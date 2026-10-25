Je to definitívne. Rely Dakar sa z bezpečnostných dôvodov nepôjde v Saudskej Arábii

Rely Dakar sa v januári z bezpečnostných dôvodov nepôjde v Saudskej Arábii, oznámili dnes organizátori.
Súťaž nebude zrušená, ale bude sa konať inde. Náhradnú trasu usporiadatelia neoznámili, médiá v týždni špekulovali o prológu v Španielsku alebo v Portugalsku a zvyšných etapách v Maroku.
Usporiadateľská agentúra A.S.O. zdôvodnila zrušenie Dakaru v Saudskej Arábii "nedávnym vývojom v regióne".
Saudskú Arábiu ohrozujú útoky jemenských povstalcov, ktoré v minulých týždňoch ochromili prevádzku medzinárodného letiska v Rijáde a vyžiadali si niekoľko ľudských životov.
"Dakar 2027 sa uskutoční. Uskutoční sa na inom území a bude ho organizovať A.S.O. Konkrétna lokalita bude oznámená v najbližších dňoch.
A.S.O. je v priamom kontakte s pretekármi, tímami a partnermi, aby im v tomto prechodnom období pomohla, "uviedla usporiadateľská agentúra.
Francúzski usporiadatelia zároveň oznámili, že v roku 2028 sa jubilejný 50. ročník uskutoční v Saudskej Arábii.
"Už teraz pracujeme na tom, aby sa tento míľnik stal pre Dakar aj pre samotné kráľovstvo výnimočnou udalosťou. Naším spoločným cieľom je pripraviť ikonický ročník svetovej úrovne," dodali zástupcovia A.S.O.
Dakar 2027 sa mal konať od 1. do 15. januára. Novo by sa malo začínať 9. januára v Európe, o deň neskôr by sa už malo pretekať na africkom kontinente. Súťaž sa má skončiť 22. januára.
Z bezpečnostných dôvodov bolo už skôr rozhodnuté, že sa v Saudskej Arábii neuskutoční ani novembrová rely, ktorá mala pôvodne zakončiť seriál majstrovstiev sveta WRC.
Vážne ohrozené sú kvôli situácii na Blízkom východe tiež preteky formuly 1 v Katare a Abú Zabí.