Ferrari cíti, že má šancu bojovať o víťazstvo. Leclerc opanoval aj druhý tréning

V úvodných tréningoch na Veľkú cenu USA formuly 1 bol najrýchlejší Charles Leclerc na Ferrari.
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Monacký jazdec v prvej časti predčil o 84 tisícin sekundy Holanďana Maxa Verstappena z Red Bullu a v druhom tréningu zdolal o 42 tisícin sekundy lídra šampionátu Taliana Andreu Kimiho Antonelliho z Mercedesu. Tretí bol Verstappen.
Dvadsaťdeväťročný Leclerc, ktorému patrí v priebežnom poradí majstrovstiev sveta piate miesto, sa usiluje o druhé víťazstvo v sezóne.
V Austine môže vyhrať druhýkrát, podarilo sa mu to už pred dvoma rokmi. V druhom tréningu zajazdil čas 1:35,291 a bol takmer o sekundu rýchlejší ako v úvodnej časti.
Druhý Antonelli vylepšil výsledok z prvého tréningu, kde bol piaty. Dvadsaťročný jazdec Mercedesu môže v Austine získať päť pretekov pred koncom sezóny premiérový titul a stať sa najmladším svetovým šampiónom F1 v histórii.
Rodák z Bologne, ktorý vedie o 102 bodov pred tímovým kolegom Georgeom Russellom, by potreboval k istote triumfu viesť po víkende aspoň o 125 bodov.
Program Veľké ceny USA bude dnes pokračovať tretím tréningom a následnou kvalifikáciou na nedeľňajšie hlavné preteky. Kvalifikácia sa začne o 23:00 h.