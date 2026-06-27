ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Rakúska 2026 dnes, formula 1 LIVE (F1)

Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, na programe je Veľká cena Rakúska.
- Formula 1 (F1) - Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Prehľad všetkých veľkých cien (+ mapy tratí)
Po úvodných troch tréningoch je na programe kvalifikácia, ktorá rozhodne o držiteľovi pole position pre samotné nedeľňajšie preteky na okruhu v Spielbergu.
F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na Veľkú cenu Rakúska 2026 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Formula 1 2026
27.06.2026 o 16:00
Kvalifikácia na Veľkú ceny Rakúska
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu z Kvalifikácie na Veľkú cenu Rakúska.
Piatkové tréningy ovládli Mercedesy a dnes tak budeme sledovať či najrýchlejšie tempo potvrdia aj v dnešnej kvalifikácii. V Monaku sa naposledy z pole position tešil George Russell, podarí sa mu na ňu nadviazať alebo sa bude tešiť niekto iný?
Piatkové tréningy ovládli Mercedesy a dnes tak budeme sledovať či najrýchlejšie tempo potvrdia aj v dnešnej kvalifikácii. V Monaku sa naposledy z pole position tešil George Russell, podarí sa mu na ňu nadviazať alebo sa bude tešiť niekto iný?
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 16:00.