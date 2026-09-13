Zlomový bod v sezóne. Marquez ovládol Misano a dostal sa do čela šampionátu

MotoGP - Veľká cena San Marína 2026
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Krajina
Meno
tím
Čas
1.
Mar Marquez
Ducati Team
41:13,013
2.
Alex Marquez
Gresini Ducati
+0,657 s
3.
Pedro Acosta
KTM
+2,326 s
4.
Fermin Aldeguer
Gresini Ducati
+6,027 s
5.
Jorge Martin
Aprilia
+14,021 s
6.
Raul Fernández
Trackhouse Aprilia
+18,252 s
Marc Márquez ovládol Veľkú cenu San Marina 2026 na okruhu v Misane.
Španielsky jazdec tímovej stajne Ducati výhre v sobotňajšom šprinte zvíťazil aj v nedeľných pretekoch a po prvý raz v tomto ročníku dostal na čelo priebežného hodnotenia šampionátu.
O kľúčový moment nedeľných pretekov sa postaral Marco Bezzecchi (Aprilia). Taliansky jazdec síce odštartoval z pole position, no hneď v úvodnom kole spadol z vedúcej pozície.
Márquezovi sa tak podaril pôsobivý návrat do boja o titul – ešte po Veľkej cene Talianska strácal na čelo šampionátu až 102 bodov.
Priebežné poradie MS po 14 z 22 pretekov
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Krajina
Meno
tím
body
1.
Marc Marquez
Ducati
274 b
2.
Jorge Martin
Aprilia
274
3.
Marco Bezzecchi
Aprilia
241
4.
Fabio Di Giannantonio
VR46 Ducati
222
5.
Pedro Acosta
KTM
209
6.
Ai Ogura
Trackhouse Aprilia
203