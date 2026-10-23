Rozdielne pocity v stajni Ferrari. Leclerc bol v tréningu najrýchlejší, Hamilton mimo TOP 5

V prvom tréningu na Veľkej cene USA formuly 1 bol najrýchlejší Charles Leclerc na Ferrari.
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Monacký jazdec skončil na trati v Austine o 84 tisícin sekundy pred Holanďanom Maxom Verstappenom na Red Bulle. Tretí bol Brit Lando Norris z tímu McLaren.
Piaty čas zajazdil Talian Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu, ktorý môže v Austine získať päť pretekov pred koncom sezóny premiérový titul a stať sa v dvadsiatich rokoch najmladším svetovým šampiónom F1 v histórii.
Bolonský rodák, ktorý vedie o 102 bodov pred tímovým kolegom Georgeom Russellom, by potreboval k istote triumfu viesť po víkende aspoň o 125 bodov.
Antonelli stratil v tréningu na najrýchlejšieho Leclerca 481 tisícin, Russell skončil o priečku pred ním. Šiesty bol sedemnásobný majster sveta Lewis Hamilton z Ferrari so stratou 0,503 sekundy.
Druhý tréning sa začne v Austine o 23.00 h SELČ.