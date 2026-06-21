Úradujúci majster sveta oslavuje v Česku. Potvrdil oblúbenosť trate v Brne, uspel šiesty raz

Španielsky motocyklový pretekár Marc Marquez z tímu Ducati.
Španielsky motocyklový pretekár Marc Marquez z tímu Ducati. (Autor: TASR/MTI via AP)
ČTK|21. jún 2026 o 15:17
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Nadviazal na predchádzajúce víťazstvo z Maďarska.

MotoGP 2026

Veľká cena Česka v Brne (21 kôl, 113,463 km):

1.

Marc Marquez

Španielsko

Ducati Lenovo

39:51,290 min

2.

Aj Ogura

Japonsko

Trackhouse Racing

+ 0,421 s

3.

Francesco Bagnaia

Taliansko

Ducati Lenovo

+ 2,255 s

4.

Fabio Di Giannantonio

Taliansko

VR46 Ducati

+ 2,424 s

5.

Joan Mir

Španielsko

Honda HRC

+ 12,810 s

6.

Fermin Aldeguer

Španielsko

Gresini Racing

+ 14,874 s

Veľkú cenu Česka MotoGP vyhral rovnako ako vlani španielsky motocyklový pretekár Marc Márquez na Ducati.

Na Masarykovom okruhu v Brne oslavoval aktuálny majster sveta už po šiestykrát, z toho piatykrát v kráľovskej triede.

Tridsaťtriročný Márquez nadviazal na predchádzajúce víťazstvo z Maďarska a zvíťazil o 421 tisícin sekundy pred Aiem Ogurou z Japonska, ktorý po prvýkrát v kariére štartoval z pole position.

Tretí skončil Talian Francesco Bagnaia, víťaz sobotného šprintu.

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Priebežné vedenie v majstrovstvách sveta si udržal Talian Marco Bezzecchi, hoci kvôli napadnutiu traťového maršala v šprinte v nedeľu nesmel štartovať.

Na čele má však už len náskok ôsmich bodov pred tímovým kolegom z Aprilie Jorgem Martinom.

Motorizmus

Španielsky motocyklový pretekár Marc Marquez z tímu Ducati.
Španielsky motocyklový pretekár Marc Marquez z tímu Ducati.
Úradujúci majster sveta oslavuje v Česku. Potvrdil oblúbenosť trate v Brne, uspel šiesty raz
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