    ONLINE: Veľká cena Rakúska 2026 dnes, formula 1 LIVE (F1)

    Veľká cena Rakúska: ONLINE prenos z pretekov formuly 1.
    Veľká cena Rakúska: ONLINE prenos z pretekov formuly 1. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|28. jún 2026 o 12:00
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    Sledujte spolu s nami online prenos z pretekov Veľkej ceny Rakúska, ôsmeho podujatia novej sezóny formuly 1.

    Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe Veľká cena Rakúska.

    Z pole position vyštartuje George Russell na Mercedese pred oboma monopostami Ferrari.

    Kde sledovať F1 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Formulu 1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Veľká cena Rakúska 2026 (formula 1, F1, preteky, výsledky, nedeľa, naživo)

    Formula 1  2026
    28.06.2026 o 15:00
    Veľká cena Rakúska
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    Plánovaný
    Prenos
    Vítam všetkých fanúšikov formuly 1 pri textovom prenose z Veľkej ceny Rakúska.
    Sobotňajšiu kvalifikáciu ovládol za kontroverzných podmienok George Russell, ktorý zajazdil najrýchlejšie kolo počas žltých vlajok, ktoré vyvolala nehoda Maxa Verstappena, no Brit dostatočne zrýchlil a ponechal si pole position. Za ním však sú namotivovaní jazdci Ferrari a Russellov tímový kolega a líder šampionátu Kimi Antonelli.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 15:00.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Veľká cena Rakúska: ONLINE prenos z pretekov formuly 1. online
    Veľká cena Rakúska: ONLINE prenos z pretekov formuly 1. online
    ONLINE: Veľká cena Rakúska 2026 dnes, formula 1 LIVE (F1)
    dnes 12:00
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