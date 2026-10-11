    ONLINE: Veľká cena Singapuru dnes, formula 1 LIVE (F1 2026)

    Veľká cena Singapuru 2026: Online prenos z pretekov Formuly 1.
    Veľká cena Singapuru 2026: Online prenos z pretekov Formuly 1. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|11. okt 2026 o 11:00
    ShareTweet0

    Sledujte spolu s nami online prenos z pretekov Veľkej ceny Singapuru v rámci seriálu formula 1 (F1).

    Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe Veľká cena Singapuru.

    Z pole position vyštartuje Max Verstappen, ktorý ovládol kvalifikáciu pred Charlesom Leclercom a Lewisom Hamiltonom.

    Kde sledovať VC Singapuru v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Veľká cena Singapuru 2026 (formula 1, F1, preteky, výsledky, nedeľa, naživo)

    Formula 1  2026
    11.10.2026 o 14:00
    Veľká cena Singapúru
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Prenos
    Postavenie na štarte

    1. rad: Max Verstappen (NED/Red Bull), Charles Leclerc (MON/Ferrari)
    2. rad: Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
    3. rad: Lando Norris (GBR/McLaren), Oscar Piastri (AUS/McLaren)
    4. rad: Pierre Gasly (FRA/Alpine), Liam Lawson (NZL/RB)
    5. rad: Arvid Lindblad (GBR/RB), Nico Hülkenberg (GER/Audi)
    6. rad: Oliver Bearman (GBR/Haas), Esteban Ocon (FRA/Haas)
    7. rad: Carlos Sainz (ESP/Williams), Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
    8. rad: Franco Colapinto (ARG/Alpine), Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)
    9. rad: Alexander Albon (THA/Williams), Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
    10. rad: Sergio Pérez (MEX/Cadillac), Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
    11. rad: Isack Hadjar (FRA/Red Bull), George Russell (GBR/Mercedes)
    Pohár jazdcov

    1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 325 b
    2. George Russell (GBR/Mercedes) 236 b
    3. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 221 b
    4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 197 b
    5. Max Verstappen (NED/Red Bull) 196 b
    6. Lando Norris (GBR/McLaren) 189 b
    7. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 128 b
    8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 96 b
    9. Liam Lawson (NZL/RB) 69 b
    10. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 41 b
    11. Arvid Lindblad (GBR/RB) 38 b
    12. Franco Colapinto (ARG/Alpine) 27 b
    13. Oliver Bearman (GBR/Haas) 23 b
    14. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 10 b
    15. Nico Hülkenberg (GER/Audi) 9 b
    16. Esteban Ocon (FRA/Haas) 7 b
    17. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 7 b
    18. Carlos Sainz (ESP/Williams) 7 b
    19. Alexander Albon (THA/Williams) 5 b
    20. Júki Cunoda (JPN) 1 b
    21. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac) 0 b
    22. Sergio Pérez (MEX/Cadillac) 0 b
    23. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 0 b
    Pohár konštruktérov

    1. Mercedes (GER) 561 b
    2. Ferrari (ITA) 418 b
    3. McLaren (GBR) 317 b
    4. Red Bull (AUT) 306 b
    5. Racing Bulls (ITA) 94 b
    6. Alpine (FRA) 68 b
    7. Haas (USA) 27 b
    8. Audi (SUI) 17 b
    9. Williams (GBR) 12 b
    10. Aston Martin (GBR) 7 b
    11. Cadillac (USA) 0 b
    Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu z Veľkej ceny Singapúru.

    Max Verstappen tento víkend kraľuje Singapúru, keď po víťazstvách v šprintovej kvalifikácii a následne aj v šprinte ovládol aj včerajšiu kvalifikáciu a vyštartuje tak z pole position. V prvom rade ho doplní Charles Leclerc. Z tretieho miesta odštartuje Lewis Hamilton.

    George Russell odštartuje po výmene komponentov až z chvosta poľa a Kimi Antonelli tak bude mať ideálnu príležitosť navýšiť svoj náskok na čele šampionátu.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 14:00.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Formula 1

    Veľká cena Singapuru 2026: Online prenos z pretekov Formuly 1.online
    Veľká cena Singapuru 2026: Online prenos z pretekov Formuly 1.online
    ONLINE: Veľká cena Singapuru dnes, formula 1 LIVE (F1 2026)
    dnes 11:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»ONLINE: Veľká cena Singapuru dnes, formula 1 LIVE (F1 2026)