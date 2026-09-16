VIDEO: Verstappen si užil výzvu na Silverstone. V prvom kole predbehol viac ako 60 pretekárov

Holandský jazdec F1 Max Verstappen sa v stredu na trati v Silverstone vrátil k svojim pretekárskym začiatkom.
V rámci Red Bull výzvy „Max vs 100“ dokázal na motokáre v priebehu približne 35 minút obehnúť stovku súperov.
Štvornásobný majster sveta v seriáli F1 začal preteky na 101. mieste a len počas prvého kola sa dokázal dostať pred 64 jazdcov.
Mnohí zostali zablokovaní na trati po hromadnej kolízii, pričom sám Verstappen nakrátko zišiel z trate, no podarilo sa mu vrátiť späť.
VIDEO: Zostrih výzvy Max vs 100
„Bolo to jednoducho skvelé. Veľmi som si to užil,“ vyjadril sa Holanďan podľa agentúry AP.
Po prvom kole sa posunul na 37. miesto a do šiesteho kola sa prepracoval už na 6. priečku.
Udržiaval si pohodlný náskok pred väčšinou súperov, z ktorých ani jeden nemal výraznejšie skúsenosti s profesionálnym pretekaním.
Neskôr s humorom poznamenal, že toto víťazstvo považuje za „zatiaľ to najlepšie v kariére“.