Smutná rozlúčka s ikonickou traťou. Nedeľné preteky MotoGP museli zrušiť

Veľká cena Austrálie MotoGP sa v nedeľu neuskutočnila. Organizátori podujatie zrušili pre silný dážď.
Seriál MS cestných motocyklov tak zažil trpkú rozlúčku s okruhom na Phillip Islande neďaleko Melbourne. Od budúcej sezóny bude VC Austrálie hostiť na šesť rokov okruh v Adelaide.
„Obmedzená viditeľnosť viedla k zrušeniu pretekov,“ zverejnili organizátori v oficiálnom vyhlásení podľa AFP.
Na čele celkového poradia seriálu je Španiel Marc Marquez na Ducati s náskokom 10 bodov pred svojím krajanom Jorgem Martinom, ktorý v sobotňajšom šprinte spadol a utrpel zlomeninu v oblasti predlaktia.
Jeho pokračovanie v sezóne je otázne. Na treťom mieste je Talian Marco Bezzecchi na motocykli značky Aprilia s mankom 50 bodov.