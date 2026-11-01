Marquez sa priblížil k obhajobe titulu. V Malajzii si trať podmanili Španieli

Marc Marquez.
Marc Marquez. (Autor: REUTERS)
TASR|1. nov 2026 o 11:03
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Na pódiu skončil aj jeho brat Alex.

MotoGP 2026

Výsledky - Veľká cena Malajzie (20 kôl):

Poradie

Krajina

Meno

Tím

Čas

1.

ESP

Marc Marquez

Ducati

40:14,236 min

2.

ESP

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

+ 4,172 s

3.

ESP

Alex Marquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

+ 5,955 s

Španielsky motocyklový jazdec Marc Marquez sa stal víťazom Veľkej ceny Malajzie v seriáli majstrovstiev sveta v triede MotoGP.

Aj zostávajúce pódiové priečky obsadili Španieli, druhý finišoval Pedro Acosta a tretí bol Alex Marquez.

Tridsaťtriročný Marc Marquez získal už svoje tohtosezónne siedme víťazstvo a výrazne sa priblížil k obhajobe majstrovského titulu.

Na čele priebežného poradia má pred záverečnými troma podujatiami náskok 44 bodov a prvenstvo môže spečatiť už počas najbližšieho víkendu v Katare.

Španiel sa zároveň môže vyrovnať lídrovi historických tabuliek v tejto kategórii Talianovi Giacomovi Agostinimu, ktorý získal v 60. a 70. rokoch celkovo osem titulov majstra sveta.

Marquez nadviazal na druhé miesto zo sobotňajšieho šprintu a tiež využil fakt, že jeho hlavný rival Španiel Jorge Martin musel odstúpiť z víkendového programu pre zlomeninu zápästia.

Tretí v priebežnom poradí Talian Marco Bezzecchi stráca na Španiela už 67 bodov.

MotoGP

    Marc Marquez.
    Marc Marquez.
    Marquez sa priblížil k obhajobe titulu. V Malajzii si trať podmanili Španieli
    dnes 11:03
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