    ONLINE: Veľká cena Azerbajdžanu dnes, formula 1 LIVE (F1 2026)

    Veľká cena Azerbajdžanu 2026: Online prenos z pretekov Formuly 1.
    Veľká cena Azerbajdžanu 2026: Online prenos z pretekov Formuly 1. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|26. sep 2026 o 10:00
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    Sledujte spolu s nami online prenos z pretekov Veľkej ceny Azerbajdžanu v rámci seriálu formula 1 (F1).

    Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, netradične v sobotu je na programe Veľká cena Azerbajdžanu.

    Z pole position vyštartuje Brit George Russell na Mercedese, ktorý vyhral piatkovú kvalifikáciu pred Leclercom a Piastrim.

    Kde sledovať VC Azerbajdžanu v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Veľká cena Azerbajdžanu 2026 (formula 1, F1, preteky, výsledky, sobota, naživo)

    Formula 1  2026
    26.09.2026 o 13:00
    Veľká cena Azerbajdžanu
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    minúta
    Plánovaný
    Prenos
    Postavenie na štarte

    1. rad: George Russell (GBR/Mercedes), Charles Leclerc (MON/Ferrari)
    2. rad: Oscar Piastri (AUS/McLaren), Isack Hadjar (FRA/Red Bull)
    3. rad: Lando Norris (GBR/McLaren), Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
    4. rad: Pierre Gasly (FRA/Alpine), Max Verstappen (NED/Red Bull)
    5. rad: Carlos Sainz (ESP/Williams), Franco Colapinto (ARG/Alpine)
    6. rad: Oliver Bearman (GBR/Haas), Liam Lawson (NZL/Red Bull)
    7. rad: Alexander Albon (THA/Williams), Esteban Ocon (FRA/Haas)
    8. rad: Arvid Lindblad (GBR/RB), Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
    9. rad: Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), Nico Hülkenberg (GER/Audi)
    10. rad: Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), Sergio Pérez (MEX/Cadillac)
    11. rad: Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
    Pohár jazdcov

    1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 292 b
    2. George Russell (GBR/Mercedes) 211 b
    3. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 191 b
    4. Lando Norris (GBR/McLaren) 186 b
    5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 167 b
    6. Max Verstappen (NED/Red Bull) 145 b
    7. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 120 b
    8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 71 b
    9. Liam Lawson (NZL/Red Bull) 59 b
    10. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 41 b
    11. Arvid Lindblad (GBR/RB) 31 b
    12. Franco Colapinto (ARG/Alpine) 27 b
    13. Oliver Bearman (GBR/Haas) 18 b
    14. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 10 b
    15. Nico Hülkenberg (GER/Audi) 7 b
    16. Carlos Sainz (ESP/Williams) 6 b
    17. Alexander Albon (THA/Williams) 5 b
    18. Esteban Ocon (FRA/Haas) 3 b
    19. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 3 b
    20. Júki Cunoda (JPN/RB) 1 b
    21. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac) 0 b
    22. Sergio Pérez (MEX/Cadillac) 0 b
    23. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 0 b
    Pohár konštruktérov

    1. Mercedes (GER) 503 b
    2. Ferrari (ITA) 358 b
    3. McLaren (GBR) 306 b
    4. Red Bull (AUT) 230 b
    5. Racing Bulls (ITA) 77 b
    6. Alpine (FRA) 68 b
    7. Haas (USA) 21 b
    8. Audi (SUI) 17 b
    9. Williams (GBR) 11 b
    10. Aston Martin (GBR) 3 b
    11. Cadillac (USA) 0 b
    Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu z Veľkej ceny Azerbajdžanu.

    Veľká cena nás kvôli azerbajdžanskému sviatku čaká netradične už v sobotu. Včerajšiu kvalifikáciu ovládol suverénnym spôsobom George Russell. Najbližšie mu boli Charles Leclerc a Oscar Piastri, no obaja stratili viac ako osem desatín sekundy! Svojim výkonom rozhodne zaujal aj Isack Hadjar, ktorý po svojom návrate po zranení zdolal dokonca aj svojho tímového kolegu a vyštartuje zo skvelého štvrtého miesta.

    Kam to po nešťastnom incidente v prvej časti kvalifikácie vytiahne zo 16. miesta Kimi Antonelli? A podarí sa vylepšiť 8. miesto Maxovi Verstappenovi? To všetko sa dozvieme už o pár hodín.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 13:00.

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    Veľká cena Azerbajdžanu 2026: Online prenos z pretekov Formuly 1.online
    Veľká cena Azerbajdžanu 2026: Online prenos z pretekov Formuly 1.online
    ONLINE: Veľká cena Azerbajdžanu dnes, formula 1 LIVE (F1 2026)
    dnes 10:00
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