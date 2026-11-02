Zdobí ho pokora a rešpekt. Antonelli by mal byť vzorom aj pre rozmaznaných chlapcov v F1

Nový šampión formuly 1 Talian Andrea Kimi Antonelli nebude v budúcej sezóne obhajovať titul s "majstrovským" číslom 1.
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Taliansky jazdec Mercedesu, ktorý si v nedeľňajšej Veľkej cene Mexika zabezpečil v predstihu premiérový triumf a stal sa v 20 rokoch najmladším šampiónom v histórii, zostane z pokory aj poverčivosti pri čísle 12.
Jeho prístup vyzdvihol aj šéf Mercedesu Toto Wolff.
"Zostanem pri čísle 12, pretože je pre mňa veľmi výnimočné. Zároveň mi však pomáha zostať nohami na zemi a udržať si pokoru," povedal Antonelli.
"Mám pocit, že s číslom 12 môžem začať od znova, ďalej na ňom stavať a snažiť sa o ďalšie zlepšenie. A úprimne povedané, som tiež veľmi poverčivý.
Číslo 1 pre mňa nikdy nebolo veľmi šťastné. Kedykoľvek som ho na aute mal, dopadlo to veľmi zle. Takže to je ďalší dôvod, prečo zostať pri dvanástke," citovala bolonského rodáka agentúra Reuters.
Antonelli sa stal prvým jazdcom F1 od roku 1988, ktorý získal titul so štartovným číslom 12. Naposledy sa to podarilo jeho idolu Brazílčanovi Ayrtonovi Sennovi, keď vyhral prvý z troch titulov v McLarene.
Antonelli si zaistil titul vďaka 3. miestu v Mexiku. Štyri preteky pred koncom šampionátu má na čele nedostihnuteľný náskok 119 bodov pred Holanďanom Maxom Verstappenom z Red Bullu. V hre už je len maximálne 100 bodov.
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V pozícii najmladšieho majstra sveta prekonal doterajší rekord Nemca Sebastiana Vettela, ktorý vyhral v roku 2010 titul v 23 rokoch a 134 dňoch.
"Myslím, že aby niekto získal titul hneď vo svojej druhej sezóne v F1, je veľmi pôsobivé," povedal Verstappen, ktorý nedeľné preteky v Mexiku ovládol.
"Vzhľadom na jeho vek je naozaj pozoruhodné, aké je konzistentné, nerobí veľké chyby a poráža aj skúsenejšieho tímového kolegu (Georgea Russella).
Nie je ľahké dosahovať tieto výsledky každý týždeň, ale on to dokázal a tento rok je zaslúženým šampiónom, "poznamenal štvornásobný majster sveta.
Antonelli sa stal prvým talianskym majstrom sveta po 73 rokoch, keď triumfoval Alberto Ascari. Podľa šéfa tímu Toto Wolffa je Talian novým typom šampióna, ktorý môže inšpirovať novú generáciu pretekárov.
"Mix sebectva, vypočítavosti a bezohľadnosti pre vlastný prospech, už patrí k minulosti. Máme tu nového šampióna, ktorý stelesňuje hodnoty ako sú pokora, lojalita, rešpekt a viera v seba sama, "uviedol Wolff.
"Mal by byť vzorom pre jazdcov v juniorských sériách. Mal by byť vzorom aj pre tých pár rozmaznaných chlapcov v F1, ktorí sa neustále sťažujú do vysielačky, ktorí stále na niečo nadávajú alebo havarujú," podotkol Wolff.
Antonelli, ktorý si iba vlani odkrútil debut v pretekoch F1, získal tento rok titul aj vďaka deviatim výhram a 16 pódiovým umiestneniam.
"Nielen vďaka svojmu talentu, ale vďaka všetkým svojim hodnotám predstavuje moderného pilota F1. Ukázal, že môžete poraziť všetkých ostatných bez toho, aby ste prestali byť dobrým človekom," doplnil Wolff.