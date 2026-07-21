Veľká cena Slovenska na Slovakia Ringu: GT špeciály Ferrari, Porsche aj Lamborghini

Okruh Slovakia Ring bude od 21. do 23. augusta hostiť 17. ročník Veľkej ceny Slovenskej republiky v pretekoch cestných automobilov.
Ťahákom víkendového programu najvýznamnejšieho okruhového podujatia svojho druhu na Slovensku budú preteky GT Cup Series.
Na podujatí sa predstavia populárne špeciály GT3 značiek Ferrari, Porsche, Audi, BMW či Lamborghini.
Okrem šprintov sú na programe aj hodinové vytrvalostné preteky. Súčasťou víkendu budú aj preteky cestovných automobilov TCR Eastern Europe, seriál Clio Cup Bohemia,
Twingo Cup a ďalšie šampionáty stredoeurópskej zóny FIA CEZ. Zastávka TCR Eastern Europe bude predposledným podujatím v rámci seriálu.
Vrchol motoristickej sezóny začne piatkovými voľnými tréningami a kvalifikáciami. Pokračovať sa bude v sobotu a v nedeľu pretekovými sériami. Okrem diania na trati budú pre fanúšikov otvorené oba padoky a diváci si môžu odniesť aj autogram od jednotlivých jazdcov. Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovakia Ringu.