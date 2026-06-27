VIDEO: Ferrari už oslavovalo, komisári rozhodli inak. Chaos spôsobila nehoda Verstappena

Formula 1 - Veľká cena Rakúska 2026
Výsledky kvalifikácie:
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Čas
1.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
1:06,113 min
2.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
+ 0,236 s
3.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
+ 0,295 s
4.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
+ 0,301 s
5.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
+ 0,362 s
6.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
+ 0,389 s
7.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
+ 0,398 s
8.
Isack Hadjar
Francúzsko
Red Bull
+ 0,519 s
9.
Liam Lawson
Nový Zéland
Racing Bulls
+ 0,842 s
10.
Arvid Lindblad
Veľká Británia
Racing Bulls
+ 0,894 s
Britský jazdec formuly 1 George Russell z Mercedesu odštartuje nedeľňajšiu Veľkú cenu Rakúska z prvého miesta.
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Britský jazdec predčil na okruhu v Spielbergu o 236-tisícin sekundy Charlesa Leclerca z Ferrari.
Na čele zostal aj po vyšetrovaní, či v závere dostatočne spomalil pri vyvesených žltých vlajkách po havárii Maxa Verstappena z Red Bullu. Tretí skončil ďalší jazdec Ferrari Lewis Hamilton.
Dvadsaťosemročný Russel vybojoval štvrté pole position v sezóne, druhé za sebou a jedenáste v kariére. Nadviazal na najrýchlejší čas z dnešného tretieho tréningu.
VIDEO: Záverečné metry Georga Russella
V nedeľňajšom preteku zaútočí na druhé víťazstvo v sezóne a siedme v F1. Môže znížiť manko 50 bodov na lídra šampionátu a tímového kolegu Taliana Andreu Kimiho Antonelliho.
Russell uspel v kvalifikácii aj po tom, čo komisári v závere vyvesili žlté vlajky po Verstappenovej nehode.
VIDEO: Nehoda Maxa Verstappena
Holandský jazdec v záverečnom kole dostal šmyk a skončil v bariére. Kým piloti Ferrari Leclerc a Hamilton už svoje rýchle kolá odišli, vynútené spomalenie ovplyvnilo iných jazdcov vrátane Antonelliho, ktorý napokon obsadil štvrté miesto.
Verstappen bol klasifikovaný ako piaty, šiesty skončil úradujúci majster sveta Lando Norris z McLarenu.
„Cítim sa skvelo. Posledné kolo bolo naozaj neskutočné. Všimol som si žltú vlajku a výrazne som znížil rýchlosť. Malo by to byť v poriadku. Bol to náročný deň a som veľmi hrdý na prácu, ktorú sme odviedli,“ vyjadril sa v rozhovore Russell.
Nedeľňajšie preteky sa začnú o 15.00 h.