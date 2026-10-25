ONLINE: Veľká cena USA dnes, formula 1 LIVE (F1 2026)

Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, dnes je na programe Veľká cena USA.
- Formula 1 (F1) - Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Prehľad všetkých veľkých cien (+ mapy tratí)
V Austine vyštartuje z pole position Kimi Antonelli na Mercedese, ktorý má šancu spečatiť zisk titulu.
Kde sledovať veľkú cenu USA v tv?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Veľká cena USA 2026 (formula 1, F1, preteky, výsledky, nedeľa, naživo)
Formula 1 2026
25.10.2026 o 21:00
Veľká cena USA
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prenos
Postavenie na štarte
1. rad: Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), Max Verstappen (NED/Red Bull)
2. rad: Isack Hadjar (FRA/Red Bull), Charles Leclerc (MON/Ferrari)
3. rad: Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), George Russell (GBR/Mercedes)
4. rad: Oscar Piastri (AUS/McLaren), Lando Norris (GBR/McLaren)
5. rad: Arvid Lindblad (GBR/RB), Liam Lawson (NZL/RB)
6. rad: Pierre Gasly (FRA/Alpine), Nico Hülkenberg (GER/Audi)
7. rad: Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), Franco Colapinto (ARG/Alpine)
8. rad: Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), Oliver Bearman (GBR/Haas)
9. rad: Esteban Ocon (FRA/Haas), Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
10. rad: Carlos Sainz (ESP/Williams), Alexander Albon (THA/Williams)
11. rad: Sergio Pérez (MEX/Cadillac), Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
1. rad: Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), Max Verstappen (NED/Red Bull)
2. rad: Isack Hadjar (FRA/Red Bull), Charles Leclerc (MON/Ferrari)
3. rad: Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), George Russell (GBR/Mercedes)
4. rad: Oscar Piastri (AUS/McLaren), Lando Norris (GBR/McLaren)
5. rad: Arvid Lindblad (GBR/RB), Liam Lawson (NZL/RB)
6. rad: Pierre Gasly (FRA/Alpine), Nico Hülkenberg (GER/Audi)
7. rad: Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), Franco Colapinto (ARG/Alpine)
8. rad: Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), Oliver Bearman (GBR/Haas)
9. rad: Esteban Ocon (FRA/Haas), Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
10. rad: Carlos Sainz (ESP/Williams), Alexander Albon (THA/Williams)
11. rad: Sergio Pérez (MEX/Cadillac), Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
Pohár jazdcov
1. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 340 b
2. George Russell (GBR) 238 b
3. Lewis Hamilton (GBR) 229 b
4. Max Verstappen (NED) 221 b
5. Charles Leclerc (MON) 215 b
6. Lando Norris (GBR) 201 b
7. Oscar Piastri (AUS) 138 b
8. Isack Hadjar (FRA) 97 b
9. Liam Lawson (NZL) 75 b
10. Pierre Gasly (FRA) 41 b
11. Arvid Lindblad (GBR) 38 b
12. Franco Colapinto (ARG) 27 b
13. Oliver Bearman (GBR) 23 b
14. Nico Hülkenberg (GER) 13 b
15. Gabriel Bortoleto (BRA) 10 b
16. Esteban Ocon (FRA) 7 b
17. Fernando Alonso (ESP) 7 b
18. Carlos Sainz (ESP) 7 b
19. Alexander Albon (THA) 5 b
20. Júki Cunoda (JPN) 1 b
20. Lance Stroll (CAN)
21. Valtteri Bottas (FIN)
22. Sergio Pérez (MEX)
1. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 340 b
2. George Russell (GBR) 238 b
3. Lewis Hamilton (GBR) 229 b
4. Max Verstappen (NED) 221 b
5. Charles Leclerc (MON) 215 b
6. Lando Norris (GBR) 201 b
7. Oscar Piastri (AUS) 138 b
8. Isack Hadjar (FRA) 97 b
9. Liam Lawson (NZL) 75 b
10. Pierre Gasly (FRA) 41 b
11. Arvid Lindblad (GBR) 38 b
12. Franco Colapinto (ARG) 27 b
13. Oliver Bearman (GBR) 23 b
14. Nico Hülkenberg (GER) 13 b
15. Gabriel Bortoleto (BRA) 10 b
16. Esteban Ocon (FRA) 7 b
17. Fernando Alonso (ESP) 7 b
18. Carlos Sainz (ESP) 7 b
19. Alexander Albon (THA) 5 b
20. Júki Cunoda (JPN) 1 b
20. Lance Stroll (CAN)
21. Valtteri Bottas (FIN)
22. Sergio Pérez (MEX)
Pohár konštruktérov
1. Mercedes (GER) 578 b
2. Ferrari (ITA) 444 b
3. McLaren (GBR) 339 b
4. Red Bull (AUT) 332 b
5. Racing Bulls (ITA) 100 b
6. Alpine (FRA) 68 b
7. Haas (USA) 30 b
8. Audi (SUI) 23 b
9. Williams (GBR) 12 b
10. Aston Martin (GBR) 7 b
11. Cadillac (USA) 0 b
1. Mercedes (GER) 578 b
2. Ferrari (ITA) 444 b
3. McLaren (GBR) 339 b
4. Red Bull (AUT) 332 b
5. Racing Bulls (ITA) 100 b
6. Alpine (FRA) 68 b
7. Haas (USA) 30 b
8. Audi (SUI) 23 b
9. Williams (GBR) 12 b
10. Aston Martin (GBR) 7 b
11. Cadillac (USA) 0 b
Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu z Veľkej ceny USA.
Kimi Antonelli ovládol včerajšiu kvalifikáciu a za istých okolností sa už dnes môže stať premiérovo vo svojej kariére majstrom sveta. Z prvého radu s ním odštartuje Max Verstappen. Tretie miesto na štarte patrí Isackovi Hadjarovi.
Na definitívu premiérového titulu v kariére potrebuje Antonelli dnes vyhrať. Zároveň potrebuje aby Russell skončil deviaty alebo horší a taktiež aby Hamilton neskončil lepšie ako piaty.
Kimi Antonelli ovládol včerajšiu kvalifikáciu a za istých okolností sa už dnes môže stať premiérovo vo svojej kariére majstrom sveta. Z prvého radu s ním odštartuje Max Verstappen. Tretie miesto na štarte patrí Isackovi Hadjarovi.
Na definitívu premiérového titulu v kariére potrebuje Antonelli dnes vyhrať. Zároveň potrebuje aby Russell skončil deviaty alebo horší a taktiež aby Hamilton neskončil lepšie ako piaty.
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 21:00.