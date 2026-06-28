    Red Bull zobral vinu za nehodu na seba: Max nemal žiadnu šancu. Ospravedlňujeme sa mu

    Max Verstappen počas Veľkej ceny Rakúska.
    Max Verstappen počas Veľkej ceny Rakúska. (Autor: TASR/AP)
    TASR|28. jún 2026 o 09:13
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    Pôvodne sa predpokladalo, že Verstappen sa dopustil jazdeckej chyby.

    Holandský pretekár F1 Max Verstappen neniesol podľa tímu Red Bull vinu za haváriu v kvalifikácii na Veľkú cenu Rakúska.

    Šéf stajne Laurent Mekies uviedol, že príčinou bol technický problém v zadnej časti monopostu.

    „Ako tím preberáme plnú zodpovednosť a ospravedlňujeme sa mu. Stratili sme aerodynamický prítlak na zadnej časti auta, Max nemal žiadnu šancu,“ povedal Mekies podľa agentúry DPA. Podľa neho bola dynamika nehody nezvyčajná a išlo o poruchu zadného krídla.

    Pôvodne sa predpokladalo, že Verstappen sa dopustil jazdeckej chyby.

    Na konci posledného meraného kola však stratil kontrolu nad monopostom a tvrdo narazil do bariéry.

    VIDEO: Nehoda Maxa Verstappena počas kvalifikácie

    Dvadsaťosemročný Holanďan mal na Red Bull Ringu šancu na štart z prvého radu, napokon obsadil piate miesto. Pole position získal George Russell z Mercedesu.

    Verstappen vyviazol z nehody bez zranení. „Všetko je v poriadku,“ uviedol.

    Ako siedmy muž priebežného poradia šampionátu bude v nedeľu v domácich pretekoch Red Bullu pod tlakom. V Rakúsku už triumfoval päťkrát, čo je rekord Grand Prix.

    „Auto nie je vážne poškodené, takže dúfam, že na ňom nebude treba veľa meniť,“ dodal Verstappen.

    V pretekoch si verí na dobrý výsledok, ak tím zvládne manažment pneumatík pri teplotách do 36 stupňov Celzia.

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    Formula 1

    Max Verstappen počas Veľkej ceny Rakúska.
    Max Verstappen počas Veľkej ceny Rakúska.
    Red Bull zobral vinu za nehodu na seba: Max nemal žiadnu šancu. Ospravedlňujeme sa mu
    dnes 09:13
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