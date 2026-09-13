Toyota získala rekordný tímový titul. Postaral sa o to Solberg na rely v Čile

Švédsky automobilový jazdec Oliver Solberg v nedeľu dosiahol svoje druhé víťazstvo v seriáli WRC a zároveň pomohol Toyote získať rekordný desiaty tímový titul. Rely Čile viedol od štartu až do cieľa.
Solberg a jeho spolujazdec Elliott Edmondson zdolali deväťnásobného majstra sveta Sebastiena Ogiera o 16,6 sekundy. Tretie miesto obsadil Adrien Fourmaux z Hyundaiu, ktorý za víťazom zaostal o 33,3 s.
„Bol to neuveriteľný víkend. Bolo to raz hore, raz dole, ale tím ma vždy podporoval, vždy ma hnal dopredu a vždy mi veril.
Konečne som mal na svojej strane aj trochu šťastia a mohol som sa sústrediť len na svoju prácu a robiť si svoje. Rozhodujú maličkosti a tento víkend bol jednoducho perfektný,“ povedal podľa agentúry AFP 24-ročný Solberg, syn majstra sveta z roku 2003 Pettera Solberga.
Toyote stačilo získať sedem bodov na definitívne potvrdenie šiesteho titulu majstra sveta konštruktérov za sebou, čím predĺžila svoju sériu, ktorá trvá od roku 2021. Desiaty titul zaradil Toyotu na úroveň Lancie ako najúspešnejších konštruktérov v histórii tímových titulov vo WRC.
Walesan Elfyn Evans, ktorý takisto jazdí za Toyotu, sa približuje k svojmu prvému titulu majstra sveta medzi jazdcami, hoci v Čile skončil až na piatom mieste.
Evans má v celkovom poradí na konte 230 bodov, o 17 viac ako Fín Sami Pajari, ktorý jazdí na Yarise a v Čile skončil štvrtý. Solberg je tretí s 209 bodmi.
Do konca sezóny zostávajú ešte dve naplánované podujatia – na Sardínii a v Saudskej Arábii. Stále však nie je isté, či sa druhé z nich napokon uskutoční.