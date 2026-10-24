    Ferrari cíti, že má šancu bojovať o víťazstvo. Leclerc opanoval aj druhý tréning

    Charles Leclerc
    Charles Leclerc (Autor: TASR/AP)
    ČTK|24. okt 2026 o 07:34
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    Monacký jazdec v Austine už raz triumfoval.

    V úvodných tréningoch na Veľkú cenu USA formuly 1 bol najrýchlejší Charles Leclerc na Ferrari.

    Monacký jazdec v prvej časti predčil o 84 tisícin sekundy Holanďana Maxa Verstappena z Red Bullu a v druhom tréningu zdolal o 42 tisícin sekundy lídra šampionátu Taliana Andreu Kimiho Antonelliho z Mercedesu. Tretí bol Verstappen.

    Dvadsaťdeväťročný Leclerc, ktorému patrí v priebežnom poradí majstrovstiev sveta piate miesto, sa usiluje o druhé víťazstvo v sezóne.

    V Austine môže vyhrať druhýkrát, podarilo sa mu to už pred dvoma rokmi. V druhom tréningu zajazdil čas 1:35,291 a bol takmer o sekundu rýchlejší ako v úvodnej časti.

    Druhý Antonelli vylepšil výsledok z prvého tréningu, kde bol piaty. Dvadsaťročný jazdec Mercedesu môže v Austine získať päť pretekov pred koncom sezóny premiérový titul a stať sa najmladším svetovým šampiónom F1 v histórii.

    Rodák z Bologne, ktorý vedie o 102 bodov pred tímovým kolegom Georgeom Russellom, by potreboval k istote triumfu viesť po víkende aspoň o 125 bodov.

    Program Veľké ceny USA bude dnes pokračovať tretím tréningom a následnou kvalifikáciou na nedeľňajšie hlavné preteky. Kvalifikácia sa začne o 23:00 h.

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    Charles Leclerc
    Charles Leclerc
    Ferrari cíti, že má šancu bojovať o víťazstvo. Leclerc opanoval aj druhý tréning
    dnes 07:34
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