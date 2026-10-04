Bitka o titul pokračuje. Marquez triumfoval v Japonsku a stráca už len dva body

MotoGP - Veľká cena Japonska 2026
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Krajina
Meno
tím
Čas
1.
Mar Marquez
Ducati Team
41:31,467 min
2.
Jorge Martin
Aprilia
+1,363 s
3.
Marco Bezzecchi
Aprilia
+2,252 s
Španielsky jazdec Marc Merquez triumfoval v triede MotoGP na Veľkej cene Japonska seriálu MS cestných motocyklov.
Na okruhu v Motegi zvíťazil pred svojím krajanom Jorgem Martinom a Talianom Marcom Bezzecchim.
V celkovom poradí znížil obhajca titulu stratu na vedúceho Martina na dva body.
Martinovi nepomohol ani štart z pole position, Márquez sa pred neho dostal v jedenástom kole a vedenie už nepustil.
Sedemnásobný majster sveta nadviazal na sobotňajší triumf v šprinte a pripísal si šieste víťazstvo z posledných deviatich hlavných pretekov.
Do konca sezóny zostáva šesť pretekov. O týždeň sa pôjde Veľká cena Indonézie.
Priebežné poradie šampionátu
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Krajina
Meno
tím
body
1.
Jorge Martin
Aprilia
333 b
2.
Marc Marquez
Ducati
331
3.
Marco Bezzecchi
Aprilia
284