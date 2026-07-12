Španielsky majster vyrovnal rekordný zápis legendárneho Taliana. Jeho brat spadol

Španielsky jazdec Marc Marquez na Ducati triumfoval v triede MotoGP na Veľkej cene Nemecka seriálu MS cestných motocyklov.
Víťaz kvalifikácie odsunul na okruhu Sachsenring o 1,996 s na druhé miesto Japonca Aiho Oguru. Tretí skončil ďalší Španiel Raul Fernandez.
Marquez ovládol VC Nemecka už po desiaty raz a vyrovnal rekordný zápis legendárneho Taliana Giacoma Agostiniho.
Sedemnásobný svetový šampión znížil stratu na lídra celkového poradia Jorgeho Martina na 18 bodov a posunul sa na tretiu priečku.
„Som veľmi šťastný. Bol to pre mňa špeciálny víkend, veď po úspechu v šprinte som na mojom obľúbenom okruhu dosiahol jubilejné 10. víťazstvo.
Bol som maximálne koncentrovaný," uviedol 33-ročný Marquez pre akreditované médiá.
Talian Marco Bezzecchi po páde v kvalifikácii vynechal nedeľňajšie preteky. Jazdec tímu Aprilia si zlomil kľúčnu kosť a absolvuje operáciu.
PORADIE
MENO
TÍM
ČAS
1.
Marc Marquez
Ducati
40:53,140 min
2.
Ai Ogura
Aprilia
+1,996 s
3.
Raul Fernandez
Aprilia
+5,104 s
4.
Pedro Acosta
KTM
+7,684 s
5.
Jorge Martin
Aprilia
+11,372 s
6.
Francesco Bagnaia
Ducati
+11,495 s
PORADIE
MENO
BODY
1.
Martin
208
2.
Ogura
194
3.
Marc Marquez
190
4.
Marco Bezzecchi
186
5.
Fabio Di Giannantonio
184
6.
Fernandez
159