Španielsky jazdec Raul Fernandez z tímu Trackhouse Racing vyhral nedeľnú Veľkú cenu Valencie seriálu MotoGP.
Druhý skončil v záverečných pretekoch sezóny aj svojej kariéry Španiel Marc Marquez na Ducati.
Pódium doplnil ďalší domáci pretekár Pedro Acosta z tímu Red Bull KTM Factory Racing.
Marquez nečakane oznámil koniec kariéry pred prvým tréningom na VC Valencie.
Tridsaťtriročný Španiel pritom iba pred niekoľkými dňami získal ôsmy titul majstra sveta, čím sa vyrovnal v historických štatistikách Talianovi Giacomovi Agostinimu.
V súčte s nižšími kategóriami sa Marquez stal už desiatykrát svetovým šampiónom.
Konečné poradie MotoGP
/po 22 z 22 pretekov/
Poradie
Krajina
Meno
Body
1.
Marc Marquez
459
2.
Marco Bezzecchi
419
3.
Jorge Martin
416