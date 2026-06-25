FIA schválila zmenu pre vedenie federácie. Prezident už nemá obmedzený počet funkčných období

Medzinárodná motoristická federácia (FIA) zrušila obmedzenie počtu funkčných období pre svojho prezidenta.
Podľa BBC a tlačových agentúr je to krok k tomu, aby súčasný šéf federácie Mohammed Ben Sulayem mohol zostať vo funkcii neobmedzene dlhý čas.
FIA potvrdila, že zmena pravidiel bola vo štvrtok schválená na generálnom zhromaždení v Macau väčšinou viac ako 90 percent hlasov.
Súčasný limit troch štvorročných funkčných období zaviedol Sulayemov predchodca Jean Todt.
Bývalý rely jazdec zo Spojených arabských emirátov je vo funkcii od decembra 2021. Poslednou prekážkou proti jeho dlhodobému pôsobeniu na čele FIA je teraz veková hranica 70 rokov. Podľa špekulácií sa uvažuje aj o jej zrušení.
Federácia navyše sprísnila podmienky pre prezidentských kandidátov, ktorí musia napríklad preukázať dostatočné skúsenosti z pôsobenia v štruktúrach FIA. Pri svojom minuloročnom znovuzvolení nemal Sulayem protikandidáta.