolega Russell. Čoraz suchšia trať stabilizovala dianie na trati a aj poradie. Antonelli si dokázal zobrať späť priebežné miesto, postupne sa tiež predieral dopredu Hamilton.
Dianie na VC Bahrajnu sa mierne zdramatizovalo v 43. kole, keď musel preteky predčasne ukončiť Albon. Verstappen sa rozhodol vymeniť pneumatiky, na provizórne čelo sa tak po dlhom čase vrátil Antonelli.
Táto situácia trvala však len krátko, keďže jazdci z čelných pozícií zamierili k mechanikom. Lenže safety car priniesol ďalšiu drámu, pre technické problémy odstúpil z tretieho miesta Russell a z bodovaných pozícií vypadol Norris, ktorý takmer zostrelil tímového kolegu Piastriho.
Reštart vyšiel Hamiltonovi, ktorý predbehol Hadjara a dostal na tak na pódiové umiestnenie.
Red Bull zvolil správne pneumatiky, Ferrari nie
Verstappen zaznamenal 72. kariérne víťazstvo a triumf na niektorej z VC získal 11. sezónu za sebou. Red Bull zároveň prvýkrát vyhral s vlastnou pohonnou jednotkou.
„Je to veľmi pekné víťazstvo po tom, aký bol doterajší priebeh sezóny z nášho pohľadu. Robíme však pokroky, preto som nesmierne hrdý na celý tím. Je veľmi fajn uspieť v Sepangu.
Počas pretekov sa stali rôzne veci, ale urobili sme správne rozhodnutie pri voľbe pneumatík. Krok po kroku sme postupovali, ale na konci dňa sme to mali pod kontrolou,“ zhodnotil v televíznom rozhovore Verstappen cestu za víťazstvom.
Pre Holanďana to bol úspešný víkend, keďže prvenstvo si vybojoval aj v sobotňajšej kvalifikácii a bol aj držiteľom najrýchlejšieho kola v nedeľných hlavných pretekoch.
Antonelli má po podujatí v Malajzii z pohľadu bodov doteraz najväčší náskok na Russella v priebežnom poradí svetového šampionátu: „Dosiahli sme maximum, čo bolo v našich silách. Gratulujem Maxovi a Red Bullu k neuveriteľnému víkendu. Čo sa týka nás, je pred nami veľa roboty. Trápime sa trochu viac ako obvykle, ale mám radosť z druhého miesta. Verím, že sa v budúcnosti ešte vrátime do Malajzie.“
Po hrozivo vyzerajúcom začiatku, keď bol v jednej chvíli Hamilton na 18. pozícii s približne minútovou stratou na čelo, sa sedemnásobnému majstrovi sveta Hamiltonovi podarilo prebojovať na pódium.
„Boli to veľmi ťažké preteky. Na začiatku sme urobili zlé rozhodnutie, ktoré nám sťažilo situáciu. Pri pohľade na stratu som si myslel, že tieto preteky sú stratené. Tím však urobil skvelú robotu pri zastávkach v boxoch, bola tam stíhacia jazda,“ uviedol pilot Ferrari po treťom mieste.