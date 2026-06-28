ONLINE: Veľká cena Rakúska 2026 dnes, formula 1 LIVE (F1)

Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe Veľká cena Rakúska.
- Formula 1 (F1) - Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Prehľad všetkých veľkých cien (+ mapy tratí)
Z pole position vyštartuje George Russell na Mercedese pred oboma monopostami Ferrari.
Kde sledovať F1 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Formulu 1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Veľká cena Rakúska 2026 (formula 1, F1, preteky, výsledky, nedeľa, naživo)
Formula 1 2026
28.06.2026 o 15:00
Veľká cena Rakúska
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minúta
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých fanúšikov formuly 1 pri textovom prenose z Veľkej ceny Rakúska.
Sobotňajšiu kvalifikáciu ovládol za kontroverzných podmienok George Russell, ktorý zajazdil najrýchlejšie kolo počas žltých vlajok, ktoré vyvolala nehoda Maxa Verstappena, no Brit dostatočne zrýchlil a ponechal si pole position. Za ním však sú namotivovaní jazdci Ferrari a Russellov tímový kolega a líder šampionátu Kimi Antonelli.
Sobotňajšiu kvalifikáciu ovládol za kontroverzných podmienok George Russell, ktorý zajazdil najrýchlejšie kolo počas žltých vlajok, ktoré vyvolala nehoda Maxa Verstappena, no Brit dostatočne zrýchlil a ponechal si pole position. Za ním však sú namotivovaní jazdci Ferrari a Russellov tímový kolega a líder šampionátu Kimi Antonelli.
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 15:00.