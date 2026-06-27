    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Rakúska 2026 dnes, formula 1 LIVE (F1)

    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Rakúska 2026 formuly 1.
    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Rakúska 2026 formuly 1. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|27. jún 2026 o 13:00
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z kvalifikácie na Veľkú cenu Rakúska 2026 v rámci seriálu formula 1 (F1).

    Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, na programe je Veľká cena Rakúska.

    Po úvodných troch tréningoch je na programe kvalifikácia, ktorá rozhodne o držiteľovi pole position pre samotné nedeľňajšie preteky na okruhu v Spielbergu.

    F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na Veľkú cenu Rakúska 2026 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)

    Formula 1  2026
    27.06.2026 o 16:00
    Kvalifikácia na Veľkú ceny Rakúska
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Prenos
    Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu z Kvalifikácie na Veľkú cenu Rakúska.

    Piatkové tréningy ovládli Mercedesy a dnes tak budeme sledovať či najrýchlejšie tempo potvrdia aj v dnešnej kvalifikácii. V Monaku sa naposledy z pole position tešil George Russell, podarí sa mu na ňu nadviazať alebo sa bude tešiť niekto iný?
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 16:00.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Rakúska 2026 formuly 1.online
    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Rakúska 2026 formuly 1.online
    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Rakúska 2026 dnes, formula 1 LIVE (F1)
    dnes 13:00
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