Leclerc formu z tréningu nepotvrdil. Najrýchlejšie kolo ukázal Antonelli, sklamanie pre Russella

Formula 1 - Veľká cena USA 2026
Kvalifikácia - výsledky:
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Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
1:34,035 min
2.
Max Verstappen
Red Bull
+ 0,179 s
3.
Isack Hadjar
Red Bull
+ 0,215 s
4.
Charles Leclerc
Ferrari
+ 0,232 s
5.
Lewis Hamilton
Ferrari
+ 0,276 s
6.
George Russell
Mercedes
+ 0,441 s
7.
Oscar Piastri
McLaren
+ 0,768 s
8.
Lando Norris
McLaren
+ 1,014 s
9.
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+ 2,014 s
10.
Liam Lawson
Racing Bulls
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Taliansky pretekár Andrea Kimi Antonelli na Mercedese zvíťazil v kvalifikácii na nedeľnú Veľkú cenu USA šampionátu formuly 1.
Líder šampionátu vyštartuje pred druhým Maxom Verstappenom na Red Bulle, tretí skončil jeho tímový kolega Isack Hadjar.
Ferrari dominovalo tréningom. Víťaz prvého a druhého tréningu Charles Leclerc na Ferrari obsadil štvrté miesto pred tímovým kolegom Lewisom Hamiltonom, ktorý bol najrýchlejší v tréningu číslo 3.
Ďalšie sklamanie zažil George Russell na Mercedese, keď za svojim tímovým kolegom Antonellim zaostal o takmer pol sekundy a obsadil len 6. priečku.