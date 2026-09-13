ONLINE: Veľká cena Španielska dnes, formula 1 2026 LIVE (F1)

Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe Veľká cena Španielska.
- Formula 1 (F1) - Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Prehľad všetkých veľkých cien (+ mapy tratí)
Z pole position vyštartuje Brit Lando Norris na McLarene, ktorý vyhral sobotňajšiu kvalifikáciu pred Antonellim a Verstappenom.
Fotogaléria z Veľkej ceny Španielska (Formula 1 2026)
F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Veľká cena Španielska 2026 (formula 1, F1, preteky, výsledky, nedeľa, naživo)
Formula 1 2026
13.09.2026 o 15:00
Veľká cena Španielska
(0:0)
37 minúta
Prebiehajúci
Prenos
37
Norris letí po trati a dáva jedno najrýchlejšie kolo za druhým.
35
Russell využil zaváhanie Lawsona a získava jeho pozíciu.
34
Sainz opäť v boxoch. Norris s najrýchlejším kolom pretekov.
33
Sergio Pérez odstupuje z pretekov.
31
V boxoch máme prvýkrát Bottasa, ktorý tak padá na posledné miesto.
31
Alonso sa dostal cez Péreza.
Poradie po 30. kole
1. Charles Leclerc (MON/Ferrari)
2. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) +3,647
3. Max Verstappen (NED/Red Bull) +8,847
4. Lando Norris (GBR/McLaren) +15,035
5. Liam Lawson (NZL/Red Bull) +34,484
6. George Russell (GBR/Mercedes) +39,644
7. Oscar Piastri (AUS/McLaren) +41,707
8. Pierre Gasly (FRA/Alpine) +51,191
9. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) +56,804
10. Franco Colapinto (ARG/Alpine) +1:02,728
1. Charles Leclerc (MON/Ferrari)
2. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) +3,647
3. Max Verstappen (NED/Red Bull) +8,847
4. Lando Norris (GBR/McLaren) +15,035
5. Liam Lawson (NZL/Red Bull) +34,484
6. George Russell (GBR/Mercedes) +39,644
7. Oscar Piastri (AUS/McLaren) +41,707
8. Pierre Gasly (FRA/Alpine) +51,191
9. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) +56,804
10. Franco Colapinto (ARG/Alpine) +1:02,728
29
Russell zamieril do boxov a stredne tvrdú sadu mení za tvrdú. Je tak prvým jazdcom, ktorého sme v boxoch už mali dvakrát.
28
Sainz si už odpykal svoj trest, no padol na úplne posledné miesto.
27
Čiernobiela vlajka pre Sainza za prekročenie limitov trate.
27
Norris v sekunde od Russella.
26
Leclerc stratil sekundu zo svojho náskoku pred Antonellim.
24
Antonelli hlási svojmu tímu aby skontrolovali jeho monopost. Talian tvrdí, že má čudný pocit z riadenia. Mercedes, ale nevidí žiaden potenciálny problém.
22
Leclerc napriek starším pneumatikám dokáže zlepšovať svoje časy a navýšil svoj náskok pred Antonellim na 3 sekundy.
21
5-sekundová penalizácia pre Carlosa Sainza za incident s Fernandom Alonsom.
Poradie po 20. kole
1. Charles Leclerc (MON/Ferrari)
2. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) +0,721
3. Max Verstappen (NED/Red Bull) +8,139
4. George Russell (GBR/Mercedes) +11,646
5. Lando Norris (GBR/McLaren) +15,599
6. Liam Lawson (NZL/Red Bull) +25,828
7. Oscar Piastri (AUS/McLaren) +37,181
8. Pierre Gasly (FRA/Alpine) +43,612
9. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) +45,881
10. Franco Colapinto (ARG/Alpine) +49,500
1. Charles Leclerc (MON/Ferrari)
2. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) +0,721
3. Max Verstappen (NED/Red Bull) +8,139
4. George Russell (GBR/Mercedes) +11,646
5. Lando Norris (GBR/McLaren) +15,599
6. Liam Lawson (NZL/Red Bull) +25,828
7. Oscar Piastri (AUS/McLaren) +37,181
8. Pierre Gasly (FRA/Alpine) +43,612
9. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) +45,881
10. Franco Colapinto (ARG/Alpine) +49,500
20
Antonelli je naďalej v jednej sekunde od vedúceho Leclerca. Talianova tvrdá sada je o 14 kôl čerstvejšia.
18
Komisári už vyšetrujú súboj Sainza s Alonsom.
18
Zaujímavosťou je, že všetci piloti okrem Alonsa a Russella majú momentálne tvrdé pneumatiky. Španiel je na mäkkých a Brit na stredne tvrdých.
17
Na čele tak máme Leclerca, ktorý, ale v boxoch nebol. V boxoch, ale bol Antonelli, ktorý je momentálne najrýchlejším pilotom na trati a je len otázkou času, kým Talian preberie vedenie.
16
Obrovské zaváhanie v boxoch McLarenu, ktorý mal problémy s odmontovaním Norrisovej pravej prednej pneumatiky! Navyše Brit prišiel do boxov už po konci virtuálneho safety caru a tak či tak by prišiel o líderskú pozíciu. Norris sa, ale vďaka zaváhaniu svojich mechanikov prepadol až na 5. miesto!
15
Mechanici Astonu využili virtuálny safety car na výmenu Alonsovho predného krídla.
15
Virtuálny safety car! Okamžite ho využíva Antonelli, no Norris a Leclerc zostávajú na trati! Zastavujú postupne aj Verstappen a Russell.
14
Žltá vlajka! Mimo trate je Lance Stroll, ktorý hlási problémy s brzdami. Prichádzame tak o druhý monopost.
14
Lindbladov údajný incident zostane bez trestu.
13
Sainz zavrel Alonsa, ktorý si tak poškodil svoje predné krídlo! Veľmi nevydarené preteky jazdca Williamsu, ktorý na štarte zavinil aj incident s Tsunodom.
13
Norris navýšil svoj náskok na 6 sekúnd.
12
Komisári vyšetrujú údajný incident Lindblada pod žltou vlajkou.
12
Piastri s poškodeným predným krídlom sťahuje Lindblada.
11
Momentálne prebieha aj domáci súboj Sainza s Alonsom, no len o 17. miesto.
Poradie po 10. kole
1. Lando Norris (GBR/McLaren)
2. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) +5,779
3. Max Verstappen (NED/Red Bull) +11,466
4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +13,350
5. George Russell (GBR/Mercedes) +15,457
6. Liam Lawson (NZL/Red Bull) +30,132
7. Franco Colapinto (ARG/Alpine) +32,847
8. Arvid Lindblad (GBR/RB) +33,836
9. Oscar Piastri (AUS/McLaren) +34,270
10. Esteban Ocon (FRA/Haas) +35,239
1. Lando Norris (GBR/McLaren)
2. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) +5,779
3. Max Verstappen (NED/Red Bull) +11,466
4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +13,350
5. George Russell (GBR/Mercedes) +15,457
6. Liam Lawson (NZL/Red Bull) +30,132
7. Franco Colapinto (ARG/Alpine) +32,847
8. Arvid Lindblad (GBR/RB) +33,836
9. Oscar Piastri (AUS/McLaren) +34,270
10. Esteban Ocon (FRA/Haas) +35,239
10
Colapinto bol predbehnutý Lawsonom a zároveň sa naňho dotiahol Lindblad.
10
Lawson naháňa šiesteho Colapinta.
9
Norris ešte vylepšil svoje predchádzajúce najrýchlejšie kolo.
Z opakovaných záberov zo štartu sme sa dozvedeli, že Piastri dvakrát narazil do Russella a sám si tak poškodil predné krídlo. Sainz to napálil do Tsunodu, no potrestaný za to nebude.
7
Lewis Hamilton prichádza do boxov a odstupuje z pretekov. Prichádzame tak o prvý monopost.
7
Hamilton už dostal čiernobielu vlajku za limity trate a medzičasom sa prepadol na úplne posledné miesto.
6
Najrýchlejším mužom na trati je momentálne Norris, ktorý vedie pred Antonellim už o 4 sekundy.
6
Hamilton s veľkým výletom mimo trať a prepadnutím na 10. miesto. Brit bude jednoznačne nútený odstúpiť, no naďalej zostáva na trati.
Poradie po 5. kole
1. Lando Norris (GBR/McLaren)
2. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) +4,142
3. Max Verstappen (NED/Red Bull) +8,590
4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +11,084
5. George Russell (GBR/Mercedes) +12,903
6. Franco Colapinto (ARG/Alpine) +17,389
7. Liam Lawson (NZL/Red Bull) +18,316
8. Arvid Lindblad (GBR/RB) +19,311
9. Oscar Piastri (AUS/McLaren) +20,435
10. Esteban Ocon (FRA/Haas) +21,872
1. Lando Norris (GBR/McLaren)
2. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) +4,142
3. Max Verstappen (NED/Red Bull) +8,590
4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +11,084
5. George Russell (GBR/Mercedes) +12,903
6. Franco Colapinto (ARG/Alpine) +17,389
7. Liam Lawson (NZL/Red Bull) +18,316
8. Arvid Lindblad (GBR/RB) +19,311
9. Oscar Piastri (AUS/McLaren) +20,435
10. Esteban Ocon (FRA/Haas) +21,872
5
Ferrari využilo tímovú réžiu a Leclerc sa tak poľahky dostal cez Hamiltona.
5
Hamilton má skutočne problém s brzdami a okamžite to využil Verstappen, ktorý si polepšil o jednu pozíciu.
4
Komisári začínajú vyšetrovať súboj Sainza a Tsunodu z prvého kola. Zároveň Hamilton hlási problémy s brzdovým pedálom a zdá sa, že tak prídeme o prvý monopost, keďže v tomto prípade by to Brit musel odstaviť.
4
Verstappen napokon poslúchol a pustil pred seba Antonelliho a Hamiltona. Využiť sa to snaží aj Leclerc, ktorý sa mu vďaka tomu výrazne priblížil.
4
Verstappen dostáva pokyn vrátiť pozíciu Hamiltonovi, no Holanďan sa už dostal cez Antonelliho, ktorého by tak musel pustiť taktiež.
3
Piastri má výrazne poškodené predné krídlo a práve on by mohol byť dôvodom žltej vlajky z prvého kola. Hamilton zároveň dostáva informáciu, že jeho monopost je v poriadku.
2
Hamilton hlási, že údajne trafil bariéru a žiada svoj tím o kontrolu svojho auta.
Poradie po 1. kole
1. Lando Norris (GBR/McLaren)
2. Max Verstappen (NED/Red Bull) +1,266
3. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) +1,856
4. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) +2,380
5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +3,079
6. George Russell (GBR/Mercedes) +3,502
7. Franco Colapinto (ARG/Alpine) +4,662
8. Liam Lawson (NZL/Red Bull) +5,255
9. Arvid Lindblad (GBR/RB) +5,609
10. Oscar Piastri (AUS/McLaren) +6,396
1. Lando Norris (GBR/McLaren)
2. Max Verstappen (NED/Red Bull) +1,266
3. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) +1,856
4. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) +2,380
5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +3,079
6. George Russell (GBR/Mercedes) +3,502
7. Franco Colapinto (ARG/Alpine) +4,662
8. Liam Lawson (NZL/Red Bull) +5,255
9. Arvid Lindblad (GBR/RB) +5,609
10. Oscar Piastri (AUS/McLaren) +6,396
1
Na trati sme mali žltú vlajku, no zatiaľ nevieme prečo. Všetci piloti nám totiž pokračujú.
1
Norris sa okamžite snažil zablokovať Antonelliho, no Talian bol napokon vytlačený mimo trate. Do súboja tejto dvojice sa pridal aj Verstappen, ktorý sa dostal cez Antonelliho na druhé miesto.
Závod práve odštartoval.
Piloti mieria do zahrievacieho kola.
Tímy rozdeľujú stratégie. Norris a Antonelli odštartujú na stredne tvrdých pneumatikách. Verstappen a Hamilton to skúsia na mäkkých. Väčšina pilotov zvolila tvrdé pneumatiky.
Oproti kvalifikácii dochádza k dvom zmenám: Carlos Sainz pre blokovanie Valtteriho Bottasa prišiel o tri priečky, preto sa prepadne zo sedemnásteho miesta na dvadsiate.
Ollie Bearman bude štartovať z boxovej uličky. Haas mu nasadil celkom nový monokok a k nemu pribalil aj novú pohonnú jednotku.
Ollie Bearman bude štartovať z boxovej uličky. Haas mu nasadil celkom nový monokok a k nemu pribalil aj novú pohonnú jednotku.
Postavenie na štarte
1. rad: Lando Norris (GBR/McLaren), Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
2. rad: Max Verstappen (NED/Red Bull), Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
3. rad: Charles Leclerc (MON/Ferrari), George Russell (GBR/Mercedes)
4. rad: Oscar Piastri (AUS/McLaren), Liam Lawson (NZL/Red Bull)
5. rad: Franco Colapinto (ARG/Alpine), Arvid Lindblad (GBR/RB)
6. rad: Nico Hülkenberg (GER/Audi), Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
7. rad: Esteban Ocon (FRA/Haas), Pierre Gasly (FRA/Alpine)
8. rad: Júki Cunoda (JPN/RB), Alexander Albon (THA/Williams)
9. rad: Carlos Sainz (ESP/Williams), Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)
10. rad: Sergio Pérez (MEX/Cadillac), Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
11. rad: Oliver Bearman (GBR/Haas), Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
1. rad: Lando Norris (GBR/McLaren), Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
2. rad: Max Verstappen (NED/Red Bull), Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
3. rad: Charles Leclerc (MON/Ferrari), George Russell (GBR/Mercedes)
4. rad: Oscar Piastri (AUS/McLaren), Liam Lawson (NZL/Red Bull)
5. rad: Franco Colapinto (ARG/Alpine), Arvid Lindblad (GBR/RB)
6. rad: Nico Hülkenberg (GER/Audi), Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
7. rad: Esteban Ocon (FRA/Haas), Pierre Gasly (FRA/Alpine)
8. rad: Júki Cunoda (JPN/RB), Alexander Albon (THA/Williams)
9. rad: Carlos Sainz (ESP/Williams), Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)
10. rad: Sergio Pérez (MEX/Cadillac), Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
11. rad: Oliver Bearman (GBR/Haas), Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
Pohár jazdcov
1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 267 b
2. George Russell (GBR/Mercedes) 201 b
3. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 191 b
4. Lando Norris (GBR/McLaren) 171 b
5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 155 b
6. Max Verstappen (NED/Red Bull) 127 b
7. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 116 b
8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 71 b
9. Liam Lawson (NZL/Red Bull) 51 b
10. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 41 b
11. Arvid Lindblad (GBR/RB) 29 b
12. Franco Colapinto (ARG/Alpine) 21 b
13. Oliver Bearman (GBR/Haas) 18 b
14. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 10 b
15. Nico Hülkenberg (GER/Audi) 6 b
16. Carlos Sainz (ESP/Williams) 6 b
17. Alexander Albon (THA/Williams) 5 b
18. Esteban Ocon (FRA/Haas) 3 b
19. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 3 b
20. Júki Cunoda (JPN/RB) 1 b
21. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac) 0 b
22. Sergio Pérez (MEX/Cadillac) 0 b
1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 267 b
2. George Russell (GBR/Mercedes) 201 b
3. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 191 b
4. Lando Norris (GBR/McLaren) 171 b
5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 155 b
6. Max Verstappen (NED/Red Bull) 127 b
7. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 116 b
8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 71 b
9. Liam Lawson (NZL/Red Bull) 51 b
10. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 41 b
11. Arvid Lindblad (GBR/RB) 29 b
12. Franco Colapinto (ARG/Alpine) 21 b
13. Oliver Bearman (GBR/Haas) 18 b
14. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 10 b
15. Nico Hülkenberg (GER/Audi) 6 b
16. Carlos Sainz (ESP/Williams) 6 b
17. Alexander Albon (THA/Williams) 5 b
18. Esteban Ocon (FRA/Haas) 3 b
19. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 3 b
20. Júki Cunoda (JPN/RB) 1 b
21. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac) 0 b
22. Sergio Pérez (MEX/Cadillac) 0 b
Pohár konštruktérov
1. Mercedes (GER) 468 b
2. Ferrari (ITA) 346 b
3. McLaren (GBR) 287 b
4. Red Bull (AUT) 204 b
5. Racing Bulls (ITA) 75 b
6. Alpine (FRA) 62 b
7. Haas (USA) 21 b
8. Audi (SUI) 16 b
9. Williams (GBR) 11 b
10. Aston Martin (GBR) 3 b
11. Cadillac (USA) 0 b
1. Mercedes (GER) 468 b
2. Ferrari (ITA) 346 b
3. McLaren (GBR) 287 b
4. Red Bull (AUT) 204 b
5. Racing Bulls (ITA) 75 b
6. Alpine (FRA) 62 b
7. Haas (USA) 21 b
8. Audi (SUI) 16 b
9. Williams (GBR) 11 b
10. Aston Martin (GBR) 3 b
11. Cadillac (USA) 0 b
Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu z Veľkej ceny Španielska.
Z pole position do dnešných pretekov odštartuje Lando Norris, ktorý včera tesne zdolal lídra šampionátu Kimiho Antonelliho. Tretie miesto na štarte patrí Maxovi Verstappenovi.
Čakajú nás tak veľmi pravdepodobne zaujímavé preteky, kde by sa do bitky o víťazstvo mohli zapojiť štyri tímy!
Z pole position do dnešných pretekov odštartuje Lando Norris, ktorý včera tesne zdolal lídra šampionátu Kimiho Antonelliho. Tretie miesto na štarte patrí Maxovi Verstappenovi.
Čakajú nás tak veľmi pravdepodobne zaujímavé preteky, kde by sa do bitky o víťazstvo mohli zapojiť štyri tímy!
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 15:00.