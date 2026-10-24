    Leclerc formu z tréningu nepotvrdil. Najrýchlejšie kolo ukázal Antonelli, sklamanie pre Russella

    Kimi Antonelli na Mercedese počas kvalifikácie na VC USA.
    Kimi Antonelli na Mercedese počas kvalifikácie na VC USA. (Autor: TASR/Pool Photo via AP)
    Sportnet|25. okt 2026 o 00:07
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    Vedúci pretekár šampionátu získal pole position na Veľkej cene USA.

    Formula 1 - Veľká cena USA 2026

    Kvalifikácia - výsledky:

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    ITA

    Andrea Kimi Antonelli

    Mercedes

    1:34,035 min

    2.

    NLD

    Max Verstappen

    Red Bull

    + 0,179 s

    3.

    FRA

    Isack Hadjar

    Red Bull

    + 0,215 s

    4.

    MCO

    Charles Leclerc

    Ferrari

    + 0,232 s

    5.

    GBR

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    + 0,276 s

    6.

    GBR

    George Russell

    Mercedes

    + 0,441 s

    7.

    AUS

    Oscar Piastri

    McLaren

    + 0,768 s

    8.

    GBR

    Lando Norris

    McLaren

    + 1,014 s

    9.

    GBR

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    + 2,014 s

    10.

    NZL

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    -

    Taliansky pretekár Andrea Kimi Antonelli na Mercedese zvíťazil v kvalifikácii na nedeľnú Veľkú cenu USA šampionátu formuly 1.

    Líder šampionátu vyštartuje pred druhým Maxom Verstappenom na Red Bulle, tretí skončil jeho tímový kolega Isack Hadjar.

    Ferrari dominovalo tréningom. Víťaz prvého a druhého tréningu Charles Leclerc na Ferrari obsadil štvrté miesto pred tímovým kolegom Lewisom Hamiltonom, ktorý bol najrýchlejší v tréningu číslo 3.

    Ďalšie sklamanie zažil George Russell na Mercedese, keď za svojim tímovým kolegom Antonellim zaostal o takmer pol sekundy a obsadil len 6. priečku.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Formula 1

    Kimi Antonelli na Mercedese počas kvalifikácie na VC USA.
    Kimi Antonelli na Mercedese počas kvalifikácie na VC USA.
    Leclerc formu z tréningu nepotvrdil. Najrýchlejšie kolo ukázal Antonelli, sklamanie pre Russella
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    Domov»Formula 1»Leclerc formu z tréningu nepotvrdil. Najrýchlejšie kolo ukázal Antonelli, sklamanie pre Russella