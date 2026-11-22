MotoGP 2026
Výsledky Veľkej ceny Portugalska:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Marco Bezzecchi
Aprilia
41:30,802 min
2.
Jorge Martin
Aprilia
+ 3,845 s
3.
Raul Fernandez
Trackhouse racing
+ 5,711 s
Španielsky jazdec Marc Marquez sa stal osemnásobným majstrom sveta v triede MotoGP. K zaisteniu ôsmeho titulu mu stačilo aj ôsme miesto na nedeľňajšej Veľkej cene Portugalska, ktorú ovládol Talian Marco Bezzecchi z tímu Aprilia.
Na pódiu ho doplnili tímový kolega Jorge Martin a Španiel Raul Fernandez z Trackhouse Racing.
Marquez prekonal ôsmym titulom v najvyššej triede Taliana Valentina Rossiho a vyrovnal v historických tabuľkách Giacoma Agostiniho. V súčte s nižšími kategóriami je šampión už desiatykrát.
Tridsaťtriročný jazdec Ducati má pred záverečným víkendom sezóny vo Valencii už nedostihnuteľný 43-bodový náskok.
Titul si mohol zaistiť už počas sobotňajšieho šprintu, no dve kolá pred koncom spadol. Na Veľkej cene mu stačilo finišovať v najlepšej deviatke, čo sa mu tesne podarilo.
Španielovi sa zároveň podarilo zmazať najväčšiu stratu v histórii, keď na VC Talianska strácal na vtedajšieho lídra Bezzecchiho 102 bodov.