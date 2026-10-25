    ONLINE: Veľká cena USA dnes, formula 1 LIVE (F1 2026)

    Veľká cena USA 2026: Online prenos z pretekov Formuly 1.
    Veľká cena USA 2026: Online prenos z pretekov Formuly 1. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|25. okt 2026 o 18:00
    ShareTweet0

    Sledujte s nami online prenos z pretekov Veľkej ceny USA v rámci seriálu formula 1 (F1).

    Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, dnes je na programe Veľká cena USA.

    V Austine vyštartuje z pole position Kimi Antonelli na Mercedese, ktorý má šancu spečatiť zisk titulu.

    Kde sledovať veľkú cenu USA v tv?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Veľká cena USA 2026 (formula 1, F1, preteky, výsledky, nedeľa, naživo)

    Formula 1  2026
    25.10.2026 o 21:00
    Veľká cena USA
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Prenos
    Postavenie na štarte

    1. rad: Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), Max Verstappen (NED/Red Bull)
    2. rad: Isack Hadjar (FRA/Red Bull), Charles Leclerc (MON/Ferrari)
    3. rad: Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), George Russell (GBR/Mercedes)
    4. rad: Oscar Piastri (AUS/McLaren), Lando Norris (GBR/McLaren)
    5. rad: Arvid Lindblad (GBR/RB), Liam Lawson (NZL/RB)
    6. rad: Pierre Gasly (FRA/Alpine), Nico Hülkenberg (GER/Audi)
    7. rad: Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), Franco Colapinto (ARG/Alpine)
    8. rad: Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), Oliver Bearman (GBR/Haas)
    9. rad: Esteban Ocon (FRA/Haas), Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
    10. rad: Carlos Sainz (ESP/Williams), Alexander Albon (THA/Williams)
    11. rad: Sergio Pérez (MEX/Cadillac), Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
    Pohár jazdcov

    1. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 340 b
    2. George Russell (GBR) 238 b
    3. Lewis Hamilton (GBR) 229 b
    4. Max Verstappen (NED) 221 b
    5. Charles Leclerc (MON) 215 b
    6. Lando Norris (GBR) 201 b
    7. Oscar Piastri (AUS) 138 b
    8. Isack Hadjar (FRA) 97 b
    9. Liam Lawson (NZL) 75 b
    10. Pierre Gasly (FRA) 41 b
    11. Arvid Lindblad (GBR) 38 b
    12. Franco Colapinto (ARG) 27 b
    13. Oliver Bearman (GBR) 23 b
    14. Nico Hülkenberg (GER) 13 b
    15. Gabriel Bortoleto (BRA) 10 b
    16. Esteban Ocon (FRA) 7 b
    17. Fernando Alonso (ESP) 7 b
    18. Carlos Sainz (ESP) 7 b
    19. Alexander Albon (THA) 5 b
    20. Júki Cunoda (JPN) 1 b
    20. Lance Stroll (CAN)
    21. Valtteri Bottas (FIN)
    22. Sergio Pérez (MEX)
    Pohár konštruktérov

    1. Mercedes (GER) 578 b
    2. Ferrari (ITA) 444 b
    3. McLaren (GBR) 339 b
    4. Red Bull (AUT) 332 b
    5. Racing Bulls (ITA) 100 b
    6. Alpine (FRA) 68 b
    7. Haas (USA) 30 b
    8. Audi (SUI) 23 b
    9. Williams (GBR) 12 b
    10. Aston Martin (GBR) 7 b
    11. Cadillac (USA) 0 b
    Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu z Veľkej ceny USA.

    Kimi Antonelli ovládol včerajšiu kvalifikáciu a za istých okolností sa už dnes môže stať premiérovo vo svojej kariére majstrom sveta. Z prvého radu s ním odštartuje Max Verstappen. Tretie miesto na štarte patrí Isackovi Hadjarovi.

    Na definitívu premiérového titulu v kariére potrebuje Antonelli dnes vyhrať. Zároveň potrebuje aby Russell skončil deviaty alebo horší a taktiež aby Hamilton neskončil lepšie ako piaty.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 21:00.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Formula 1

    Veľká cena USA 2026: Online prenos z pretekov Formuly 1.online
    Veľká cena USA 2026: Online prenos z pretekov Formuly 1.online
    ONLINE: Veľká cena USA dnes, formula 1 LIVE (F1 2026)
    dnes 18:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»ONLINE: Veľká cena USA dnes, formula 1 LIVE (F1 2026)