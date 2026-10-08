Prestížny šampionát mieri na Slovensko. Veľké Uherce budú hostiť motokros národov

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: instagram/renehofer711)
TASR|8. okt 2026 o 08:49
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Súťaž družstiev sa vracia do kalendára a Slovensko ju bude hostiť premiérovo.

Motokros európskych národov (MXoEN) a jeho ženská súťaž (WMXoEN) sa v roku 2027 vrátia do medzinárodného kalendára.

Podujatie sa uskutoční 11. až 12. septembra 2027 v areáli MX Vinohrad vo Veľkých Uherciach. Slovensko bude, po veľkom Motokrose národov v roku 1995 vo Sverepci, túto európsku súťaž družstiev hostiť premiérovo.

Pre klub MX Vinohrad predstavuje pridelenie organizácie príležitosť nadviazať na dlhoročné skúsenosti s organizovaním európskych podujatí.

Motokros európskych národov nadväzuje na FIM Motokros národov, avšak čisto v európskom meradle.

Krajiny zostavujú tímy zložené z najlepších mladých jazdcov z tried MX85, MX125 a MX250, zatiaľ čo WMXoEN spája najlepšie európske jazdkyne, z ktorých mnohé sú pravidelnými účastníčkami majstrovstiev sveta WMX.

Areál MX Vinohrad vo Veľkých Uherciach už hostil medzinárodné majstrovstvá Slovenska aj podujatia majstrovstiev Európy.

Trať, ktorú navrhol a vybudoval renomovaný staviteľ Greg Atkins, tak na budúci rok poskytne zázemie pre ďalšie významné medzinárodné stretnutie. Informovala o tom v tlačovej správe Slovenská motocyklová federácia (SMF).

Motorizmus

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia.
Prestížny šampionát mieri na Slovensko. Veľké Uherce budú hostiť motokros národov
dnes 08:49
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