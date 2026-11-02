    Zdobí ho pokora a rešpekt. Antonelli by mal byť vzorom aj pre rozmaznaných chlapcov v F1

    Andrea Kimi Antonelli
    Fotogaléria (108)
    Andrea Kimi Antonelli (Autor: TASR/AP)
    ČTK|2. nov 2026 o 10:42
    ShareTweet0

    Napriek titulu zostane jazdiť s rovnakým štartovným číslom.

    Nový šampión formuly 1 Talian Andrea Kimi Antonelli nebude v budúcej sezóne obhajovať titul s "majstrovským" číslom 1.

    Taliansky jazdec Mercedesu, ktorý si v nedeľňajšej Veľkej cene Mexika zabezpečil v predstihu premiérový triumf a stal sa v 20 rokoch najmladším šampiónom v histórii, zostane z pokory aj poverčivosti pri čísle 12.

    Jeho prístup vyzdvihol aj šéf Mercedesu Toto Wolff.

    "Zostanem pri čísle 12, pretože je pre mňa veľmi výnimočné. Zároveň mi však pomáha zostať nohami na zemi a udržať si pokoru," povedal Antonelli.

    Fotogaléria z Veľkej ceny Mexika (formula 1 2026)
    A race fan holds up a cardboard cutout featuring Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy before the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)
    Ferrari fans cheer during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)
    Race fans hold up a cardboard cutouts featuring Cadillac driver Sergio Perez of Mexico before the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)
    Spectators wait for the start of the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26
    108 fotografií
    A fan holds a cut of Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)A float inspired by Day of the Dead celebrations parades before the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo)A float inspired by Day of the Dead celebrations parades before the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Dancers perform before the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo)Dancers perform before the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo)Dancers perform before the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo)Dancers perform before the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo)Race fans wait for the start of the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Dancers perform before the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo)Race fans cheer as they wait for the start of the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Fernando Llano)A race fan cheers as he waits for the start of the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Fernando Llano)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car in front of Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy drives during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Red Bull team principal Laurent Mekies is inside the pit wall booth during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car in front of Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco, right, steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco, right, and teammate LewisÂ Hamilton lead after the start of the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Celebrities and mechanics are inside a Ferrari garage during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco, right, steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Aston Martin driver Fernando Alonso of Spain retires his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26McLaren driver Oscar Piastri of Australia steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain, left, is followed by teammate Charles Leclerc of Monaco after the start of the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car in front of Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car in front of Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain, center, leads the field after the start of the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car in front of Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands, and Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain, left, is followed by teammate Charles Leclerc of Monaco after the start of the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain leads the field after the start of the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain, center, leads the field after the start of the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco leads after the start of the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car behind the safety car during the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)The medical car drives along the track during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco walks through the pits during a halt of the session during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco walks through the pits during a halt of the session during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Drivers steer their cars on the pit lane during a halt of the session during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Racing Bulls driver Arvid Lindblad of Britain removes his shirt during a halt of the session during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Mercedes driver George Russell of Britain gets a pit service during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Mercedes driver George Russell of Britain steers his after a pit service during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car in front of Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26McLaren driver Oscar Piastri of Australia steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Haas driver Ryo Hirakawa of Japan steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Mercedes driver George Russell of Britain steers his car in front of McLaren driver Lando Norris of Britain during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car followed by Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain during the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car followed by Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands, and Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain, during the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car on the pit lane during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car in front of Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car in front of Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain and Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands leads the field after the restart of the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands leads the Mexico Grand Prix Formula One race resumed in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)The medical car drives along the track during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italys= during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Restart od the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car followed by Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain during the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car in front of Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car after the restart of the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain prepares for the restart during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain arrives for the restart during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands arrives for the restart during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates his world champion title after the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates his world champion title after the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates his world champion title after the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates his world champion title after the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates his world champion title after the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates his world champion title after the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy is lifted by Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain, left, and Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands as he celebrates his title after the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates his world champion title after the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates his world champion title after the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands, center, flanked with Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain, left, and Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy crosses the finish line to place third at the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates his world champion title after the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands, center, flanked with Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain, left, and Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates his world champion title after the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands, center, flanked with Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain, left, and Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates on the podium after the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates his world champion title after the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates becoming a world champion after finishing third in the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy celebrates his world champion title after the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26

    "Mám pocit, že s číslom 12 môžem začať od znova, ďalej na ňom stavať a snažiť sa o ďalšie zlepšenie. A úprimne povedané, som tiež veľmi poverčivý.

    Číslo 1 pre mňa nikdy nebolo veľmi šťastné. Kedykoľvek som ho na aute mal, dopadlo to veľmi zle. Takže to je ďalší dôvod, prečo zostať pri dvanástke," citovala bolonského rodáka agentúra Reuters.

    Antonelli sa stal prvým jazdcom F1 od roku 1988, ktorý získal titul so štartovným číslom 12. Naposledy sa to podarilo jeho idolu Brazílčanovi Ayrtonovi Sennovi, keď vyhral prvý z troch titulov v McLarene.

    Antonelli si zaistil titul vďaka 3. miestu v Mexiku. Štyri preteky pred koncom šampionátu má na čele nedostihnuteľný náskok 119 bodov pred Holanďanom Maxom Verstappenom z Red Bullu. V hre už je len maximálne 100 bodov.

    VIDEO: Zostrih Veľkej ceny Mexika 2026

    V pozícii najmladšieho majstra sveta prekonal doterajší rekord Nemca Sebastiana Vettela, ktorý vyhral v roku 2010 titul v 23 rokoch a 134 dňoch.

    "Myslím, že aby niekto získal titul hneď vo svojej druhej sezóne v F1, je veľmi pôsobivé," povedal Verstappen, ktorý nedeľné preteky v Mexiku ovládol.

    "Vzhľadom na jeho vek je naozaj pozoruhodné, aké je konzistentné, nerobí veľké chyby a poráža aj skúsenejšieho tímového kolegu (Georgea Russella).

    Nie je ľahké dosahovať tieto výsledky každý týždeň, ale on to dokázal a tento rok je zaslúženým šampiónom, "poznamenal štvornásobný majster sveta.

    Antonelli sa stal prvým talianskym majstrom sveta po 73 rokoch, keď triumfoval Alberto Ascari. Podľa šéfa tímu Toto Wolffa je Talian novým typom šampióna, ktorý môže inšpirovať novú generáciu pretekárov.

    Max Verstappen a Lewis Hamilton nesú majstra sveta F1 Andreu Kimiho Antonelliho.
    Súvisiaci článok
    Je mixom Sennu a Prosta. Šampión F1 bol pre Ferrari mladý, Mercedes minul milióny

    "Mix sebectva, vypočítavosti a bezohľadnosti pre vlastný prospech, už patrí k minulosti. Máme tu nového šampióna, ktorý stelesňuje hodnoty ako sú pokora, lojalita, rešpekt a viera v seba sama, "uviedol Wolff.

    "Mal by byť vzorom pre jazdcov v juniorských sériách. Mal by byť vzorom aj pre tých pár rozmaznaných chlapcov v F1, ktorí sa neustále sťažujú do vysielačky, ktorí stále na niečo nadávajú alebo havarujú," podotkol Wolff.

    Antonelli, ktorý si iba vlani odkrútil debut v pretekoch F1, získal tento rok titul aj vďaka deviatim výhram a 16 pódiovým umiestneniam.

    "Nielen vďaka svojmu talentu, ale vďaka všetkým svojim hodnotám predstavuje moderného pilota F1. Ukázal, že môžete poraziť všetkých ostatných bez toho, aby ste prestali byť dobrým človekom," doplnil Wolff.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Formula 1

    Andrea Kimi Antonelli
    Andrea Kimi Antonelli
    Chlapec, ktorý sa stal kráľom, píšu Taliani. Antonelli očaril F1 a zmenil Mercedes
    dnes 11:05
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»Zdobí ho pokora a rešpekt. Antonelli by mal byť vzorom aj pre rozmaznaných chlapcov v F1