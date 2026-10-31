Marquez si šprint neužil, aj tak je bližšie k titulu. Martina zastavilo zranenie

Španielskemu motocyklistovi Jorgemu Martinovi sa výrazne vzdialil zisk titulu majstra sveta v seriáli MotoGP.
Jazdec Aprilie musel pre zlomeninu zápästia odstúpiť z Veľkej ceny Malajzie a jeho najväčší rival Marc Marquez zvýšil po sobotňajšom šprinte náskok na čele celkového poradia na 19 bodov. Úradujúci svetový šampión obsadil v Sepangu druhé miesto za krajanom Pedrom Acostom, tretí skončil Talian Marco Bezzecchi.
Martin si zlomil zápästie počas minulotýždňového šprintu na VC Austrálie. V Malajzii ešte absolvoval piatkový tréning, no pre bolesti a obmedzenú silu pri brzdení sa rozhodol z ďalšieho programu odstúpiť. Jeho účasť na budúcotýždňovej VC Kataru je otázna.
„Možno ešte môžem získať titul, ale ja to už vnímam ako prehru. Určite však budem bojovať až do konca. Nielen za seba, pretože majstrom sveta som už bol, ale aj za svoj tím a svojich ľudí,“ citovala agentúra AFP šampióna z roku 2024. Po malajzijskom víkende zostanú do konca sezóny už len tri podujatia.
Sobotňajší šprint vyhral Acosta na KTM s náskokom 0,578 sekundy pred Marquezom. Preteky pôvodne viedol Alex Márquez, no v treťom kole havaroval a na čelo sa dostal Japonec Ai Ogura.
Toho v siedmom kole predstihol Acosta a vedenie si udržal až do cieľa. Marc Marquez sa po súboji s Ogurom prepracoval na druhú priečku. „Vôbec som si to neužil. Dnes to bola skutočná drina, ale urobili sme to, čo sme potrebovali,“ povedal líder šampionátu. Hlavné preteky sú na programe v nedeľu.