Úradujúci majster sveta oslavuje v Česku. Potvrdil oblúbenosť trate v Brne, uspel šiesty raz

MotoGP 2026
Veľká cena Česka v Brne (21 kôl, 113,463 km):
1.
Marc Marquez
Španielsko
Ducati Lenovo
39:51,290 min
2.
Aj Ogura
Japonsko
Trackhouse Racing
+ 0,421 s
3.
Francesco Bagnaia
Taliansko
Ducati Lenovo
+ 2,255 s
4.
Fabio Di Giannantonio
Taliansko
VR46 Ducati
+ 2,424 s
5.
Joan Mir
Španielsko
Honda HRC
+ 12,810 s
6.
Fermin Aldeguer
Španielsko
Gresini Racing
+ 14,874 s
Veľkú cenu Česka MotoGP vyhral rovnako ako vlani španielsky motocyklový pretekár Marc Márquez na Ducati.
Na Masarykovom okruhu v Brne oslavoval aktuálny majster sveta už po šiestykrát, z toho piatykrát v kráľovskej triede.
Tridsaťtriročný Márquez nadviazal na predchádzajúce víťazstvo z Maďarska a zvíťazil o 421 tisícin sekundy pred Aiem Ogurou z Japonska, ktorý po prvýkrát v kariére štartoval z pole position.
Tretí skončil Talian Francesco Bagnaia, víťaz sobotného šprintu.
Priebežné vedenie v majstrovstvách sveta si udržal Talian Marco Bezzecchi, hoci kvôli napadnutiu traťového maršala v šprinte v nedeľu nesmel štartovať.
Na čele má však už len náskok ôsmich bodov pred tímovým kolegom z Aprilie Jorgem Martinom.