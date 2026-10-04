Bitka o titul pokračuje. Marquez triumfoval v Japonsku a stráca už len dva body

Marc Marquez
Marc Marquez (Autor: REUTERS)
TASR, ČTK|4. okt 2026 o 08:40
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Martin na Aprilii nevyužil štart z pole position.

MotoGP - Veľká cena Japonska 2026

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Krajina

Meno

tím

Čas

1.

ESP

Mar Marquez

Ducati Team

41:31,467 min

2.

ESP

Jorge Martin

Aprilia

+1,363 s

3.

ITA

Marco Bezzecchi

Aprilia

+2,252 s

Španielsky jazdec Marc Merquez triumfoval v triede MotoGP na Veľkej cene Japonska seriálu MS cestných motocyklov.

Na okruhu v Motegi zvíťazil pred svojím krajanom Jorgem Martinom a Talianom Marcom Bezzecchim.

V celkovom poradí znížil obhajca titulu stratu na vedúceho Martina na dva body.

Martinovi nepomohol ani štart z pole position, Márquez sa pred neho dostal v jedenástom kole a vedenie už nepustil.

Sedemnásobný majster sveta nadviazal na sobotňajší triumf v šprinte a pripísal si šieste víťazstvo z posledných deviatich hlavných pretekov.

Do konca sezóny zostáva šesť pretekov. O týždeň sa pôjde Veľká cena Indonézie.

Priebežné poradie šampionátu

#

Krajina

Meno

tím

body

1.

ESP

Jorge Martin

Aprilia

333 b

2.

ESP

Marc Marquez

Ducati

331

3.

ITA

Marco Bezzecchi

Aprilia

284

MotoGP

    Marc Marquez
    Marc Marquez
    Bitka o titul pokračuje. Marquez triumfoval v Japonsku a stráca už len dva body
    dnes 08:40
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