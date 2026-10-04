Víťazstvo v B-finále otvorilo Slovákom cestu medzi svetovú elitu. Skončili v TOP 20

Slovenskí motocyklisti obsadili na Motokrose národov vo francúzskom Ernée osemnáste miesto. V nedeľu dopoludnia si zaistili prvenstvom v B-finále štart v troch hlavných pretekoch.
Slovenský tím tvorili Pavol Repčák, Tomáš Kohút (obaja KTM) a Jaroslav Katriňák ml. (Husqvarna).
Najlepší výsledok dosiahol v tretích pretekoch Repčák, keď obsadil 22. miesto so stratou jedného kola.
Preteky vyhrali Belgičania so súčtom pozícií 23, pred Španielskom (26) a Holanďanmi (34).
V každých pretekoch nastúpili po dvaja jazdci z každého tímu a najhorší výsledok zo všetkých šiestich sa škrtal.
Motokros národov
1. Belgicko 23 b, 2. Španielsko 26, 3. Holandsko 34,... 18. Slovensko (Pavol REPČÁK, Tomáš KOHÚT, Jaroslav KATRIŇÁK ml.) 142