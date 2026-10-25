Smutná rozlúčka s ikonickou traťou. Nedeľné preteky MotoGP museli zrušiť

VC Austrálie MotoGP sa pre silný dážď neuskutočnila
VC Austrálie MotoGP sa pre silný dážď neuskutočnila (Autor: TASR/AAP Image via AP)
TASR|25. okt 2026 o 10:01
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Na Phillip Islande prekazil štart silný dážď.

Veľká cena Austrálie MotoGP sa v nedeľu neuskutočnila. Organizátori podujatie zrušili pre silný dážď.

Seriál MS cestných motocyklov tak zažil trpkú rozlúčku s okruhom na Phillip Islande neďaleko Melbourne. Od budúcej sezóny bude VC Austrálie hostiť na šesť rokov okruh v Adelaide.

„Obmedzená viditeľnosť viedla k zrušeniu pretekov,“ zverejnili organizátori v oficiálnom vyhlásení podľa AFP.

Na čele celkového poradia seriálu je Španiel Marc Marquez na Ducati s náskokom 10 bodov pred svojím krajanom Jorgem Martinom, ktorý v sobotňajšom šprinte spadol a utrpel zlomeninu v oblasti predlaktia.

Jeho pokračovanie v sezóne je otázne. Na treťom mieste je Talian Marco Bezzecchi na motocykli značky Aprilia s mankom 50 bodov.

MotoGP

    VC Austrálie MotoGP sa pre silný dážď neuskutočnila
    VC Austrálie MotoGP sa pre silný dážď neuskutočnila
    Smutná rozlúčka s ikonickou traťou. Nedeľné preteky MotoGP museli zrušiť
    dnes 10:01
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