Trať je fantastická. Legendárny Rossi po rokoch navštívil milované miesto v Brne

Legendárny motocyklista Valentino Rossi ukončil aktívnu kariéru už pred piatimi rokmi, tento rok sa stal ale jednou z najväčších hviezd, ktorá zavítala do Brna na Veľkú cenu Českej republiky.
47-ročný Talian je majiteľom tímu VR46 Racing, na Masarykov okruh tak prišiel podporiť dvojicu svojich jazdcov Fabia Di Giannantonia a Franca Morbidelliho.
Rossi pravidelne preteky majstrovstiev sveta nenavštevuje, Brno má ale rád. V roku 1996 si tu pripísal premiérové víťazstvo v šampionáte v triede do 125 ccm, v priebehu úspešnej kariéry tam vyhral celkovo sedemkrát. Pri vlaňajšom návrate juhomoravskej metropoly do MS v Česku nebol.
"Som rád, že som mohol do Brna prísť, pretože tunajšia trať je fantastická a skvelá je aj atmosféra," uviedol Rossi pre Novu.
Nadšený bol vždy najmä z podoby Masarykovho okruhu. "Šťastní sú tu ale všetci jazdci," pousmial sa deväťnásobný majster sveta, ktorý sedemkrát triumfoval v kráľovskej kategórii.
Preteky v Brne si Rossi užije maximálne, ubytoval sa totiž priamo v hoteli v areáli okruhu.