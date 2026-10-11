ONLINE: Veľká cena Singapuru dnes, formula 1 LIVE (F1 2026)

Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe Veľká cena Singapuru.
- Formula 1 (F1) - Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Prehľad všetkých veľkých cien (+ mapy tratí)
Z pole position vyštartuje Max Verstappen, ktorý ovládol kvalifikáciu pred Charlesom Leclercom a Lewisom Hamiltonom.
Kde sledovať VC Singapuru v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Veľká cena Singapuru 2026 (formula 1, F1, preteky, výsledky, nedeľa, naživo)
Formula 1 2026
11.10.2026 o 14:00
Veľká cena Singapúru
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minúta
Plánovaný
Prenos
Postavenie na štarte
1. rad: Max Verstappen (NED/Red Bull), Charles Leclerc (MON/Ferrari)
2. rad: Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
3. rad: Lando Norris (GBR/McLaren), Oscar Piastri (AUS/McLaren)
4. rad: Pierre Gasly (FRA/Alpine), Liam Lawson (NZL/RB)
5. rad: Arvid Lindblad (GBR/RB), Nico Hülkenberg (GER/Audi)
6. rad: Oliver Bearman (GBR/Haas), Esteban Ocon (FRA/Haas)
7. rad: Carlos Sainz (ESP/Williams), Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
8. rad: Franco Colapinto (ARG/Alpine), Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)
9. rad: Alexander Albon (THA/Williams), Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
10. rad: Sergio Pérez (MEX/Cadillac), Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
11. rad: Isack Hadjar (FRA/Red Bull), George Russell (GBR/Mercedes)
1. rad: Max Verstappen (NED/Red Bull), Charles Leclerc (MON/Ferrari)
2. rad: Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
3. rad: Lando Norris (GBR/McLaren), Oscar Piastri (AUS/McLaren)
4. rad: Pierre Gasly (FRA/Alpine), Liam Lawson (NZL/RB)
5. rad: Arvid Lindblad (GBR/RB), Nico Hülkenberg (GER/Audi)
6. rad: Oliver Bearman (GBR/Haas), Esteban Ocon (FRA/Haas)
7. rad: Carlos Sainz (ESP/Williams), Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
8. rad: Franco Colapinto (ARG/Alpine), Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)
9. rad: Alexander Albon (THA/Williams), Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
10. rad: Sergio Pérez (MEX/Cadillac), Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
11. rad: Isack Hadjar (FRA/Red Bull), George Russell (GBR/Mercedes)
Pohár jazdcov
1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 325 b
2. George Russell (GBR/Mercedes) 236 b
3. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 221 b
4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 197 b
5. Max Verstappen (NED/Red Bull) 196 b
6. Lando Norris (GBR/McLaren) 189 b
7. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 128 b
8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 96 b
9. Liam Lawson (NZL/RB) 69 b
10. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 41 b
11. Arvid Lindblad (GBR/RB) 38 b
12. Franco Colapinto (ARG/Alpine) 27 b
13. Oliver Bearman (GBR/Haas) 23 b
14. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 10 b
15. Nico Hülkenberg (GER/Audi) 9 b
16. Esteban Ocon (FRA/Haas) 7 b
17. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 7 b
18. Carlos Sainz (ESP/Williams) 7 b
19. Alexander Albon (THA/Williams) 5 b
20. Júki Cunoda (JPN) 1 b
21. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac) 0 b
22. Sergio Pérez (MEX/Cadillac) 0 b
23. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 0 b
1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 325 b
2. George Russell (GBR/Mercedes) 236 b
3. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 221 b
4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 197 b
5. Max Verstappen (NED/Red Bull) 196 b
6. Lando Norris (GBR/McLaren) 189 b
7. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 128 b
8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 96 b
9. Liam Lawson (NZL/RB) 69 b
10. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 41 b
11. Arvid Lindblad (GBR/RB) 38 b
12. Franco Colapinto (ARG/Alpine) 27 b
13. Oliver Bearman (GBR/Haas) 23 b
14. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 10 b
15. Nico Hülkenberg (GER/Audi) 9 b
16. Esteban Ocon (FRA/Haas) 7 b
17. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 7 b
18. Carlos Sainz (ESP/Williams) 7 b
19. Alexander Albon (THA/Williams) 5 b
20. Júki Cunoda (JPN) 1 b
21. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac) 0 b
22. Sergio Pérez (MEX/Cadillac) 0 b
23. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 0 b
Pohár konštruktérov
1. Mercedes (GER) 561 b
2. Ferrari (ITA) 418 b
3. McLaren (GBR) 317 b
4. Red Bull (AUT) 306 b
5. Racing Bulls (ITA) 94 b
6. Alpine (FRA) 68 b
7. Haas (USA) 27 b
8. Audi (SUI) 17 b
9. Williams (GBR) 12 b
10. Aston Martin (GBR) 7 b
11. Cadillac (USA) 0 b
1. Mercedes (GER) 561 b
2. Ferrari (ITA) 418 b
3. McLaren (GBR) 317 b
4. Red Bull (AUT) 306 b
5. Racing Bulls (ITA) 94 b
6. Alpine (FRA) 68 b
7. Haas (USA) 27 b
8. Audi (SUI) 17 b
9. Williams (GBR) 12 b
10. Aston Martin (GBR) 7 b
11. Cadillac (USA) 0 b
Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu z Veľkej ceny Singapúru.
Max Verstappen tento víkend kraľuje Singapúru, keď po víťazstvách v šprintovej kvalifikácii a následne aj v šprinte ovládol aj včerajšiu kvalifikáciu a vyštartuje tak z pole position. V prvom rade ho doplní Charles Leclerc. Z tretieho miesta odštartuje Lewis Hamilton.
George Russell odštartuje po výmene komponentov až z chvosta poľa a Kimi Antonelli tak bude mať ideálnu príležitosť navýšiť svoj náskok na čele šampionátu.
Max Verstappen tento víkend kraľuje Singapúru, keď po víťazstvách v šprintovej kvalifikácii a následne aj v šprinte ovládol aj včerajšiu kvalifikáciu a vyštartuje tak z pole position. V prvom rade ho doplní Charles Leclerc. Z tretieho miesta odštartuje Lewis Hamilton.
George Russell odštartuje po výmene komponentov až z chvosta poľa a Kimi Antonelli tak bude mať ideálnu príležitosť navýšiť svoj náskok na čele šampionátu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 14:00.