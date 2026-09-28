Tragédia, ktorá zastavila celé preteky. Mladá spolujazdkyňa zahynula po nehode

Soraya Barreirová zahynula pri vážnej nehode.
Soraya Barreirová zahynula pri vážnej nehode. (Autor: X / QuéCosa!Noticias)
SITA|28. sep 2026 o 12:24
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Vodičovi sa podarilo z auta uniknúť, no utrpel zranenia a previezli ho do nemocnice.

Len 20-ročná spolujazdkyňa Soraya Barreirová zahynula minulý víkend pri vážnej nehode počas pretekov Rally Villa de Llanes – každoročného podujatia, ktoré sa koná v meste Llanes na severozápade Španielska.

Vozidlo značky BMW, v ktorom sa nachádzala a ktoré šoféroval jej tímový kolega Germán Romano, zišlo z cesty. Auto následne zachvátili plamene, pričom žena zostala uväznená vo vnútri.

Nehoda sa stala na rýchlostnej skúške neďaleko obce El Mazucu. Vodičovi Romanovi sa podarilo z auta uniknúť, no utrpel zranenia a previezli ho do nemocnice. Barreirová však zostala zakliesnená v kokpite a onedlho museli konštatovať jej smrť.

Organizátori Rally Villa de Llanes oznámili prerušenie súťaže: "Prijali sme nezvratné rozhodnutie natrvalo zrušiť všetky zostávajúce rýchlostné skúšky.

V týchto chvíľach nesmierneho zármutku pre celú motoristickú rodinu veríme, že športová súťaž stráca akýkoľvek význam a musí sa okamžite skončiť."

Barreirová pochádzala priamo z mesta, kde sa konali preteky. Bolo to jej len druhé podujatie v kariére po debute v marci tohto roka. Na súťaži bol aj jej brat Pablo Barreiro.

K predchádzajúcej smrteľnej nehode v Llanes došlo v roku 2021, keď havarovalo vozidlo Seat Panda, pričom obaja jeho pasažieri zahynuli.

Motorizmus

Soraya Barreirová zahynula pri vážnej nehode.
Soraya Barreirová zahynula pri vážnej nehode.
Tragédia, ktorá zastavila celé preteky. Mladá spolujazdkyňa zahynula po nehode
dnes 12:24
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