    VIDEO: Ferrari už oslavovalo, komisári rozhodli inak. Chaos spôsobila nehoda Verstappena

    George Russell.
    George Russell. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR, ČTK|27. jún 2026 o 17:05
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    Ferrari sa už tešilo z prvých dvoch miest, no potom prišiel šok.

    Formula 1 - Veľká cena Rakúska 2026

    Výsledky kvalifikácie:

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    1:06,113 min

    2.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    + 0,236 s

    3.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    + 0,295 s

    4.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    + 0,301 s

    5.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    + 0,362 s

    6.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    + 0,389 s

    7.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    + 0,398 s

    8.

    Isack Hadjar

    Francúzsko

    Red Bull

    + 0,519 s

    9.

    Liam Lawson

    Nový Zéland

    Racing Bulls

    + 0,842 s

    10.

    Arvid Lindblad

    Veľká Británia

    Racing Bulls

    + 0,894 s

    Britský jazdec formuly 1 George Russell z Mercedesu odštartuje nedeľňajšiu Veľkú cenu Rakúska z prvého miesta.

    Britský jazdec predčil na okruhu v Spielbergu o 236-tisícin sekundy Charlesa Leclerca z Ferrari.

    Na čele zostal aj po vyšetrovaní, či v závere dostatočne spomalil pri vyvesených žltých vlajkách po havárii Maxa Verstappena z Red Bullu. Tretí skončil ďalší jazdec Ferrari Lewis Hamilton.

    Dvadsaťosemročný Russel vybojoval štvrté pole position v sezóne, druhé za sebou a jedenáste v kariére. Nadviazal na najrýchlejší čas z dnešného tretieho tréningu.

    VIDEO: Záverečné metry Georga Russella

    V nedeľňajšom preteku zaútočí na druhé víťazstvo v sezóne a siedme v F1. Môže znížiť manko 50 bodov na lídra šampionátu a tímového kolegu Taliana Andreu Kimiho Antonelliho.

    Russell uspel v kvalifikácii aj po tom, čo komisári v závere vyvesili žlté vlajky po Verstappenovej nehode.

    VIDEO: Nehoda Maxa Verstappena

    Holandský jazdec v záverečnom kole dostal šmyk a skončil v bariére. Kým piloti Ferrari Leclerc a Hamilton už svoje rýchle kolá odišli, vynútené spomalenie ovplyvnilo iných jazdcov vrátane Antonelliho, ktorý napokon obsadil štvrté miesto.

    Verstappen bol klasifikovaný ako piaty, šiesty skončil úradujúci majster sveta Lando Norris z McLarenu.

    „Cítim sa skvelo. Posledné kolo bolo naozaj neskutočné. Všimol som si žltú vlajku a výrazne som znížil rýchlosť. Malo by to byť v poriadku. Bol to náročný deň a som veľmi hrdý na prácu, ktorú sme odviedli,“ vyjadril sa v rozhovore Russell. 

    Nedeľňajšie preteky sa začnú o 15.00 h.

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    George Russell.
    George Russell.
    VIDEO: Ferrari už oslavovalo, komisári rozhodli inak. Chaos spôsobila nehoda Verstappena
    dnes 17:05
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