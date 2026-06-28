Po druhom mieste prišlo víťazstvo. Japonec oslavuje v Holandsku premiérovú výhru

MotGP 2026
Výsledky - Veľká cena Holandska (26 kôl, 118,4 km):
1.
Aj Ogura
Japonsko
Trackhouse Racing
40:21,905 min
2.
Raul Fernandez
Španielsko
Trackhouse Racing
+ 2,004 s
3.
Jorge Martin
Španielsko
Aprilia
+ 3,512 s
4.
Fabio Di Giannantonio
Taliansko
VR46 Ducati
+ 9,315 s
5.
Alex Marquez
Španielsko
Gresini Racing
+ 10,140 s
6.
Enea Bastianini
Taliansko
Red Bull KTM
+ 10,388 s
Japonský jazdec Aj Ogura sa stal víťazom Veľkej ceny Holandska seriálu majstrovstiev sveta cestných motocyklov v triede MotoGP.
Vo svojej druhej sezóne v tejto kategórii zaznamenal člen tímu Trackhouse Racing premiérové víťazstvo.
Na druhom mieste finišoval jeho tímový kolega Španiel Raul Fernandez a na tretej pozícii klasifikovali ďalšieho Španiela Jorgeho Martina.
Ten sa zároveň dostal na čelo priebežného poradia so šesťbodovým náskokom pred Talianom Marcom Bezzecchim, ktorého po tvrdom páde hospitalizovali.