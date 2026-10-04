    Odložený štart aj nečakaný chaos. Verstappen dosiahol prvé víťazstvo v sezóne

    Max Verstappen oslavuje víťazstvo
    Fotogaléria (36)
    Max Verstappen oslavuje víťazstvo (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|4. okt 2026 o 12:21
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    Preteky sa pre problémy so štartom začali až s takmer o dve hodiny neskôr.

    Formula 1 - Veľká cena Bahrajnu 2026

    Výsledky pretekov (Sepang/Mal., 55 kôl po 5,543 km, celkovo - 304,865 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    čas

    1.

    NLD

    Max Verstappen

    Red Bull

    1:47:14,808 h

    2.

    ITA

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    +2,307 s

    3.

    GBR

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    +4,919 s

    4.

    MCO

    Charles Leclerc

    Ferrari

    +7,258 s

    5.

    FRA

    Isack Hadjar

    Red Bull

    +8,571 s

    6.

    AUS

    Oscar Piastri 

    McLaren

    +9,454 s

    7.

    NZL

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    +12,753 s

    8.

    ESP

    Fernando Alonso

    Aston Martin

    +13,372 s

    9.

    GBR

    Lando Norris

    McLaren

    +13,993 s

    10.

    GBR

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    +15,928 s

    Holanďan Max Verstappen sa stal víťazom Veľkej ceny Bahrajnu seriálu majstrovstiev sveta F1.

    Pre 29-ročného pilota Red Bullu a štvornásobného svetového šampióna to bol premiérový triumf v tomto ročníku, z prvenstva sa radoval prvýkrát od decembra 2025.

    Na malajzijskom okruhu Sepang finišoval pred Talianom Kimim Antonellim na Mercedese a Britom Hamiltonom na Ferrari.

    Antonelli využil predčasný koniec tímového kolegu Brita Georgea Russella a v priebežnom poradí má na čele už 84-bodový náskok.

    Fotogaléria z Veľkej ceny Bahrajnu (formula 1 2026)
    Štart Veľkej ceny Bahrajnu v Sepangu bol odložený pre dážď
    Štart Veľkej ceny Bahrajnu v Sepangu bol odložený pre dážď
    Štart Veľkej ceny Bahrajnu v Sepangu bol odložený pre dážď
    Štart Veľkej ceny Bahrajnu v Sepangu bol odložený pre dážď
    36 fotografií
    Štart Veľkej ceny Bahrajnu v Sepangu bol odložený pre dážďŠtart Veľkej ceny Bahrajnu v Sepangu bol odložený pre dážďŠtart Veľkej ceny Bahrajnu v Sepangu bol odložený pre dážďŠtart Veľkej ceny Bahrajnu v Sepangu bol odložený pre dážďŠtart Veľkej ceny Bahrajnu v Sepangu bol odložený pre dážďŠtart Veľkej ceny Bahrajnu v Sepangu bol odložený pre dážďŠtart Veľkej ceny Bahrajnu v Sepangu bol odložený pre dážďŠtart Veľkej ceny Bahrajnu v Sepangu bol odložený pre dážďRed Bull driver Max Verstappen of the Netherlands and Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy compete in the Bahrain Grand Prix in Sepang, Malaysia, Sunday, Oct. 4, 2026. (AP Photo/Vincent Thian) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Bahrain Grand Prix in Sepang, Malaysia, Sunday, Oct. 4, 2026. (AP Photo/Aijaz Rahi) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Bahrain Grand Prix in Sepang, Malaysia, Sunday, Oct. 4, 2026. (AP Photo/Vincent Thian) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Bahrain Grand Prix in Sepang, Malaysia, Sunday, Oct. 4, 2026. (AP Photo/Vincent Thian) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain steers his car during the Bahrain Grand Prix in Sepang, Malaysia, Sunday, Oct. 4, 2026. (AP Photo/Vincent Thian) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Bahrain Grand Prix in Sepang, Malaysia, Sunday, Oct. 4, 2026. (AP Photo/Aijaz Rahi) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands leads Mercedes driver George Russell of Britain and his teammate Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Bahrain Grand Prix in Sepang, Malaysia, Sunday, Oct. 4, 2026. (AP Photo/Aijaz Rahi) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands tries to overtake Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Bahrain Grand Prix in Sepang, Malaysia, Sunday, Oct. 4, 2026. (AP Photo/Aijaz Rahi) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car ahead of Mercedes drivers Andrea Kimi Antonelli of Italy during the Bahrain Grand Prix in Sepang, Malaysia, Sunday, Oct. 4, 2026. (AP Photo/Vincent Thian) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands overtakes Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Bahrain Grand Prix in Sepang, Malaysia, Sunday, Oct. 4, 2026. (AP Photo/Aijaz Rahi) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Bahrain Grand Prix in Sepang, Malaysia, Sunday, Oct. 4, 2026. (AP Photo/Vincent Thian) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Bahrain Grand Prix in Sepang, Malaysia, Sunday, Oct. 4, 2026. (Annice Lyn/Pool via AP ) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car ahead of Mercedes drivers George Russell of Britain during the Bahrain Grand Prix in Sepang, Malaysia, Sunday, Oct. 4, 2026. (AP Photo/Vincent Thian) - f1autoz26Mercedes drivers George Russell of Britain steers his car ahead of his teammate Andrea Kimi Antonelli of Italy during the Bahrain Grand Prix in Sepang, Malaysia, Sunday, Oct. 4, 2026. (AP Photo/Vincent Thian) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Bahrain Grand Prix in Sepang, Malaysia, Sunday, Oct. 4, 2026. (AP Photo/Aijaz Rahi) - f1autoz26Cars run during the Bahrain Grand Prix in Sepang, Malaysia, Sunday, Oct. 4, 2026. (AP Photo/Aijaz Rahi) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy leads Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Bahrain Grand Prix in Sepang, Malaysia, Sunday, Oct. 4, 2026. (AP Photo/Aijaz Rahi) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car ahead of Mercedes drivers George Russell of Britain and Andrea Kimi Antonelli of Italy during the Bahrain Grand Prix in Sepang, Malaysia, Sunday, Oct. 4, 2026. (AP Photo/Vincent Thian) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Bahrain Grand Prix in Sepang, Malaysia, Sunday, Oct. 4, 2026. (AP Photo/Aijaz Rahi) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Bahrain Grand Prix in Sepang, Malaysia, Sunday, Oct. 4, 2026. (AP Photo/Aijaz Rahi) - f1autoz26Cars run during the Bahrain Grand Prix in Sepang, Malaysia, Sunday, Oct. 4, 2026. (AP Photo/Aijaz Rahi) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy leads the field after the start during the Bahrain Grand Prix in Sepang, Malaysia, Sunday, Oct. 4, 2026. (AP Photo/Aijaz Rahi) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy leads the field after the start of the Bahrain Grand Prix in Sepang, Malaysia, Sunday, Oct. 4, 2026. (AP Photo/Vincent Thian) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy leads the field after the start of the Bahrain Grand Prix in Sepang, Malaysia, Sunday, Oct. 4, 2026. (AP Photo/Vincent Thian) - f1autoz26

    Priebeh pretekov

    Podujatie, ktoré sa v dôsledku vojenskej situácie na Blízkom východe napokon zorganizovalo v malajzijskom Sepangu, odštartovalo po dvoch odloženiach až s takmer dvojhodinovým oneskorením.

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    Najskôr sa piloti nemohli vydať na trať v dôsledku vytrvalého a silného dažďa, pri druhom pokuse o štart hlásila v zahrievacom kole technické problémy väčšina monopostov.

    Chaotické dianie na okruhu v Sepangu pokračovalo aj po dvoch odloženiach, po dvoch zahrievacích kolách sa napokon štartovalo z pevných pozícií. Podmienky na trati priniesli rôzne stratégie, čo sa ukázalo už v úvodnom ostrom kole.

    Zatiaľ čo Mercedesu a Williamsu vyšiel začiatok, tak Ferrari sa prepadlo na spodné priečky. Diváci boli svedkami početných zastávok v boxoch a tiež predbiehacích manévrov. Na čele sa usadil Antonelli, ktorý odrážal útoky Verstapenna.

    Lídrovi šampionátu v tomto smere pomohol výjazd Bottasa z trate, keďže na trať vyrazil safety car. Reštart však nedopadol podľa jeho predstáv, Verstappen si vyčkal na svoju šancu a veľmi rýchlo šiel na prvé miesto.

    Následne sa Antonelli prepadol na tretiu pozíciu, keď situáciu využil aj tímový kolega Russell. Čoraz suchšia trať stabilizovala dianie na trati a aj poradie. Antonelli si dokázal zobrať späť priebežné miesto, postupne sa tiež predieral dopredu Hamilton.

    Dianie na VC Bahrajnu sa mierne zdramatizovalo v 43. kole, keď musel preteky predčasne ukončiť Albon. Verstappen sa rozhodol vymeniť pneumatiky, na provizórne čelo sa tak po dlhom čase vrátil Antonelli.

    Táto situácia trvala však len krátko, keďže jazdci z čelných pozícií zamierili k mechanikom. Lenže safety car priniesol ďalšiu drámu, pre technické problémy odstúpil z tretieho miesta Russell a z bodovaných pozícií vypadol Norris, ktorý takmer zostrelil tímového kolegu Piastriho.

    Reštart vyšiel Hamiltonovi, ktorý predbehol Hadjara a dostal na tak na pódiové umiestnenie.

    Red Bull zvolil správne pneumatiky, Ferrari nie

    Verstappen zaznamenal 72. kariérne víťazstvo a triumf na niektorej z VC získal 11. sezónu za sebou. Red Bull zároveň prvýkrát vyhral s vlastnou pohonnou jednotkou.

    „Je to veľmi pekné víťazstvo po tom, aký bol doterajší priebeh sezóny z nášho pohľadu. Robíme však pokroky, preto som nesmierne hrdý na celý tím. Je veľmi fajn uspieť v Sepangu.

    Počas pretekov sa stali rôzne veci, ale urobili sme správne rozhodnutie pri voľbe pneumatík. Krok po kroku sme postupovali, ale na konci dňa sme to mali pod kontrolou,“ zhodnotil v televíznom rozhovore Verstappen cestu za víťazstvom.

    Pre Holanďana to bol úspešný víkend, keďže prvenstvo si vybojoval aj v sobotňajšej kvalifikácii a bol aj držiteľom najrýchlejšieho kola v nedeľných hlavných pretekoch.

    Antonelli má po podujatí v Malajzii z pohľadu bodov doteraz najväčší náskok na Russella v priebežnom poradí svetového šampionátu: „Dosiahli sme maximum, čo bolo v našich silách. Gratulujem Maxovi a Red Bullu k neuveriteľnému víkendu. Čo sa týka nás, je pred nami veľa roboty. Trápime sa trochu viac ako obvykle, ale mám radosť z druhého miesta. Verím, že sa v budúcnosti ešte vrátime do Malajzie.“

    Po hrozivo vyzerajúcom začiatku, keď bol v jednej chvíli Hamilton na 18. pozícii s približne minútovou stratou na čelo, sa sedemnásobnému majstrovi sveta Hamiltonovi podarilo prebojovať na pódium.

    „Boli to veľmi ťažké preteky. Na začiatku sme urobili zlé rozhodnutie, ktoré nám sťažilo situáciu. Pri pohľade na stratu som si myslel, že tieto preteky sú stratené. Tím však urobil skvelú robotu pri zastávkach v boxoch, bola tam stíhacia jazda,“ uviedol pilot Ferrari po treťom mieste.

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    Max Verstappen oslavuje víťazstvo
    Max Verstappen oslavuje víťazstvo
    Odložený štart aj nečakaný chaos. Verstappen dosiahol prvé víťazstvo v sezóne
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