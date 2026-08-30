Márquez sa teší z double, Čech sa trápi so zranením. Salač nedokončil preteky v Aragónsku

Filip Salač prvú Veľkú cenu po životnom triumfe v majstrovstvách sveta cestných motocyklov nedokončil.
Z dnešných pretekov Moto2 v Aragónsku odstúpil pre zranenie v 7. kole. Podľa informácií televízie Nova Sport mal ťažkosti s palcom ľavej nohy, ktorý mu natiekol a znemožňoval radenie.
Preteky MotoGP vyhral domáci Španiel Marc Márquez a zdramatizoval boj o titul.
Dvadsaťšesťročný Salač pred tromi týždňami v Silverstone vyhral svoju prvú Grand Prix a do Španielska prišiel ako ôsmy muž priebežného hodnotenia šampionátu.
Po štarte z deviateho miesta však hneď vypadol z elitnej desiatky a postupne klesal poradím mimo bodovaných miest.
Cieľom šiesteho kola prešiel český jazdec až na poslednej 29. pozícii a následne zamieril do tímového boxu, kde svoj stroj odstavil.
Preteky vyhral Španiel Alonso López a oslávil prvý triumf od víťazstva v Katare v otváracej Veľkej cene ročníka 2024.
V priebežnom vedení zostal dnes šiesty Manuel González zo Španielska. Salačov odstup sa zvýšil, ale napriek nule bodov na konte udržal ôsmu pozíciu.
V kráľovskej MotoGP nadviazal na triumf zo šprintu úradujúci majster sveta Marc Márquez a na double dosiahol v MotorLande Aragón tretí rok po sebe.
Člen továrenského tímu Ducati zvíťazil o 1,754 sekundy pred krajanom Pedrom Acostom, tretí došiel z pole position Talian Marco Bezzecchi.
Počas víkendu tak tridsaťtriročný Španiel poskočil v hodnotení šampionátu zo štvrtej na druhú pozíciu. Na vedúceho krajana Jorgeho Martína, ktorý dobehol v hlavných pretekoch piaty, stráca už len 19 bodov.
Bezzecchi klesol na tretiu pozíciu, ktorá pred touto Veľkou cenou patrila Ai Ogurovi. Japonský jazdec nemohol v Aragónsku štartovať pre zlomeninu ruky, ktorú si spôsobil pri tréningu.