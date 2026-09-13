Zlomový bod v sezóne. Marquez ovládol Misano a dostal sa do čela šampionátu

Marc Márquez (vpravo) na Ducati v zákrute pred svojím krajanom Jorge Martinom na Aprilii
Marc Márquez (vpravo) na Ducati v zákrute pred svojím krajanom Jorge Martinom na Aprilii (Autor: TASR/AP)
Sportnet|13. sep 2026 o 15:20
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Využil pád Bezzecchiho hneď v prvom kole.

MotoGP - Veľká cena San Marína 2026

#

Krajina

Meno

tím

Čas

1.

ESP

Mar Marquez

Ducati Team

41:13,013

2.

ESP

Alex Marquez

Gresini Ducati

+0,657 s

3.

ITA

Pedro Acosta

KTM

+2,326 s

4.

ESP

Fermin Aldeguer

Gresini Ducati

+6,027 s

5.

ESP

Jorge Martin

Aprilia

+14,021 s

6.

ESP

 Raul Fernández

Trackhouse Aprilia

+18,252 s

Marc Márquez ovládol Veľkú cenu San Marina 2026 na okruhu v Misane.

Španielsky jazdec tímovej stajne Ducati výhre v sobotňajšom šprinte zvíťazil aj v nedeľných pretekoch a po prvý raz v tomto ročníku dostal na čelo priebežného hodnotenia šampionátu.

O kľúčový moment nedeľných pretekov sa postaral Marco Bezzecchi (Aprilia). Taliansky jazdec síce odštartoval z pole position, no hneď v úvodnom kole spadol z vedúcej pozície.

Márquezovi sa tak podaril pôsobivý návrat do boja o titul – ešte po Veľkej cene Talianska strácal na čelo šampionátu až 102 bodov.

Priebežné poradie MS po 14 z 22 pretekov

#

Krajina

Meno

tím

body

1.

ESP

Marc Marquez

Ducati

274 b

2.

ESP

Jorge Martin

Aprilia

274

3.

ITA

Marco Bezzecchi

Aprilia

241

4.

ITA

Fabio Di Giannantonio

VR46 Ducati

222

5.

ESP

Pedro Acosta

KTM

209

6.

JPN

Ai Ogura

Trackhouse Aprilia

203

MotoGP

    Marc Márquez (vpravo) na Ducati v zákrute pred svojím krajanom Jorge Martinom na Aprilii
    Marc Márquez (vpravo) na Ducati v zákrute pred svojím krajanom Jorge Martinom na Aprilii
    Zlomový bod v sezóne. Marquez ovládol Misano a dostal sa do čela šampionátu
    dnes 15:20
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