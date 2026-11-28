Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe predposledná Veľká cena Kataru.
- Formula 1 (F1) - Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Prehľad všetkých veľkých cien (+ mapy tratí)
Najskôr však pretekárov čaká kvalifikácia, ktorá rozhodne o držiteľovi pole position.
Kde sledovať F1 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na Veľkú cenu Kataru 2026 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Formula 1 2026
28.11.2026 o 19:00
Kvalifikácia na VC Kataru
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prenos
Pohár konštruktérov
1. Mercedes (GER) 666 b
2. Ferrari (ITA) 519 b
3. Red Bull (AUT) 440 b
4. McLaren (GBR) 431 b
5. Racing Bulls (ITA) 112 b
6. Alpine (FRA) 87 b
7. Haas (USA) 31 b
8. Audi (SUI) 28 b
9. Williams (GBR) 16 b
10. Aston Martin (GBR) 7 b
11. Cadillac (USA) 0 b
1. Mercedes (GER) 666 b
2. Ferrari (ITA) 519 b
3. Red Bull (AUT) 440 b
4. McLaren (GBR) 431 b
5. Racing Bulls (ITA) 112 b
6. Alpine (FRA) 87 b
7. Haas (USA) 31 b
8. Audi (SUI) 28 b
9. Williams (GBR) 16 b
10. Aston Martin (GBR) 7 b
11. Cadillac (USA) 0 b
Pohár jazdcov
1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 402 b
2. Max Verstappen (NED/Red Bull) 304 b
3. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 267 b
4. George Russell (GBR/Mercedes) 264 b
5. Lando Norris (GBR/McLaren) 264 b
6. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 250 b
7. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 167 b
8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 122 b
9. Liam Lawson (NZL/RB) 89 b
10. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 52 b
11. Arvid Lindblad (GBR/RB) 38 b
12. Franco Colapinto (ARG/Alpine) 35 b
13. Oliver Bearman (GBR/Haas) 23 b
14. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 14 b
15. Nico Hülkenberg (GER/Audi) 14 b
16. Carlos Sainz (ESP/Williams) 11 b
17. Esteban Ocon (FRA) 7 b
18. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 7 b
19. Alexander Albon (THA/Williams) 5 b
20. Júki Cunoda (JPN) 1 b
21. Rjo Hirakawa (JPN) 1 b
22. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac) 0 b
23. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 0 b
24. Sergio Pérez (MEX/Cadillac) 0 b
25. Rafael Camara (BRA/Haas) 0 b
1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 402 b
2. Max Verstappen (NED/Red Bull) 304 b
3. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 267 b
4. George Russell (GBR/Mercedes) 264 b
5. Lando Norris (GBR/McLaren) 264 b
6. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 250 b
7. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 167 b
8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 122 b
9. Liam Lawson (NZL/RB) 89 b
10. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 52 b
11. Arvid Lindblad (GBR/RB) 38 b
12. Franco Colapinto (ARG/Alpine) 35 b
13. Oliver Bearman (GBR/Haas) 23 b
14. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 14 b
15. Nico Hülkenberg (GER/Audi) 14 b
16. Carlos Sainz (ESP/Williams) 11 b
17. Esteban Ocon (FRA) 7 b
18. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 7 b
19. Alexander Albon (THA/Williams) 5 b
20. Júki Cunoda (JPN) 1 b
21. Rjo Hirakawa (JPN) 1 b
22. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac) 0 b
23. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 0 b
24. Sergio Pérez (MEX/Cadillac) 0 b
25. Rafael Camara (BRA/Haas) 0 b
Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu z Kvalifikácie na Veľkú cenu Kataru.
Piatkové tréningy ovládol už istý šampión Kimi Antonelli. Podarí sa mu ovládnuť aj dnešnú kvalifikáciu?
Piatkové tréningy ovládol už istý šampión Kimi Antonelli. Podarí sa mu ovládnuť aj dnešnú kvalifikáciu?
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 19:00.