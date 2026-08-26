Z posledného miesta proti stovke súperov. Verstappen skúsi netradičnú výzvu

Holandský pilot Formuly 1 Max Verstappen sa rozhodol prijať nevšednú športovú výzvu. Štvornásobný majster sveta sa na slávnom okruhu v Silverstone pokúsi v netradičných pretekoch motokár zdolať stovku súperov.
Aby bola súťaž ešte napínavejšia, do pretekov s názvom „Max vs. 100“ vyrazí 16. septembra na dejisku britskej Grand Prix z posledného miesta na štartovom rošte.
Neobvyklé preteky sa uskutočnia na špeciálne upravenej trati legendárneho okruhu. Súboj v Silverstone zorganizoval Red Bull, majiteľ Verstappenovho pretekárskeho tímu vo F1, ktorý o ňom informoval aj v tlačovej správe.
Verstappenovi súperi budú pochádzať z radov ďalších športovcov z rôznych odvetví, celebrít, influencerov a fanúšikov.
Pre Verstappena pôjde o návrat ku koreňom, keďže podobne ako mnohí ďalší elitní jazdci vyrastal na motokárach.
„V motokárach sa naučíte všetky základy: štarty, obranu, predbiehanie. Motokáram som venoval veľkú časť svojho života, takže je vždy príjemné sa k nim vrátiť,“ povedal Verstappen.
Prvé pretekárske skúsenosti na motokárach získal ako štvorročný a v roku 2013 sa stal majstrom sveta.