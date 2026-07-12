Španielsky majster vyrovnal rekordný zápis legendárneho Taliana. Jeho brat spadol

Marc Marquez oslavuje víťazstvo na Veľkej cene Nemecka.
Marc Marquez oslavuje víťazstvo na Veľkej cene Nemecka. (Autor: TASR/dpa via AP)
TASR|12. júl 2026 o 15:09
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Sedemnásobný svetový šampión znížil stratu na lídra celkového poradia.

Španielsky jazdec Marc Marquez na Ducati triumfoval v triede MotoGP na Veľkej cene Nemecka seriálu MS cestných motocyklov.

Víťaz kvalifikácie odsunul na okruhu Sachsenring o 1,996 s na druhé miesto Japonca Aiho Oguru. Tretí skončil ďalší Španiel Raul Fernandez.

Marquez ovládol VC Nemecka už po desiaty raz a vyrovnal rekordný zápis legendárneho Taliana Giacoma Agostiniho.

Sedemnásobný svetový šampión znížil stratu na lídra celkového poradia Jorgeho Martina na 18 bodov a posunul sa na tretiu priečku.

„Som veľmi šťastný. Bol to pre mňa špeciálny víkend, veď po úspechu v šprinte som na mojom obľúbenom okruhu dosiahol jubilejné 10. víťazstvo.

Bol som maximálne koncentrovaný," uviedol 33-ročný Marquez pre akreditované médiá.

Talian Marco Bezzecchi po páde v kvalifikácii vynechal nedeľňajšie preteky. Jazdec tímu Aprilia si zlomil kľúčnu kosť a absolvuje operáciu.

Výsledky triedy MotoGP na VC Nemecka

PORADIE

MENO

TÍM

ČAS

1.

Marc Marquez

Ducati

40:53,140 min

2.

Ai Ogura

Aprilia

+1,996 s

3.

Raul Fernandez

Aprilia

+5,104 s

4.

Pedro Acosta

KTM

+7,684 s 

5.

Jorge Martin

Aprilia

+11,372 s

6.

Francesco Bagnaia

Ducati

+11,495 s

Celkové poradie (po 11 podujatiach):

PORADIE

MENO

BODY

1.

Martin

208

2.

Ogura

194

3.

Marc Marquez

190

4.

Marco Bezzecchi

186

5.

Fabio Di Giannantonio

184

6.

Fernandez

159

Motorizmus

Marc Marquez oslavuje víťazstvo na Veľkej cene Nemecka.
Marc Marquez oslavuje víťazstvo na Veľkej cene Nemecka.
Španielsky majster vyrovnal rekordný zápis legendárneho Taliana. Jeho brat spadol
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