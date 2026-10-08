Prestížny šampionát mieri na Slovensko. Veľké Uherce budú hostiť motokros národov

Motokros európskych národov (MXoEN) a jeho ženská súťaž (WMXoEN) sa v roku 2027 vrátia do medzinárodného kalendára.
Podujatie sa uskutoční 11. až 12. septembra 2027 v areáli MX Vinohrad vo Veľkých Uherciach. Slovensko bude, po veľkom Motokrose národov v roku 1995 vo Sverepci, túto európsku súťaž družstiev hostiť premiérovo.
Pre klub MX Vinohrad predstavuje pridelenie organizácie príležitosť nadviazať na dlhoročné skúsenosti s organizovaním európskych podujatí.
Motokros európskych národov nadväzuje na FIM Motokros národov, avšak čisto v európskom meradle.
Krajiny zostavujú tímy zložené z najlepších mladých jazdcov z tried MX85, MX125 a MX250, zatiaľ čo WMXoEN spája najlepšie európske jazdkyne, z ktorých mnohé sú pravidelnými účastníčkami majstrovstiev sveta WMX.
Areál MX Vinohrad vo Veľkých Uherciach už hostil medzinárodné majstrovstvá Slovenska aj podujatia majstrovstiev Európy.
Trať, ktorú navrhol a vybudoval renomovaný staviteľ Greg Atkins, tak na budúci rok poskytne zázemie pre ďalšie významné medzinárodné stretnutie. Informovala o tom v tlačovej správe Slovenská motocyklová federácia (SMF).