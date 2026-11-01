Marquez sa priblížil k obhajobe titulu. V Malajzii si trať podmanili Španieli

MotoGP 2026
Výsledky - Veľká cena Malajzie (20 kôl):
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Marc Marquez
Ducati
40:14,236 min
2.
Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
+ 4,172 s
3.
Alex Marquez
BK8 Gresini Racing MotoGP
+ 5,955 s
Španielsky motocyklový jazdec Marc Marquez sa stal víťazom Veľkej ceny Malajzie v seriáli majstrovstiev sveta v triede MotoGP.
Aj zostávajúce pódiové priečky obsadili Španieli, druhý finišoval Pedro Acosta a tretí bol Alex Marquez.
Tridsaťtriročný Marc Marquez získal už svoje tohtosezónne siedme víťazstvo a výrazne sa priblížil k obhajobe majstrovského titulu.
Na čele priebežného poradia má pred záverečnými troma podujatiami náskok 44 bodov a prvenstvo môže spečatiť už počas najbližšieho víkendu v Katare.
Španiel sa zároveň môže vyrovnať lídrovi historických tabuliek v tejto kategórii Talianovi Giacomovi Agostinimu, ktorý získal v 60. a 70. rokoch celkovo osem titulov majstra sveta.
Marquez nadviazal na druhé miesto zo sobotňajšieho šprintu a tiež využil fakt, že jeho hlavný rival Španiel Jorge Martin musel odstúpiť z víkendového programu pre zlomeninu zápästia.
Tretí v priebežnom poradí Talian Marco Bezzecchi stráca na Španiela už 67 bodov.