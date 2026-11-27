Desaťnásobný majster sveta v pretekoch cestných motocyklov Marc Márquez ohlásil nečakane koniec kariéry.
Tridsaťtriročný španielsky jazdec sa rozlúči vo víkendovej Veľkej cene Valencie, záverečných pretekoch tohtoročného šampionátu.
Marquez oznámil koniec v MotoGP necelý týždeň po tom, ako sa v nedeľu v Portugalsku stal po ôsmy raz v kariére majstrom sveta v najsilnejšej triede. Popri tom má dva tituly zo slabších kategórií.
O Marquezovom odchode informoval vo vyhlásení na sociálnych sieťach jeho tím Ducati. Sám jazdec následne do televíznych kamier pred voľným tréningom v odkaze na viacerých listoch papiera uviedol: "Ďakujem všetkým, ktorí boli súčasťou tejto cesty. Dúfam, že ste si ju užili rovnako ako ja. Toto budú moje posledné preteky v MotoGP. Zapísali sme sa do histórie."
Na jeho nečakané oznámenie reagovali mnohí fanúšikovia na tribúnach okruhu Ricarda Torma neveriacimi výrazmi a šokom. Slzy tiekli tiež v depe tímu Ducati.
Marquez nedeľňajším ziskom ôsmeho titulu v najsilnejšej kubatúre vyrovnal rekord Giacoma Agostiniho a odpútal sa od inej talianskej legendy Valentina Rossiho.
Stal sa iba tretím desaťnásobným majstrom sveta v histórii - viackrát šampionát v rôznych triedach ovládli len Agostini (15) a Španiel Ángel Nieto (13).
Prvý titul získal Márquez v roku 2010, keď ovládol vtedajšiu triedu do 125 ccm, o dva roky neskôr zvíťazil v Moto2 a v rokoch 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 a tento rok triumfoval v kráľovskej kategórii.
Vo svetovom šampionáte Marquez od roku 2008 absolvoval 303 pretekov, v ktorých dosiahol na 106 víťazstiev, 173 umiestnení na stupňoch víťazov a 106 kvalifikačných výhier.