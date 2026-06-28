Po druhom mieste prišlo víťazstvo. Japonec oslavuje v Holandsku premiérovú výhru

Aj Ogura.
Aj Ogura. (Autor: TASR/AP)
TASR|28. jún 2026 o 15:47
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Na druhom mieste finišoval jeho tímový kolega.

MotGP 2026

Výsledky - Veľká cena Holandska (26 kôl, 118,4 km):

1.

Aj Ogura

Japonsko

Trackhouse Racing

40:21,905 min

2.

Raul Fernandez

Španielsko

Trackhouse Racing

+ 2,004 s

3.

Jorge Martin

Španielsko

Aprilia

+ 3,512 s

4.

Fabio Di Giannantonio

Taliansko

VR46 Ducati

+ 9,315 s

5.

Alex Marquez

Španielsko

Gresini Racing

+ 10,140 s

6.

Enea Bastianini

Taliansko

Red Bull KTM

+ 10,388 s

Japonský jazdec Aj Ogura sa stal víťazom Veľkej ceny Holandska seriálu majstrovstiev sveta cestných motocyklov v triede MotoGP.

Vo svojej druhej sezóne v tejto kategórii zaznamenal člen tímu Trackhouse Racing premiérové víťazstvo.

Na druhom mieste finišoval jeho tímový kolega Španiel Raul Fernandez a na tretej pozícii klasifikovali ďalšieho Španiela Jorgeho Martina.

Ten sa zároveň dostal na čelo priebežného poradia so šesťbodovým náskokom pred Talianom Marcom Bezzecchim, ktorého po tvrdom páde hospitalizovali.

MotoGP

    Aj Ogura.
    Aj Ogura.
    Po druhom mieste prišlo víťazstvo. Japonec oslavuje v Holandsku premiérovú výhru
    dnes 15:47
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