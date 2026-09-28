Tragédia, ktorá zastavila celé preteky. Mladá spolujazdkyňa zahynula po nehode

Len 20-ročná spolujazdkyňa Soraya Barreirová zahynula minulý víkend pri vážnej nehode počas pretekov Rally Villa de Llanes – každoročného podujatia, ktoré sa koná v meste Llanes na severozápade Španielska.
Vozidlo značky BMW, v ktorom sa nachádzala a ktoré šoféroval jej tímový kolega Germán Romano, zišlo z cesty. Auto následne zachvátili plamene, pričom žena zostala uväznená vo vnútri.
Nehoda sa stala na rýchlostnej skúške neďaleko obce El Mazucu. Vodičovi Romanovi sa podarilo z auta uniknúť, no utrpel zranenia a previezli ho do nemocnice. Barreirová však zostala zakliesnená v kokpite a onedlho museli konštatovať jej smrť.
Organizátori Rally Villa de Llanes oznámili prerušenie súťaže: "Prijali sme nezvratné rozhodnutie natrvalo zrušiť všetky zostávajúce rýchlostné skúšky.
V týchto chvíľach nesmierneho zármutku pre celú motoristickú rodinu veríme, že športová súťaž stráca akýkoľvek význam a musí sa okamžite skončiť."
Barreirová pochádzala priamo z mesta, kde sa konali preteky. Bolo to jej len druhé podujatie v kariére po debute v marci tohto roka. Na súťaži bol aj jej brat Pablo Barreiro.
K predchádzajúcej smrteľnej nehode v Llanes došlo v roku 2021, keď havarovalo vozidlo Seat Panda, pričom obaja jeho pasažieri zahynuli.