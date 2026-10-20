Rely Dakar sa nepôjde v Saudskej Arábii. Odštartuje prológom na európskom území

Januárová Rely Dakar sa podľa informácií španielskych médií z bezpečnostných dôvodov neuskutoční v Saudskej Arábii, ale v Maroku.
Odštartovať by sa mala prológom na európskom území. Pôjde o plnohodnotnú súťaž s 12 etapami a celkovou dĺžkou viac ako 4 000 kilometrov.
Organizátorská spoločnosť A.S.O. by mala oficiálne oznámiť presun rely začiatkom budúceho týždňa. Z bezpečnostných dôvodov sa v Saudskej Arábii neuskutoční ani novembrová rely, ktorá mala pôvodne ukončiť seriál majstrovstiev sveta WRC.
Vážne ohrozené sú pre situáciu na Blízkom východe aj preteky Formuly 1 v Katare a Abú Zabí.
Saudskej Arábii hrozia útoky jemenských povstalcov z radov húsíov, ktoré v uplynulých dňoch ochromili prevádzku medzinárodného letiska v Rijáde a vyžiadali si niekoľko ľudských životov.
Organizátori Dakaru pred dvoma týždňami informovali účastníkov rely, že situáciu riešia a zvažujú dva scenáre – presun trasy na sever Saudskej Arábie alebo presun do Maroka.
Podľa španielskych zdrojov by sa rely mala začať prológom v Španielsku alebo Portugalsku 9. januára.
O deň neskôr by sa už malo súťažiť na africkom kontinente. Súťaž sa má skončiť 22. januára.
Už skôr sa objavili informácie, že rely by sa oficiálne nemusela volať Dakar, keďže používanie ochrannej známky upravuje zmluva medzi organizátormi a predstaviteľmi Saudskej Arábie.