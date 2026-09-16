    VIDEO: Verstappen si užil výzvu na Silverstone. V prvom kole predbehol viac ako 60 pretekárov

    Max Verstappen počas výzvy Max vs 100.
    Max Verstappen počas výzvy Max vs 100. (Autor: TASR/PA via AP)
    TASR|16. sep 2026 o 21:25
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    Štvornásobný majster sveta v seriáli F1 začal preteky na 101. mieste.

    Holandský jazdec F1 Max Verstappen sa v stredu na trati v Silverstone vrátil k svojim pretekárskym začiatkom.

    V rámci Red Bull výzvy „Max vs 100“ dokázal na motokáre v priebehu približne 35 minút obehnúť stovku súperov.

    Štvornásobný majster sveta v seriáli F1 začal preteky na 101. mieste a len počas prvého kola sa dokázal dostať pred 64 jazdcov.

    Mnohí zostali zablokovaní na trati po hromadnej kolízii, pričom sám Verstappen nakrátko zišiel z trate, no podarilo sa mu vrátiť späť.

    VIDEO: Zostrih výzvy Max vs 100

    „Bolo to jednoducho skvelé. Veľmi som si to užil,“ vyjadril sa Holanďan podľa agentúry AP.

    Po prvom kole sa posunul na 37. miesto a do šiesteho kola sa prepracoval už na 6. priečku.

    Udržiaval si pohodlný náskok pred väčšinou súperov, z ktorých ani jeden nemal výraznejšie skúsenosti s profesionálnym pretekaním.

    Neskôr s humorom poznamenal, že toto víťazstvo považuje za „zatiaľ to najlepšie v kariére“.

    Formula 1

    Formula 1

    Max Verstappen počas výzvy Max vs 100.
    Max Verstappen počas výzvy Max vs 100.
    VIDEO: Verstappen si užil výzvu na Silverstone. V prvom kole predbehol viac ako 60 pretekárov
    dnes 21:25
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