Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe predposledná Veľká cena Kataru.
- Formula 1 (F1) - Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Prehľad všetkých veľkých cien (+ mapy tratí)
Z pole position odštartuje George Russel na Mercedese, vedľa neho bude v prvej rade jeho tímový kolega a už istý majster sveta Andrea Kimi Antonelli.
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Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Veľká cena Kataru 2026 dnes LIVE (formula 1, F1, preteky, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Formula 1 2026
29.11.2026 o 17:00
Veľká cena Kataru
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prenos
Postavenie na štarte
1. rad: George Russell (GBR/Mercedes), Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
2. rad: Lando Norris (GBR/McLaren), Oscar Piastri (AUS/McLaren)
3. rad: Isack Hadjar (FRA/Red Bull), Max Verstappen (NED/Red Bull)
4. rad: Charles Leclerc (MON/Ferrari), Arvid Lindblad (GBR/RB)
5. rad: Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), Liam Lawson (NZL/RB)
6. rad: Oliver Bearman (GBR/Haas), Pierre Gasly (FRA/Alpine)
7. rad: Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), Franco Colapinto (ARG/Alpine)
8. rad: Rafael Camara (BRA/Haas), Nico Hülkenberg (GER/Audi)
9. rad: Carlos Sainz (ESP/Williams), Alexander Albon (THA/Williams)
10. rad: Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
11. rad: Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), Sergio Pérez (MEX/Cadillac)
1. rad: George Russell (GBR/Mercedes), Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
2. rad: Lando Norris (GBR/McLaren), Oscar Piastri (AUS/McLaren)
3. rad: Isack Hadjar (FRA/Red Bull), Max Verstappen (NED/Red Bull)
4. rad: Charles Leclerc (MON/Ferrari), Arvid Lindblad (GBR/RB)
5. rad: Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), Liam Lawson (NZL/RB)
6. rad: Oliver Bearman (GBR/Haas), Pierre Gasly (FRA/Alpine)
7. rad: Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), Franco Colapinto (ARG/Alpine)
8. rad: Rafael Camara (BRA/Haas), Nico Hülkenberg (GER/Audi)
9. rad: Carlos Sainz (ESP/Williams), Alexander Albon (THA/Williams)
10. rad: Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
11. rad: Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), Sergio Pérez (MEX/Cadillac)
Pohár konštruktérov
1. Mercedes (GER) 666 b
2. Ferrari (ITA) 519 b
3. Red Bull (AUT) 440 b
4. McLaren (GBR) 431 b
5. Racing Bulls (ITA) 112 b
6. Alpine (FRA) 87 b
7. Haas (USA) 31 b
8. Audi (SUI) 28 b
9. Williams (GBR) 16 b
10. Aston Martin (GBR) 7 b
11. Cadillac (USA) 0 b
1. Mercedes (GER) 666 b
2. Ferrari (ITA) 519 b
3. Red Bull (AUT) 440 b
4. McLaren (GBR) 431 b
5. Racing Bulls (ITA) 112 b
6. Alpine (FRA) 87 b
7. Haas (USA) 31 b
8. Audi (SUI) 28 b
9. Williams (GBR) 16 b
10. Aston Martin (GBR) 7 b
11. Cadillac (USA) 0 b
Pohár jazdcov
1. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 402 b
2. Max Verstappen (NED) 304 b
3. Lewis Hamilton (GBR) 267 b
4. George Russell (GBR) 264 b
5. Lando Norris (GBR) 264 b
6. Charles Leclerc (MON) 250 b
7. Oscar Piastri (AUS) 167 b
8. Isack Hadjar (FRA) 122 b
9. Liam Lawson (NZL) 89 b
10. Pierre Gasly (FRA) 52 b
11. Arvid Lindblad (GBR) 38 b
12. Franco Colapinto (ARG) 35 b
13. Oliver Bearman (GBR) 23 b
14. Gabriel Bortoleto (BRA) 14 b
15. Nico Hülkenberg (GER) 14 b
16. Carlos Sainz (ESP) 11 b
17. Esteban Ocon (FRA) 7 b
18. Fernando Alonso (ESP) 7 b
19. Alexander Albon (THA) 5 b
20. Júki Cunoda (JPN) 1 b
21. Rjo Hirakawa (JPN) 1 b
22. Valtteri Bottas (FIN) 0 b
23. Lance Stroll (CAN) 0 b
24. Sergio Pérez (MEX) 0 b
25. Rafael Camara (BRA) 0 b
1. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 402 b
2. Max Verstappen (NED) 304 b
3. Lewis Hamilton (GBR) 267 b
4. George Russell (GBR) 264 b
5. Lando Norris (GBR) 264 b
6. Charles Leclerc (MON) 250 b
7. Oscar Piastri (AUS) 167 b
8. Isack Hadjar (FRA) 122 b
9. Liam Lawson (NZL) 89 b
10. Pierre Gasly (FRA) 52 b
11. Arvid Lindblad (GBR) 38 b
12. Franco Colapinto (ARG) 35 b
13. Oliver Bearman (GBR) 23 b
14. Gabriel Bortoleto (BRA) 14 b
15. Nico Hülkenberg (GER) 14 b
16. Carlos Sainz (ESP) 11 b
17. Esteban Ocon (FRA) 7 b
18. Fernando Alonso (ESP) 7 b
19. Alexander Albon (THA) 5 b
20. Júki Cunoda (JPN) 1 b
21. Rjo Hirakawa (JPN) 1 b
22. Valtteri Bottas (FIN) 0 b
23. Lance Stroll (CAN) 0 b
24. Sergio Pérez (MEX) 0 b
25. Rafael Camara (BRA) 0 b
Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu z Veľkej ceny Kataru.
Čakajú nás predposledné preteky sezóny. Včera sme videli kvalifikačné double Mercedesu. George Russell zdolal svojho tímového kolegu Kimiho Antonelliho. Obaja tak aj dnes budú patriť k najväčším adeptom na víťazstvo. Dokáže McLaren alebo Red Bull zamiešať karty alebo to bude rovnako ako včera súboj medzi pilotmi Strieborných šípov?
Čakajú nás predposledné preteky sezóny. Včera sme videli kvalifikačné double Mercedesu. George Russell zdolal svojho tímového kolegu Kimiho Antonelliho. Obaja tak aj dnes budú patriť k najväčším adeptom na víťazstvo. Dokáže McLaren alebo Red Bull zamiešať karty alebo to bude rovnako ako včera súboj medzi pilotmi Strieborných šípov?
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 17:00.